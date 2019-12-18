«Незнакомка из Сены»

В 1880 году из вод Сены в Париже достали тело девушки. На вид ей было около 16 лет, возможно чуть больше. К сожалению, не нашлись родственники утопленницы и опознать незнакомку так не удалось. В то время река Сена в Париже была очень популярным местом для совершения суицидов и сбрасывания трупов убиенных людей. Редкая неделя проходила без того, чтобы из ее мутных вод не вытаскивали очередной труп.

Поэтому когда из Сены достали тело молодой девушки, это был вполне будничный инцидент. Однако из-за необычного «ангельского» лица девушки эта находка вызвала неимоверный интерес общественности, поскольку обычно смерть от утопления ужасна и даже самоубийцы борятся за свою жизнь до последнего и , как правило, маска ужаса отпечатывается на лицах погибших. А эта несчастная девушка, больше была похожа на спящую принцессу, которой снятся сны о принце.

Когда тело девушки поместили в городской морг, один из патологоанатомов был очарован красотой и безмятежностью ее лица и сравнил его с лицом Ангела. На лице ее не было никаких признаков боли, словно она и правда умерла во сне и не заметила этого. При этом на ней не оказалось никаких признаков насилия, что привело к версии, что она была самоубийцей.

Девушка выглядела так, словно прилегла поспать и на ее лице после смерти навсегда застыла кроткая улыбка. Все это настолько подействовало на работника морга, что, он, чтобы сохранить это застывшее лицо, сделал с него посмертную гипсовую маску и как он позже признавался для того, чтобы ее красотой восторгались потомки.

Посмертная маска «Незнакомки из Сены» стала произведением искусства и ее стали массово штамповать для продажи . Ею украшали стены квартир и витрины магазинов, художники писали с нее портреты. Философы, глядя на слепок, толковали о жизни и смерти , а художники и скульптуры рисовали и лепили ее изображение. Альбер Камю сравнивал «Незнакомку из Сены» с Джокондой, а ее улыбку сравнил с улыбкой Моны Лизы . С развитием фотографии «спящую красавицу» немедленно «оживили», нарисовав ей широко распахнутые глаза. Владимир Набоков в 1934 году посвятил неизвестной утопленнице стихотворение «Незнакомка из Сены», в котором предположил, что она наложила на себя руки, будучи соблазненной каким-то «гулякой».

Смерть в воде в те годы была очень романтической концепцией, которая дополняла необычный облик «Незнакомки из Сены» и придавала всей ее истории чарующую привлекательность. Со временем появилась версия, что якобы слепок был сделан с натурщицы известного французского художника Жюля Лефевра, которая умерла не то от туберкулеза, не то от отравления опиумом. Впрочем, имя «Незнакомки из Сены» все равно осталось неизвестным.

Для многих молодых девушек и европейских модниц лицо «незнакомки из Сены» стало эталоном и идеалом женской красоты .И все они хотели походить на нее! Они старались копировать ее улыбку, ее прическу и стараться выглядеть как она. Даже актриса Грета Гарбо жаловалась, что «Незнакомка из Сены» узурпировала ее трон в качестве эталона красоты! После Второй Мировой войны лицо «Незнакомки изСены» продолжало покорять мир в новых образах. Одухотворенный этим образом норвежский производитель игрушек Асмунд Лаердал создал куклу под именем Энн, для которой использовал лицо «Незнакомки из Сены». Кукла мгновенно стала очень популярной.

Любопытно, что однажды двухлетний сын Лордела чуть не утонул, но, к счастью, его отец был рядом и вытащил потерявшего сознание сына из воды, сумев вернуть его к жизни. Вскоре после этого к Лаердалу обратились с просьбой помочь разработать демонстрационный манекен, который будет использоваться для изучения новой техники реанимации (сердечно-легочная реанимация, или сокращенно СЛР). Мастер с готовностью согласился.

В сотрудничестве с австрийским врачом Петером Сафаром, Лаердал осуществил этот важный проект. Так появился манекен человека в натуральную величину, практикуясь на котором, можно было научиться делать массаж сердца и искусственное дыхание для спасения жизни людей.

Лаердал назвал манекен «Энни», по имени выпускаемой его фабрикой куклы, и придал ему черты утонувшей девушки из Сены. У нее была гибкая грудная клетка для отработки массажа сердца и приоткрытые губы, позволяющие практиковаться в искусственном дыхании «изо рта в рот». Лордел решил, что манекен должен изображать женщину, так как подозревал, что в 1960-е годы, не захотели бы практиковаться на мужских губах.

Манекен «Энни» считается первым и наиболее успешным симулятором пациента в истории медицины, который помог сотням миллионов людей во всем мире освоить основы техники реанимации !

Использованы материалы: https://zen.yandex.ru/media/

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