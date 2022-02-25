Как правильно объяснить партнеру, что у вас депрессия

Если вы страдаете депрессией, важно рассказать об этом близким людям, особенно партнеру. Но как это сделать, если отношения начались недавно? Как выбрать подходящий момент?

Многие до сих пор не очень понимают, что такое депрессия. Проявляется она у каждого по-своему, но обычно больные теряют интерес к прошлым увлечениям, постоянно ощущают тоску и безнадежность. У них так мало энергии, что даже простейшие действия кажутся сложными. Часто возникают проблемы со сном: либо бессонница, либо, наоборот, излишняя сонливость — а у некоторых случаются вспышки ярости, появляется постоянное недовольство и раздражительность. Объяснить это человеку, с которым вы недавно познакомились, может быть страшно: непонятно, как он отреагирует.

Кристина впервые впала в депрессию, выйдя замуж и переехав в новый город. Даже ей было непросто объяснить мужу, что с ней происходит, а ведь до свадьбы они были знакомы несколько лет. Тем не менее она уверена, что рассказать близким важно, как только почувствуете, что готовы к этому.

«Если партнер никогда не страдал депрессией, придется объяснить ему, что это, как вы себя чувствуете, каким сейчас воспринимаете мир. Это расстройство непонятно для «стороннего наблюдателя», но помощь окружающих важна, так что не пренебрегайте ею», — говорит Кристина.

Почему сложно говорить о своем состоянии?

Вот что о таком диалоге говорят психотерапевты.

В тот или иной период жизни с депрессией сталкивается каждый шестой. Значит, вам либо кому-то из близких или знакомых наверняка пришлось через это пройти. Тем не менее распространенное расстройство психики до сих пор окружено массой негативных стереотипов.

Клинический психолог из Атланты Зайнаб Делавалла напоминает, что мы не виноваты в заболеваниях, ни в физических, ни в психических. «Многие ошибочно считают, что депрессия — признак слабости характера. Но вы не виноваты в ней точно так же, как не виноваты, например, в том, что подвержены сезонной аллергии. Но мы стыдимся психических расстройств гораздо больше, чем физических, и это приводит к самоизоляции и глубоким переживаниям, незаметным для окружающих».

«Идеальный момент»

Разумеется, универсального ответа нет: в одних парах завести разговор об этом будет уместно через 6 недель после знакомства, в других — через 6 месяцев. Сделать это надо, когда почувствуете, что готовы.

«Многим кажется, что должен наступить идеальный момент, чтобы рассказать о психологических трудностях. На самом деле достаточно осознать, что доверяете человеку и готовы ему открыться. Нет никаких четких сроков, и вы не обязаны заводить об этом разговор, если пока не созрели или не чувствуете уверенности в новом знакомом», — говорит психотерапевт из Чикаго Анна Посс.

Если вы давно знакомы, вполне возможно, обсудить тему получится уже на третьем свидании

Важно то, насколько хорошо вы успели узнать партнера. Познакомились две недели назад через Tinder или знали друг друга еще задолго до того, как начали встречаться, например, были друзьями или коллегами? «Если вы давно знакомы, вполне возможно, обсудить эту тему получится уже на третьем свидании. Но вряд ли вы станете говорить об этом так рано, если познакомились в баре пару недель назад», — считает Делавалла.

Как понять, что время пришло

Идеального момента для беседы нет, но психологи считают, что можно ориентироваться на признаки в поведении партнера. «Обращайте внимание на то, как он высказывается о других. Слышны ли в его словах сочувствие, зрелость суждений, понимание чужих трудностей? Это поможет понять, как он отреагирует на ваш рассказ», — советует Посс.

Можно начать понемногу говорить и о трудностях, которые вам доставляет депрессия

Спросите себя, видите ли вы серьезные перспективы у ваших отношений. Насколько вы успели сблизиться? Рассказывали ли друг другу о чем-то очень личном — о ваших странностях и чудачествах, постыдных историях из детства, проблемах с друзьями?

«Если чувствуете, что не постесняетесь рассказать новому партнеру о громадной коллекции комиксов или навязчивой потребности содержать полочку в ванной в идеальном порядке, можно начать понемногу говорить и о трудностях, которые вам доставляет депрессия, — советует Делавалла. — Например, о том, что у вас бессонница и вы часто целыми днями смотрите сериалы, или о проблемах с общением, из-за которых вы стали почти что отшельником».

Когда стоит повременить

Если заметили, что новый партнер бестактно отзывается о чужих проблемах, например, резко осуждает людей, страдающих алкоголизмом, возможно, не стоит пока (или вообще) рассказывать ему о своих трудностях. «Стоит дважды подумать, прежде чем открывать душу человеку, который зло смеется над чужими проблемами, не умеет сочувствовать или постоянно критикует других», — предостерегает Посс.

Возможно, партнер психологически не готов выслушивать или обдумывать глубоко личную информацию

Вспомните, как партнер реагировал, когда вы делились личными подробностями жизни. Если отстранялся, спешил сменить тему или отзывался о вас пренебрежительно, возможно, он недостаточно эмоционально развит для разговоров на «больные» темы. Хотите ли вы серьезных отношений с таким человеком?

«Развивая и укрепляя эмоциональную связь, мы обычно очень откровенно рассказываем друг другу о своей жизни, — объясняет Делавалла. — Если вы делитесь с партнером мечтой об открытии собственной пекарни, это по идее должно побудить его на ответную откровенность — он может тоже описать свои планы на будущее. Если вы откровенно говорите о своих причудах, амбициях и слабостях, а партнер не спешит рассказать что-то о себе в ответ, возможно, он психологически не готов выслушивать или обдумывать глубоко личную информацию».

С чего начать

Чтобы обсудить борьбу с депрессией, не обязательно заранее планировать серьезный разговор, посвященный исключительно проблеме вашего психического здоровья (хотя, если хотите, можно и так). «Разговор о депрессии не обязательно должен быть «официальным», вызывающим у обоих чувство неловкости. Это одна из граней вашей жизни, но далеко не единственная», — считает Делавалла.

Лучше всего обсуждать эту тему, когда вы оба в хорошем настроении и в отношениях все спокойно. «Такие важные разговоры лучше не начинать в разгар ссоры или в минуту слабости. Это приведет к обидам и взаимному непониманию», — говорит Посс.

Депрессия иногда проявляется в виде агрессии, в том числе направленной на близких, которые нас любят

С этим согласна и Кристина. Гораздо легче делиться своими переживаниями, когда вы психологически и эмоционально готовы к такому разговору. Если это слишком тяжело, можете предложить партнеру самостоятельно почитать о депрессии в интернете.

«Если у вас нет сил объяснять ему, что собой представляет ваше психическое заболевание, дайте ему несколько ссылок на соответствующие материалы в интернете, — советует она. — Дайте ему возможность вам помочь. Депрессия иногда проявляется в виде агрессии — в том числе направленной на близких, которые нас любят. Если они не понимают, что это проявление болезни, агрессия может их ранить. Поэтому нужно знать, что на самом деле происходит».

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