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Причины, по которым японские гейши совсем не такие, как вы думаете

Причины, по которым японские гейши совсем не такие, как вы думаете

 

Гейша - один из самых знаковых образов, которые ассоциируются у нас с Японией. Если и есть нечто, что большинство жителей Запада могут сказать о Японии, так это то, что здесь были такие проститутки, которые покрывали лица густой белой краской.

Есть проблемка: ничего из этого утверждения не является правдой. Гейши не были проститутками, и они не всегда покрывали свои лица белой краской. Более того, некоторое время они даже не были женщинами.

Первым гейшей был мужчина

Первая женщина-гейша появилась только в 1751 году, и когда она начала работать, мысль о том, что женщина может быть гейшей, рассматривалась как из ряда вот выходящая. Ее рекламировали как «гейшу-женщину» потому, что до этого момента каждым гейшей был мужчина.

Фото: La Carmina

Фото: La Carmina

 

Гейши-мужчины существовали на протяжении сотен лет. Технически, их не называли гейшами вплоть до 1600-х годов, но подобный образ существовал более 500 лет. С 13-го века были мужчины, которые занимались именно тем, что делает гейша: развлекали мужчин-вельмож, подавая им чай, исполняя песни, рассказывая анекдоты и заставляя их чувствовать себя самыми важными людьми в мире.

Удивительно, но большое количество мужчин все еще работают гейшами.
Эта традиция началась в 1960-х годах, когда рынок открылся для богатых женщин, которым нужен был способ провести время, пока их мужья были на работе.

Эти мужья часто подписывали соглашения в домах гейш, и женщины полагали, что они заслужили собственные дома гейш, поэтому они начали нанимать мужчин, чтобы те их развлекали.

Гейши не были проститутками

Несмотря на то, что мы слышали, гейши не торговали своим телом. Фактически, им было категорически запрещено спать со своими клиентами.

Гейш нанимали, чтобы развлечь клиентов-мужчин, пока те ждали своей очереди на свидание с настоящими проститутками - высококлассными куртизанками, которых называли ойран. Они играли музыку, танцевали и флиртовали с мужчинами, чтобы развлечь их, пока те ждут.

Их цель состояла в том, чтобы удержать мужчин в борделе и заставить их чувствовать себя очаровательными. Они позволяли мужчинам представлять себя сексуальными мачо, которые способны легко соблазнить красивую женщину, а не простаками, которым приходится платить за секс. Но они никогда не спали с мужчинами. Некоторые бордели даже запрещали своим гейшам сидеть слишком близко к мужчинам из страха, что они могут отбить клиентов ойран.

Гейши гордились этим. В 19 веке девиз гейш звучал следующим образом: «Мы продаем искусство, а не тела».

«Мы никогда не продавали себя, наши тела, за деньги, - сказала одна гейша. – Это не было нашей целью, это было целью других женщин».

Причины, по которым японские гейши совсем не такие, как вы думаете

 

«Гейша» значит «актриса»

Гейши были артистками – вот что на самом деле означает слово «гейко». Это сочетание слов «искусство» и «ребенок», или, в более простом варианте - «артист». Говорят, что «гейша» означает «актриса».

Этого звания нелегко было заслужить. Гейши очень усердно работали над своими артистическими талантами. Они годами занимались музыкой и танцами, и это никогда не прекращалось. Независимо от того, сколько лет гейше, она должна заниматься каждый день на своем инструменте.

Многие из них играли на струнном инструменте под названием сямисэн, а некоторые сочиняли собственную музыку. Они славились написанием «меланхоличных» песен и медленными, изящными танцами, наполненными сложной символикой.

Чтобы отточить эти навыки, требовались годы. Они начинали заниматься, когда им было всего шесть лет от роду. В домах гейш были собственные школы искусств, и каждая новая девушка получала персонального наставника, а весь процесс занимал годы. В среднем, девушке приходилось учиться пять лет и больше, чтобы ей разрешили назвать себя гейшей.

Проститутки назвали себя гейшами, чтобы привлечь американцев

Причины, по которым японские гейши совсем не такие, как вы думаете

 

Есть причина, почему мы считаем гейш проститутками. Когда в конце Второй Мировой Войны в Японии дислоцировались американские военные, проститутки стекались к ним толпами. Они назвали себя гейшами.

Конечно, они не были настоящими гейшами, они просто знали, что экзотический образ японской гейши привлечет иностранцев. А в конце войны японским девушкам были так нужны деньги, что они были готовы даже переспать с врагом, если это означало получить еду.

Сотни тысяч японских девушек спали с американскими солдатами за деньги. По некоторым оценкам, к 1949 году 80 процентов американских солдат, дислоцированных в Японии, спали с японскими девушками, как правило, с проститутками, которые называли себя «гейшами».

Поэтому существует большая статистическая вероятность того, что ваш американский дедушка спал с японской проституткой.

Предшественницами гейш были переодетые в мужчин женщины

До появления гейш-мужчин существовала еще одна группа под названием сирабеси, представительниц которой можно назвать ранней версией гейши. Эти ранние гейши были женщинами, но они делали все возможное, чтобы их клиенты этого не заметили. Для этого они переодевались мужчинами.

Сирабеси были танцовщицами, которые во многом вели себя как гейши. Они носили белый грим, рассказывали истории, устраивали шоу, играли музыку и развлекали гостей. По сути, они выполняли ту же функцию, что и гейши, за исключением того, что они все это делали, переодеваясь в мужчин-самураев.

Никто не уверен на 100%, в чем была причина, заставлявiая этих женщин переодеваться в мужскую одежду, но самая популярная теория заключается в том, что они делали так из-за образа жизни, который вели самураи. В то время большинство самураев брали мальчиков в любовники. Считается, что эти девочки одевались как мальчики потому, что в таком виде их хотели видеть мужчины.

У большинства гейш были лысины

Одним из верных способов узнать гейшу без костюма была лысина на ее голове. На работе ее закрывали париком, но, по секрету, почти у каждой гейши в Японии была большая лысина на макушке.

Они обзаводились ею в свою бытность майко. Майко должны были иметь особенно экстравагантные прически, для создания которых нужно было собирать на макушке плотный пучок волос. Для этого прилагалось много усилий, которые становились стрессом для волос, и волосы в конце концов выпадали, и больше уже не росли.

Свои лысины гейши называли «почетной медалью майко». В Японии это считалось знаком гордости. Это был явный признак того, что вы потратили годы на обучение искусству.

Конечно, в Европе это воспринималось совсем иначе, чем дома. Одна гейша вернулась уязвленная и униженная, рассказывая друзьям, что европейцы не могут понять, почему лысина на ее голове была предметом гордости.

Чем старше была гейша, тем желаннее

Не все гейши были молодыми. Гейши становились популярнее с возрастом, а своего расцвета достигали в 50 - 60 лет.

Гейши верили, что они становятся только красивее с возрастом, и, чем старше становилась женщина, тем больше она демонстрировала свое лицо. В то время как молодая гейша по-прежнему должна была наносить на лицо белую краску в особых случаях, когда ей исполнялось 30, она могла позволить себе отказаться от такого «тональника». Гейш учили, что к этому времени их естественная красота раскрывается.

После замужества гейша могла уйти на пенсию, но, если она хотела остаться в деле, то могла делать это столько, сколько хочет. Самой старой гейше, работающей по сей день, Юко Асакуса (Yuko Asakusa), 94 года, и она работает гейшей с 16 лет.

94-летняя гейша является элитной. Обычно ее нанимают политики и невероятно богатые бизнесмены - клиенты, которые готовы заплатить немного больше за то, чтобы за ними поухаживал кто-то с немного большим опытом.

Обучение гейш было настолько строгим, что сегодня оно вне закона

Причины, по которым японские гейши совсем не такие, как вы думаете

 

Сегодня еще есть гейши, но это не совсем то же самое, что было раньше. В старые добрые времена жизнь гейши обычно начиналась с того, что ее обедневшая семья продавала ее в дом гейш, и в возрасте шести лет начиналось ее обучение.

Сегодня в Киото работают около 250 гейко и майко, по сравнению с 2000, которые работали там столетие назад. Однако современные гейши сильно отличаются от гейш вчерашних. Их обучение начинается не раньше, чем им исполнится 15, они не работают рядом с куртизанками, и они не проходят через такое строгое обучение. Некоторые дома гейш сегодня предлагают только один день обучения.

В 1998 году одни родители пытались провести девочку через классическую систему обучения, но это не сработало. Они отправились в тюрьму - сегодня продажа вашей дочери наказывается несколько строже, чем раньше.

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