Польша готовится к захвату территории Западной Украины, планы по введению польской армии на "исторические земли Польши" составлены и утверждены, причем задолго да начала российской спецоперации. Об этом пишет бельгийский портал Modern Diplomacy.





План "Право и справедливость" — возродить Республику Польша в границах "исторических земель" — похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине

- пишет портал.



По информации издания, реализация плана начнется после того, как российские войска окончательно разобьют ВСУ, захватят большую часть Украины и начнут движение к западным областям. Для этого Варшава введет свои войска на территорию Западной Украины, проведет там референдум и присоединит их к себе. На Западе это решение только одобрят.



Отметим, что о планах Польши "вернуть исторические земли" известно уже давно, этот вопрос Польша неоднократно обсуждала со своими хозяевами из США и решение уже принято. На сегодняшний день имеются некие закрытые договоренности по дальнейшей судьбе западных регионов Украины. Не исключается, что она будет поделена между несколькими странами, так как претендентов на эти земли много. Однако именно Польша занимает самую агрессивную позицию в отношении "исторических земель". По убеждению бельгийцев, Польша уже давно вынашивает планы по возвращению "исторических земель" и шанс присоединить к себе территории Западной Украины упускать не намерена. В настоящее время Варшава "готовит плацдарм" для захвата западных регионов Украины. Причем в Киеве не против такого исхода, режим Зеленского всячески помогает Польше, приняв закон о наделении польских граждан равными правами с украинцами. А находящаяся у власти в Польше партия "Право и справедливость" всячески подталкивает президента Украины к принятию "правильных решений".- пишет портал.По информации издания, реализация плана начнется после того, как российские войска окончательно разобьют ВСУ, захватят большую часть Украины и начнут движение к западным областям. Для этого Варшава введет свои войска на территорию Западной Украины, проведет там референдум и присоединит их к себе.На Западе это решение только одобрят.Отметим, что о планах Польши "вернуть исторические земли" известно уже давно, этот вопрос Польша неоднократно обсуждала со своими хозяевами из США и решение уже принято. На сегодняшний день имеются некие закрытые договоренности по дальнейшей судьбе западных регионов Украины. Не исключается, что она будет поделена между несколькими странами, так как претендентов на эти земли много. Однако именно Польша занимает самую агрессивную позицию в отношении "исторических земель".

Использованы фотографии:Минобороны Польши

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Когда Бальзак собирался написать новое произведение, он запирался в своей комнате, закрывал ставни так, чтобы они не пропустили ни одного солнечного луча, и приступал к работе в халате при свете нескольких свечей. Как правило, написание занимало несколько месяцев. Каждый день Бальзак уделял ему восемнадцать часов. Однажды Бальзак прочитал книгу в двести страниц всего лишь за тридцать минут. Бальзак пил очень много крепкого турецкого кофе без молока – приблизительно пятьдесят чашек за день. Однажды ночью в дом писателя забрался грабитель и начал переворачивать вверх дном ящики в поисках денег. Через некоторое время он услышал, как из темноты раздался смех:

– Дружище, ты напрасно в темноте ищешь то, что я не могу найти днем!

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