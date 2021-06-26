Идалия Полетика: женщина, которая на самом деле погубила Пушкина

Главным виновником гибели Александра Пушкина на дуэли обычно называют его непосредственного убийцу – Жоржа Дантеса. Во вторую очередь в трагедии обвиняют жену поэта Наталью Гончарову, императора Николая I и в целом «великосветское общество» Петербурга. При этом остаётся «в тени» женщина, которая больше всех ненавидела Пушкина – троюродная сестра и близкая подруга его жены, Идалия Полетика.

«Вторая леди Санкт-Петербурга»

Идалию Полетику считали плодом внебрачных отношений графа Григория Строганова и португальской графини Жулианы д’Оейнгаузен. Строганов смог жениться на Жулиане в 1827 году – спустя 22 года после рождения дочери. По другой версии, русский граф прижил дочь от безвестной французской гризетки.

Девочка получила имя Идалия де Обертей, и в доме Строганова находилась на положении «воспитанницы». В 1829 году отец выдал её замуж за Александра Полетику, офицера Кавалергардского полка, крестного сына императора Павла I.

По внешним данным (как можно судить по портретам), Идалия вполне могла составить в свете конкуренцию блистательной Натали Гончаровой. В противоположность жене Пушкина, которую считали «чрезвычайно глупой», Полетика в описаниях современников предстает как «умная женщина с весьма злым языком», наделённая живым и весёлым характером. Вероятно, она считала себя не чуждой литературе, так как её бабушкой была знаменитая в Европе поэтесса Леонора де Алмейда.

Когда Александр Пушкин женился на Гончаровой, его пути пересеклись с Полетикой – и вскоре русско-португальская красавица возненавидела поэта. Домогался ли Пушкин Полетики или, напротив, уклонился от её заигрываний – на сей счёт ничего не известно. Возможно, роковую роль сыграла насмешка над Полетикой, которую однажды позволил себе Пушкин. По просьбе Идалии он записал ей в альбом пылкое стихотворное «признание в любви». На другой день текст зачитали гостям салона Полетики. Оказалось, что Пушкин «испортил бочку мёда ложкой дёгтя» – в конце стихотворения он поставил фиктивную дату: «1 апреля». По-видимому, этот розыгрыш так взбесил гордую «госпожу N», что она стала желать смерти Пушкина.

Закулисный кукловод

В клубке интриг, спровоцировавших дуэль Пушкина с Дантесом, Идалия Полетика сыграла не последнюю роль. Вдохновительницей заговора против поэта называл её пушкинист Владимир Аринин. А по мнению исследователя Сергея Хрусталёва, Полетика разработала и претворила в жизнь план убийства поэта. Есть версия, что Полетика была влюблена в Дантеса и свою связь с ним пыталась скрыть, всячески раздувая скандал вокруг ухаживаний Дантеса за Гончаровой.

Полетика организовала тайное свидание между Дантесом и Гончаровой незадолго до дуэли. 24-летний приёмный сын нидерландского посланника барона Геккерна настойчиво добивался встречи с женой Пушкина, угрожая в противном случае покончить с собой. Наталья Николаевна согласилась на свидание, о чём впоследствии жалела.

«Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве сострадания», – говорила она на склоне лет, рассказывая о том событии.По другой версии, Идалия Полетика и вовсе вероломно пригласила Гончарову-Пушкину в свою квартиру, находившуюся в казармах Кавалергардского полка.

«Дежурить» на улице во время свидания Полетика выставила кавалергарда Петра Ланского – своего сердечного поклонника и друга Дантеса, который впоследствии стал вторым мужем Натальи Гончаровой.

Когда гостья вошла в квартиру, хозяйки дома не оказалось. Вместо Полетики Наталью Николаевну встретил сам Дантес, вооружённый пистолетом. Он бросился на колени перед женой поэта и закричал, что застрелится, если она тут же не отдастся ему. Скандальную ситуацию «спасла» пятилетняя дочь Идалии – Лиза Полетика, случайно забежавшая в гостиную. В присутствии ребёнка Дантес не смог продолжать приставания, и Натали быстро покинула квартиру. Впоследствии она, вероятно, рассказала о домогательствах Дантеса мужу.

Полетику считают причастной к волне пасквилей и анонимных записок, обрушившихся на Пушкина в связи с поведением его жены. 4 ноября 1836 года поэт получил «Диплом Ордена рогоносцев», который провозглашал его «коадъютором Великого магистра Ордена Всех Рогоносцев и историографом Ордена».

«Я подозреваю одну женщину», – сказал Пушкин на сей счёт, согласно запискам Владимира Соллогуба.

Наконец, по данным профессора Руслана Скрынникова, Идалия Полетика распространяла слухи о том, что Пушкин сожительствовал с сестрой своей жены – умной, но некрасивой Александриной Гончаровой. Этим она пыталась запятнать честь поэта и, возможно, спровоцировать дуэль с одним из братьев Гончаровых. Даже в 1870-х годах Полетика утверждала, что Пушкин якобы ревновал к Дантесу не жену Наталью, а её сестру Александрину.

После дуэли

После смерти Александра Пушкина опеку над детьми и имуществом покойного взял на себя отец Полетики – граф Григорий Строганов. Идалия злорадствовала по поводу того, что посмертное издание произведений Пушкина не принесло ожидаемого дохода.

Когда в феврале 1837 года Жорж Дантес был заключён в тюрьму, Полетика писала ему, что её сердце «кровоточит» за него.

Что касается Натальи Гончаровой-Пушкиной, то она продолжала общаться с Полетикой на родственных собраниях, но лично к ней в гости больше не ездила.

Даже десятилетия спустя Полетика не смягчилась по отношению к «солнцу русской поэзии». На склоне лет она называла Пушкина «извергом» и выражала желание оплевать его памятник. Скончалась Идалия Полетика в Одессе в 1890 году.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/156200-idaliya-poletika-zhensh...

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