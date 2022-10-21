15 фактов, которые нужно понимать об измене

Измену простить очень сложно, а иногда даже невозможно. В некоторых случаях люди прощают, но снова начать доверять человеку, который однажды уже обманул, получается не у каждого. Влюбляясь, мы не всегда видим истинную суть партнера и в конечном итоге сильно обжигаемся.

Вот несколько вещей, которые помогут вам узнать больше об измене.

1. Люди, которые симулируют, способны на измену

Секс - это самая откровенная форма выражения чувств. Партнер, который симулирует во время полового акта, способен на измену. С другой стороны, мужчины предпочитают быть верными женщинам, которых доводят до оргазма, потому что это повышает их эго и показывает, насколько они хороши. Вопрос только в том, как долго будет оставаться верной сама женщина.

2. Многие пары остаются вместе, несмотря на измену

Много супружеских пар продолжают оставаться вместе даже после того, как узнают, что их партнер им изменяет. Основной причиной такого поступка является то, что люди настолько привыкли друг к другу, что сама мысль о расставании их пугает. Иногда один из партнеров так сильно любит другого, что позволяет себя обманывать, лишь бы быть рядом с любимым. Для некоторых измена ничто не значит, и они продолжают жить, будто ничего не случилось.

3. Люди обычно обманывают тех, кому доверяют

Обманывать человека, с которым построены доверительные отношения, намного легче. Между близкими людьми сформирован определенный уровень комфорта и чувство вины намного меньше. Если вдруг обман раскроется, то всегда можно выйти из положения фразой: «Ты же меня понимаешь».

4. Измена может иметь несколько уровней

Измена имеет много уровней, и для каждого человека она имеет разные критерии. Некоторые люди считают эмоциональный обман хуже физического. Для кого-то непростителен даже один поцелуй. Необходимо знать пределы, которые допустимы вашим партнером, иначе вы его потеряете.

5. Те, кто изменяют, не всегда недовольны своими отношениями

Парню или девушке, который изменяет, не обязательно быть несчастным в отношениях. Обман может начаться, когда возникает любопытство. Интерес к новому часто толкает на измену. Но когда партнер осознает свою ошибку и перестает обманывать, вернуть прежнее доверие практически невозможно.

6. Не хватает близости от своего партнера

Интимная близость - очень важная часть отношений. Её отсутствие способно разлучить пару. Если человек не получает необходимой близости, то он будет искать её на стороне. Всё просто. Там, где есть любовь, всегда есть интимная близость.

7. Женщины обманывают, чтобы закончить отношения

Женщинам намного труднее расставаться, чем мужчинам. Поэтому, когда они недовольны отношениями, то самым простым выходом считают измену. Они даже могут изменять с теми, кто им абсолютно не нравится. Для них главное — поскорее разорвать отношения, а измена является отличным поводом.

8. Месть не работает

Когда вы изменяете из-за мести, то в конечном итоге больше вредите себе, чем причиняете боль вашему партнеру. Если вы считаете, что ваш партнер обманывает вас, но вы не хотите расставаться с ним и сами изменяете, то разрушаете себя и свои отношения. Измена ради мести никогда не работает. Вы сами убиваете все чувства, которые у вас есть к вашему партнеру.

9. Эмоциональная измена может быть более опасной

Эмоциональная измена более опасна, потому что это означает, что ваш партнер не чувствуют себя достаточно комфортно рядом с вами. Сначала он начнет искать эмоциональную близость на стороне, а потом поймет, что рядом с вами абсолютно несчастлив, и изменит физически.

10. Те, кто изменяют, хотят быть пойманными

Чтобы остановить бесконечную ложь, некоторые люди хотят, чтобы их уличили в измене. Им не хватает смелости сказать своему партнеру, что они изменяют, поэтому они просто ждут, когда их поймают. Это также спасает от многих объяснений, потому что девушки обычно просто уходят, когда сталкиваются с изменой, что для парней очень удобно.

11. Социальные сети могут привести к измене

Социальные сети часто создают ложное представление о действительности. Красивые фотографии и любовные истории друзей могут провоцировать на поиски чего-то такого, чего нет в ваших отношениях. Но здесь существует высокий риск того, что вы начнете обманывать своего партнера, пытаясь жить другой жизнью. Сначала убедитесь, что всё то, что есть на вашем экране, реально в вашей жизни. Чувства людей очень изменчивы, и очень легко заставить кого-то влюбиться в то, что он хочет, но, возможно, никогда не получит.

12. Женщины обманывают, когда у них высокий уровень гормонов

В период овуляции женский организм требует физической близости. Уровень гормонов очень сильно повышается, и с желанием физической близости сложно справиться. Если мужчина не уделяет достаточного внимания своей женщине в это время, то она может начать задумываться о другом партнере.

13. Измена заостряет чувства

Иногда людям не хватает остроты чувств в отношениях, и они начинают изменять. Это своего рода игра. Им кажется очень забавным вести двойную жизнь и притворяться. Кроме того, секс в таких случаях бывает более страстный и яркий.

14. Партнер не соблюдает гигиену

Верьте или нет, но гигиена играет очень важную роль. Если ваш партнер не следит за собой, то вы, как правило, избегаете его, независимо от того, насколько сильно вы его любите. Рано или поздно, это приводит к измене, потому что вы не можете отпустить любимого человека, но из-за его нечистоплотности не хотите близости с ним.

15. Любовь все понимают по-разному

Любовь - это относительное понятие, которое распространяется на широкий спектр определений. В основном, существует три вида любви, которые можно испытывать в течение всей жизни. Первый уровень — чисто физический и включает в себя сексуальное влечение к кому-то. На втором уровне появляются романтика и желание лучше узнать партнера. Третий – это привязанность. Если в отношениях есть все три уровня, то люди никогда не будут изменять.

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