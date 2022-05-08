Сверхъестественные события, которые по сей день остаются тайнами

Многие события в нашем мире имеют загадочную, необъяснимую природу, и именно поэтому кажутся нам такими интересными. А кое-какие тайны в итоге так и не удаётся раскрыть. Предлагаем вам подборку из неразгаданных тайн — порой жутких, но очень увлекательных.
Дождь из мяса
Алиса Гримболд — сообщение из могилы
Атака невидимого монстра в Японии
Жаклин Пристман — электрическая леди
Скандинавские призрачные ракеты
Летающие тарелки, метеориты, экспериментальные военные самолёты, бомбы… Никто не знает наверняка, что это было, но в 1946-м году в небесах Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии часто появлялись неопознанные огненные объекты. Так называемые «скандинавские призрачные ракеты» одновременно видели в небе большие группы людей. Первое появление их состоялось, вероятно, в Швейцарии в феврале. Затем сообщения начали приходить отовсюду — люди видели огни в форме катушек или сигар высоко в небе. В июне в Финляндии свидетели наблюдали яркий свет, оставивший в воздухе дымный след. Сначала все решили, что это был метеорит, но затем был замечен второй такой объект, сделавший разворот в воздухе и полетевший туда, откуда прилетел. Многие видели, как огни в других частях Европы делали мёртвые петли, взлетали вертикально вверх, ныряли вниз и выполняли другие фигуры воздушной акробатики. В сотнях отчетов они в основном описаны как объекты с длинными пылающими хвостами, издававшими тихое гудение, и летящими на большой высоте на скорости примерно 640 км/ч и больше. В августе пилот шведских ВВС заметил объект в форме торпеды. Он заявил, что видел его очень близко, примерно в километре от себя, и не заметил никаких признаков обычного самолёта. Пилот начал преследование, но «ракета» летела с такой скоростью, что обычный бомбардировщик не смог за ней угнаться.Шведское правительство приняло свидетельства пилота всерьёз, в результате чего был создан следственный комитет. Многие члены комиссии считали, что, возможно, Советский Союз завладел секретным германским оружием после победы во Второй мировой войне и теперь отправляет управляемые ракеты в Европу для запугивания. Американское и британское правительства проявили к происходящему интерес, но теория впоследствии оказалось неверной.После 1946-го года объекты стали появляться реже, но их, тем не менее, замечали на протяжении ещё нескольких лет. Так что же это было? Шведское правительство не нашло ни одного веского доказательства в поддержку теории НЛО или русских ракет. В конце концов комитет постановил, что большинство инцидентов — это либо метеориты, либо плоды человеческого воображения.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2474256505015110075/
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