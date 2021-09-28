Плата за героизм: как премировались подвиги в Красной армии

Войну без подвигов выиграть, по сути, невозможно, и каждый доблестный солдат даже безымянным, но останется в истории великой победы. И, конечно, воевали красноармейцы не за награды, а за свою страну, родных и будущее.

Но, все-таки материальные награды за проявленный во время боевых действий героизм никто не отменял, и? как показывает история, мужество и храбрость неплохо оплачивалась.

Сегодня можно ознакомиться с целым рядов приказов, подписанных во время войны лично Иосифом Сталиным? о премировании за проявленное мужество. Само собой, за каждого убитого неприятеля советских солдат не одаривали наградами, но значительные достижения во время боевых действий не оставались без внимания.

Подбитый самолёт врага стоил дорого.

Отечественная авиация была у Сталина на особом счету. Героизм и мужество прославленных советских летчиков премировались на основе «Приказа о порядке награждения летного состава ВВС» № 0299 от 19.08.1941, согласно которому за каждый уничтоженный немецкий самолет советские летчики получали по 1 000 рублей. Поощрялось и количество подвигов. Так, за 5 боевых вылетов летчик получал 1 500 рублей, за 25 — 3 000. А вот «тариф» ночных вылетов был больше: за 5 давали 2 000 рублей.

Интересный факт: отдельно и дорого оплачивалось участие в бомбардировке Берлина. Согласно приказу № 0265 от 8.08.1941, летчики премировались суммой по 2 000 рублей за одну сброшенную бомбу на столицу Третьего рейха.

Но не только летчики поощрялись премиями. Ближе к середине войны, 24 июля 1943 года, Сталин подписал приказ № 0387 о поощрении солдат, взорвавших вражеские танки: подрыв каждого фашистского танка оценивался 500 рублей для наводчика артиллеристского орудия, другие члены орудийного расчета получали по 200 рублей. Солдаты пехоты, подрывавшие танк ручной гранатой, не оставались без поощрения – им доставалась премия в 1 000 рублей.

Уничтожить танк - задача не из лёгких, но и получали за нее немало.

Бойцы невидимого фронта и тыла в виде партизан и ополченцев также премировались на основе приказа Сталина № 0281 от 14.04.1942, согласно которому они удостаивались материальным и денежным довольствием того же размера, что и красноармейцы.

Гражданские лица, занятые в городских формированиях противовоздушной обороны, также находились на материальном обеспечении, размер которой был эквивалентным их средней месячной зарплате в мирное время, однако эта сумма не превышала 400 рублей.

Месть за родину также заслуживала премии.

Не обижали и семьи героев-красноармейцев. Согласно приказу № 242 от 23.07.1941 об обеспечении семей фронтовиков, жены высшего начсостава армии получали разные суммы в зависимости от количества детей в семье: бездетные — 250 рублей, с одним ребенком — 300, с двумя детьми — 400, многодетные — 500 рублей в месяц.

Жены младшего начсостава получали, соответственно тому же критерию, по 150, 200, 250 и 300 рублей в месяц. Жены рядовых солдат Красной армии получали по тем же «тарифам» по 50, 75, 100 и 125 рублей.

Пока солдаты и партизаны воевали, их семьи не оставались без помощи.

На войне важно было не только уничтожать вражескую технику, но и оперативно ремонтировать свою. Это же понимал и Сталин, который выдал особый приказ № 0249 от 5.04.1942 о материальном вознаграждении за успешный ремонт боевой техники. Так, за восстановление самолета-бомбардировщика бригада техников премировалась на 2 000 рублей, тяжелого ТБ-3 или ТБ-7 — 4 000, штурмовика или истребителя — 750 рублей.

За ремонт артиллерийского орудия бригада получала от 15 до 200 рублей в зависимости от вида орудия и сложности поломки. По такому же принципу давали премии и за ремонт огнестрельного оружия.

Реанимировать свою технику - не менее важная задача.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению , обо всем этом мы узнали недавно, поскольку лживая советская пропаганда ,например,историю про денежные дотации партизан в годы Великой Отечественной войны усиленно скрывала и подавала их действия как подвиг бескорыстных патриотов, сбежавших с городов и сел для противостояния немцам .

Вместе с тем, говоря о массовости партизанского движения, например, в Белоруссии, непонятно, откуда взялось столько бойцов , способных держать оружие, если уже 24 июня 1941 г. началась мобилизация и большая часть боеспособного населения должна была находиться в армии.

Кроме того, ведь далеко не все население тогда симпатизировало кровавой и жестокой советской власти. На самом деле большинство партизанских отрядов было создано за счет многочисленных вышедших из окружения бойцов, спасшихся после сокрушительных поражений Красной Армии, особенно в начале войны ! Уцелевшие же командиры собирали по лесам разбежавшихся бойцов и начинали свою партизанскую войну. Как ни странно, но даже номера своих частей они так и сохранили в названиях своих отрядов. Кроме того, палач народов Сталин , не надеясь на патриотизм некоторых «народных мстителей», выплачивал партизанам зарплаты, превосходившие даже денежное довольствие рядовых красноармейцев. Например, размер пособия командира партизанского отряда, заместителя командира, командира роты не мог быть ниже 750, 600 и 500 рублей соответственно.

В результате в годы войны Госбанк настолько запустил печатный станок на полную мощь, что чуть не подорвал экономику страны.. Правда , Сталин почему-то не выплачивал денежные пособия рядовым городским жителям и колхозникам, сбежавшим с деревень и городов и героически воевавшим в партизанских отрядах(максимум, на что могли они рассчитывать – бесплатное питание в течение месяца)!

Вместе с тем «щедрость» изувера и антихриста Сталина поражает воображение, поскольку в годы войны бутылку , например , водки на «черном рынке» можно было купить от 300 до 800 рублей! После же освобождения оккупированных территорий,согласно книге историка Джона Армстронга «Советские партизаны. Легенда и действительность», многие партизаны вместо ожидаемого достойного признания своих заслуг были репрессированы и посланы в ГУЛАГ!

Кроме того, для поднятия морального духа военных лживая советская пропаганда придумала множество виртуальных «героев» войны . Так, к примеру, многих героев-панфиловцев и в помине не было, а Зоя Космодемьянская поджигала дома не из-за героического порыва, а вследствие неустойчивости психики! Об этом утверждал психиатр Андрей Бильжо, которому стало известно, что в 1940 году Зоя заболела менингитом , из-за которого проходила лечение в больнице Боткина по поводу возникшей шизофрении.

Именно поэтому перед ее арестом в ноября 1941 она по приказу Сталина №0428 поджигала не только дома вместе с находившими в них советскими жителями деревни Петрищево,но и конюшню, в которой содержались более 300 лошадей. Как не кощунственно, но согласно приказу изувера Сталина №0428 диверсанты должны были поджигать все дома, даже если в них находились местные жители и даже дети, чтобы фашистские захватчики не смогли бы укрыться от жестоких морозов.

Разумеется, этих диверсантов в Подмосковье не любили и поэтому Зою выдали сами жители подмосковной деревни, которые, оставшись без жилья, не хотели замерзнуть вместе со своими детьми! Кстати, в санатории в подмосковных Сокольниках, где она восстанавливала здоровье после перенесенного менингита, Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром, у которого также были серьезные проблемы с психикой, проявляющиеся в его садизме. Общеизвестно, что будущий детский писатель , служа в карательных частях большевиков в 1919 году , безжалостно расстреливал, рубил шашками, бросали в колодцы восставших людей , не щадя ни стариков, ни детей!

Что касается панфиловцев, то среди них , например, был сержант Иван Добробабин, которого в июле 1942 года посмертно представили к званию Героя Советского Союза. Однако впоследствии выяснилось , что «герой» жив и к тому же поступил на службу к немцам в полицию села Перекоп Харьковской области, в результате чего его лишили почетного звания и против него было возбуждено дело об измене Родине! Именно из-за лживой сталинской пропаганды в народе были популярны анекдоты – порой довольно кощунственные. Например , последними словами Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, были «Ох уж этот чертов гололед»!

Вот она – подлая и лживая сущность величайшего злодея и авантюриста современности Сталина , который так оболванил своей лживой пропагандой бедных советских людей, что даже после того, как этот изверг и чудовище вместе с Лениным устроил геноцид своему народу, многие слабоумные россияне до сих благотворят его!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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