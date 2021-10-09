Великий покаянный канон Андрея Критского читается в первые четыре дня Великого поста, по одной части за один раз. Полностью творение читается в седьмую неделю. Канон учит людей покаянию. Принимать свои грехи и учиться бороться с ними. Также это писание наставляет брать пример с чистых и бескорыстных людей.

Об Андрее Критском

Преподобный Андрей родился где-то в 660-х годах нашей эры, в городе Дамаск. Сказания передают, что до семи лет ребенок не мог разговаривать. Родители Андрея были верующие люди и часто посещали церковь. Однажды во время причастия на Критского сошло Божие благословение и он заговорил. После этого чуда родители отдали Андрея изучать основы религии.

Когда парню исполнилось 14 лет, его перевели на службу в Иерусалим, в Монастырь Гроба Господня. Андрей был очень разносторонне развитым молодым человеком, поэтому его сразу определили в нотарии.

Потом Андрей перебрался в Константинополь, где служил в доме сирот в сане диакона 20 лет. В этом же городе он начал писать свои песнопения, которые и по сегодняшний день широко используются в православной церкви.

После этого будущего святого отправили на остров Крит в сане епископа. Там он верно служил церкви, наставляя на путь истинный еретиков и давал поддержку верующим.

О канонах

Андрей на Крите построил несколько детских домов, храмов. За свою верную службу получил чин архиепископа. В 1740 году преподобный умер по пути из Константинополя на остров Крит.

Андрей Критский первым начал писать каноны вместо кондаков. У святителя есть песнопения ко всем большим праздникам: Рождеству, Пасхе, Вербному Воскресенью и другим. Многие из них используются и в современной богослужебной минее. Каноны тесно связаны с «библейскими песнями». Структура этого песнопения имеет следующий вид. Сначала идет ирмос, который является связующей цепью между библейской песнью и содержанием канона. Дальше идут тропари. Они поются попеременно с песнями. Самым выдающимся творением, несомненно, является великий канон преподобного Андрея Критского. Он учат нас покаянию. Лучше всего просить прощения у Господа в Великий пост, когда читается канон Андрея Критского.

Содержание канона

В своем каноне Андрей кратко касается всей Библии. С 1-й по 8-ю песню это Ветхий Завет, после - Новый. Каждую историю библейских персонажей канона Андрей оценивает с точки зрения человеческой морали. Если это плохое деяние, то он рассуждает о его греховности, а если благое - то, заявляет, что к этому следует стремиться. Автор намекает нам, что спасти свою душу мы можем тогда, когда откажемся от своих пороков и будем стремиться к добродетели.

Песня 1

В первой песне канон Андрея Критского рассказывает о первородном грехе. Ева поддалась искушению Сатаны и дала яблоко Адаму. Он же, в свою очередь, соблазнился властью и попробовал его. В этой песне Андрей говорит, что все мы грешные и если Господь покарал Адаму и Еву за нарушение одной заповеди, то как же накажет нас, нарушающих их почти все. Нам остается только покаяться и просить прощения у Бога.

Песня 2

Во второй песне великий канон Андрея Критского рассказывает о том, как все мы поддались плотскому утешению. Во-первых, натянули одежду, устыдившись своего голого тела, которое было создано по подобию Господнему. Второе - поставили во главу удовольствия и красоту телесную, а не душевную. Еще в этой песне великого канона Андрея Критского сказано, что мы подвержены всем земным страстям и, к сожалению, не хотим с ними бороться. За все эти грехи нужно искренне просить Бога простить нас. Главное, самому понять свои плохие деяния и стремиться избавиться от них.

Песня 3

В ней великий покаянный канон Андрея Критского рассказывает, как Господь не выдержал безобразия, что творилось в Содоме, и сжег город. Только одному праведнику Лоту удалось спастись. Андрей призывает каждого человека отречься от содомских наслаждений и скорей убегать. Грехи этого города преследуют нас каждый день, соблазняя повторить их, думаю, многие поддаются. Но, главное - остановиться, задуматься, что ждет нас в дальнейшем. Какая будет у нас загробная жизнь после содомских развлечений.

Песня 4

В ней указывается, что лень - большой грех. Если человек, словно овощ, движется вперед, не осознавая себя и окружающий мир, то и конец его будет соответствующий. Патриарх из песни трудился днем и ночью, чтобы иметь две жены. Одна из них означала трудолюбие, а другая - разум. Благодаря этому сочетанию мы можем усовершенствовать созерцание и свою деятельность.

Песня 5

Покаянный канон преподобного Андрея Критского рассказывает о святом Иосифе, которого предали братья и возлюбленная, и продали его в рабство. Он спокойно все перенес, не серчал на свою судьбу. Андрей говорит, что каждый из нас может предать своего ближнего. Но беда еще и в том, что мы каждый день предаем себя и свою душу. Не терпя никаких бедствий, мы нарушаем заповеди Господни и даже не задумываемся об этом.

Песня 6

Андрей в этой песне призывает стать человечество на путь истинный. Не отворачиваться от Господа, как некоторые исторические персонажи. И верить, что как Бог рукой Моисея избавлял больных от проказы, так и нашу душу может простить за грехи её.

Песня 7

В седьмой песне канон преподобного Андрея Критского рассказывает, что какие бы тяжкие грехи не совершил человек, если он искренне покается, его простят. В обратном же случае кара Господня будет большой. Нужно молиться Богу в трех его обличиях и Матери Божией с покаяниями и просьбой о прощении.

Песня 8

Андрей повествует, что Господь наш каждому дает по заслугам его. Если человек жил праведно, то вознесется на небеса, как Илья на колеснице. Или же в жизни получит поддержку Бога, как Елисей для разделения речки Йордан. Если же жить в грехе, как Гиезия, то душа будет гореть в гиене огненной.

Песня 9

В этой песне великий канон Андрея Критского рассказывает, что люди забыли десять заповедей божиих, выбитых на скрижалях еще Моисеем. Они не присушиваются к писанию Евангелия. Когда-то Иисус пришел в наш мир спасти нас. Он благословлял младенцев и стариков, потому что одни еще не успели покаяться в своих грехах, а другие уже не могли. Если же человек в здравом уме, то он должен сам просить Господа о прощении.

Песни, которые читаются во вторник Великого поста.

Песня 1

Здесь рассказывается, как Каин убил брата, позавидовав ему. Андрей просит жить своей жизнью праведно, не думая, кому и что Господь дал. Если человек будет жить по заповедям Божиим, то и ему в скором времени придет благодать. Нужно стремиться быть похожим на Авеля, который с чистой душой приносил свои дары Господу.

Песня 2

Призывает людей покаяться в том, что отвергли душевное богатство и придают значение только материальному. В погоне за одеждой и другими благами совсем забыли молиться Господу. Мы забываем, что душевно богатый человек будет намного более счастливым.

Песня 3

Эта песня канона Андрея Критского призывает жить так, как Ной, которому одному Господь дал шанс спастись. Или так, как Лот, единственно выживший из Содома. Потому что если будем грешить, то постигнет нас участь людей при потопе.

Песня 4

В познании сила. Нужно стремиться увидеть Бога в себе, и будет построена лестница в небо, как у патриархов. Мы в повседневной жизни подражаем Исаву, всех ненавидящему. Надо же жить в любви и гармонии.

Песня 5

Как весь еврейский народ жил в рабстве египетском, так и наша душа живет все время в грехе. Нужно набраться мужества и покончить с рабством. Даже если в первое время нужно будет помучиться, то в конечном результате мы приобретем истинную свободу духа. Тогда и жить станет намного легче и приятнее.

Песня 6

Продолжает рассказывать о похождении Моисея, который стремился вывести народ из рабства египетского. Люди не имеют большой веры потерпеть чуть скитания во имя благой цели. Так и нам все надо одновременно. Нужно верить в Господа и просить о прощении, и тогда сможем освободить свою душу из рабства грехов.

Песня 7

Песня великого канона преподобного Андрея Критского рассказывает, как мы повторяем грехи и пристрастия библейских персонажей, но не имеем силы и желания следовать великомученикам. Наше тело покушается на грешные деяния, такие как прелюбодеяние, не задумываясь о последствиях для души.

Песня 8

В восьмой песне рассказывается о людях, которые смогли найти в себе силы покаяться и принять Господа в душу свою. Так и нас Андрей призывает отречься от прошлой жизни грешной и идти навстречу Богу. В конце восьмой песни подводится итог Ветхого Завета - нужно не повторять грехи персонажей библейских и стремиться жить, как праведники этого Святого Писания.

Песня 9

В девятой песне канон святого Андрея Критского дает сравнения из Нового завета. Как Иисус сопротивлялся искушению Сатаны в пустыне, так и мы должны бороться со всякими соблазнами. Христос начал творить чудеса на земле, показывая тем самым, что всё в этом мире возможно. Главное - верить и жить по заветам Господним, и тогда сможет спастись наша душа в судный день.

Среда

В среду также читается 9 песен. Начиная с первых дней создания мира были люди, славившие своими деяниями Господа Бога нашего. Андрей призывает людей покаяться в грехах своих и уподобиться тем святым в повседневной жизни. Восславлять имя Господа, совершая поступки, достойные его. Вспоминаются также в песнях и большие грешники, которые отвернулись от Бога, отдали преимущество материальным благам или поддались искушению попробовать запретный плод. Господь покарал их по заслугам за их деяния. Так и нашу душу после смерти ждет судный день, на котором не удастся соврать, не удастся скрыть свои злодеяниями какими-то мнимыми отговорками. Поэтому Андрей призывает нас покаяться при жизни, просить Господа о прощении грехов и стремиться изменить свои поступки к лучшему. Научиться сопротивляться искушениям. В этом нет ничего сложного. Просто оставаясь человеком, вы увидите, что большинство заветов Господних указывают жить без зависти и обжорства, без измен и желания получить чужое.

Четверг

В этот день Великого Поста читается последняя часть канона. Как и в предыдущих песнях, здесь воспеваются добродетели и осуждаются грехи человечества, которые совершались на протяжении веков. Также в этой части взывают к Господу, Иисусу, Деве Марии с просьбой простить согрешения и дать возможность покаяться.

Также канон преподобного Андрея Критского учит признавать свои ошибки, не искать вину за плохую жизнь в окружающих. Принимать свою грешность как доказанный факт. Но это не значит, что стоит смириться. Наоборот, признание вины - первый шаг к прощению. Если мы сейчас остановимся, то имеем шансы на вечную жизнь после смерти.

Именно тогда, когда читается канон Андрея Критского, в Большой Пост, мы имеем возможность осознать свои грехи и начать новую жизнь. Жизнь, которая будет угодна Богу. Тогда человечество сможет почувствовать благодать, умиротворение и со спокойной душой ждать судного дня.

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