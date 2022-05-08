Сверхъестественные события, которые по сей день остаются тайнами

Всё началось в 1980-м году в Манчестере, Великобритания, когда миссис Жаклин Пристман во время ссоры со своим первым мужем Роном в сердцах выкрикнула: «Да чтоб ты себе шею сломал!». К сожалению, именно это с ним и произошло: Рон умчался из дома на своём скутере, попал в аварию и сломал шею и позвоночник. Он скончался в больнице через месяц, оставив Жаклин наедине с чувством вины. Вскоре после этого взорвалась лампочка в ванной комнате. Жаклин в это время находилась там, и осколки стекла сильно посекли ей руку. Она решила, что лампочка была некачественной. Когда же без видимой причины сгорел её пылесос, а потом при ней взорвалась ещё одна лампочка, женщина заподозрила, что её, вероятно, преследует призрак покойного мужа. Переезд не помог: электрические приборы продолжали выходить из строя в её присутствии. Все печи и пылесосы быстро сгорали, телевизор сам собой выключался, или же изображение шло рябью. Радио тоже выключалось без её вмешательства. Несколько раз Жаклин сильно било током. Некоторые продуктовые магазины и магазины бытовой техники пытались запретить ей приходить туда, поскольку с её появлением всегда что-нибудь ломалось. Вскоре Жаклин вышла замуж во второй раз, но странные происшествия и не подумали заканчиваться — напротив, стали происходить всё чаще и чаще.«Электрическая леди» начала страдать от депрессии, частых головных болей и обмороков и подумывала о самоубийстве. Медиумам и исследователям паранормальных явлений причину происходящих с ней кошмаров найти не удалось . Репортёр, однажды пришедшей к необычной женщине за интервью, обвинил ей в мошенничестве и так разозлил, что стоявший в гостиной пылесос вспыхнул ярким пламенем. Наконец специально приглашённый профессор предложил ключ к решению проблемы: он предположил, что Жаклин страдает от того, что в её в теле по каким-то причинам скапливается статическое электричество, и количество его в десять раз выше нормы. Пол, второй муж Жаклин, был с этим согласен. Профессор разработал для Жаклин специальную диету и программу упражнений, которая включала в себя ежедневную ходьбу вокруг дома с электрическими лампочками в руках, чтобы сбросить излишки электроэнергии. Удивительно, но это помогло. Однако в 1985-м году Жаклин родила четвёртого ребёнка (дочь), и девочка сразу начала проявлять признаки того же странного заболевания, что и у матери, дважды ударив током державшую её акушерку. Болезнь Жаклин иногда называют «синдромом высокого напряжения». Что послужило её причиной у Жаклин и почему первые признаки этого заболевания проявились у неё после смерти первого мужа, неизвестно.

Скандинавские призрачные ракеты Летающие тарелки, метеориты, экспериментальные военные самолёты, бомбы… Никто не знает наверняка, что это было, но в 1946-м году в небесах Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии часто появлялись неопознанные огненные объекты. Так называемые «скандинавские призрачные ракеты» одновременно видели в небе большие группы людей. Первое появление их состоялось, вероятно, в Швейцарии в феврале. Затем сообщения начали приходить отовсюду — люди видели огни в форме катушек или сигар высоко в небе. В июне в Финляндии свидетели наблюдали яркий свет, оставивший в воздухе дымный след. Сначала все решили, что это был метеорит, но затем был замечен второй такой объект, сделавший разворот в воздухе и полетевший туда, откуда прилетел. Многие видели, как огни в других частях Европы делали мёртвые петли, взлетали вертикально вверх, ныряли вниз и выполняли другие фигуры воздушной акробатики. В сотнях отчетов они в основном описаны как объекты с длинными пылающими хвостами, издававшими тихое гудение, и летящими на большой высоте на скорости примерно 640 км/ч и больше. В августе пилот шведских ВВС заметил объект в форме торпеды. Он заявил, что видел его очень близко, примерно в километре от себя, и не заметил никаких признаков обычного самолёта. Пилот начал преследование, но «ракета» летела с такой скоростью, что обычный бомбардировщик не смог за ней угнаться.Шведское правительство приняло свидетельства пилота всерьёз, в результате чего был создан следственный комитет. Многие члены комиссии считали, что, возможно, Советский Союз завладел секретным германским оружием после победы во Второй мировой войне и теперь отправляет управляемые ракеты в Европу для запугивания. Американское и британское правительства проявили к происходящему интерес, но теория впоследствии оказалось неверной.После 1946-го года объекты стали появляться реже, но их, тем не менее, замечали на протяжении ещё нескольких лет. Так что же это было? Шведское правительство не нашло ни одного веского доказательства в поддержку теории НЛО или русских ракет. В конце концов комитет постановил, что большинство инцидентов — это либо метеориты, либо плоды человеческого воображения. Источник : https://mistika.temaretik.com/2474256505015110075/ Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии! Рекомендую также прочесть: Знаменитые дуэли (https://otari.mirtesen.ru/blog/43789992053/) Странная смерть Максима Горького: от чего умер знаменитый писатель на самом делеhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43730846530/ Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!