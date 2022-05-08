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Сверхъестественные события, которые по сей день остаются тайнами

Многие события в нашем мире имеют загадочную, необъяснимую природу, и именно поэтому кажутся нам такими интересными. А кое-какие тайны в итоге так и не удаётся раскрыть. Предлагаем вам подборку из неразгаданных тайн — порой жутких, но очень увлекательных.

Дождь из мяса

Сверхъестественные события, которые по сей день остаются тайнами
3-го марта 1876-го года в одном из городков американского штата Кентукки миссис Аллен Крауч стала свидетелем странного происшествия. Она варила мыло на открытом воздухе, когда внезапно пошёл дождь. Вот только был он, мягко говоря, не совсем обычным: вместо капель с неба падали маленькие кусочки сырого мяса без костей. Куски падали с ясного безоблачного неба. Ветра не было. Площадь, где шёл этот жуткий «дождь», была примерно с футбольное поле. Часть кусков упала на землю, часть повисла на заборе. Размер «дождинок» варьировался от «совсем крохотных бледных кусочков чуть больше снежинки» до «крупных твёрдых кусков плоти». Миссис Крауч была весьма озадачена. Зато кошки Краучей были счастливы и до отвала наелись таинственных «осадков», что не причинило им никакого вреда. Вечером ферму посетили и другие свидетели. Двое неизвестных и с виду не бедных джентльменов попробовали мясо и решили, что это либо дичь, либо баранина.
К июлю образцы мяса попали в руки членов местного научного общества, и уж тогда-то начались настоящие споры. Спорили о том, откуда мясо взялось и было ли это вообще мясо или что-то другое, например, «звёздное желе» — раньше люди всерьёз верили, что желатин может упасть на Землю с неба, потому что желатинообразное вещество иногда встречалось в песчаной местности после дождя. Были также гипотезы, что это лёгочная ткань человеческих детей или лошадей, а также мышцы, ткани и хрящи, которые могли принадлежать многим видам животных, включая человека. А журналист из «Нью-Йорк Таймз» Уильям Ливингстон Aлден выдвинул теорию «космического мяса», летающего вокруг земного шара. Местные жители тоже выдвинули свою гипотезу: они считали, что мясо, вероятно, было останками мёртвых лошадей, неизвестно почему сброшенными на землю пролетавшей мимо стаей стервятников. Истинная причина «дождя», так озадачившего миссис Крауч и обрадовавшего её кошек, до сих пор остаётся загадкой.

Алиса Гримболд — сообщение из могилы

Сверхъестественные события, которые по сей день остаются тайнами
В конце 19-го века мистер Хенсли Веджвуд, исследователь-любитель психологии, работал со спиритическим медиумом, известным как госпожа Р. Она использовала планшетку — предшественника знаменитой уиджи — для общения с духами. Исследователь делал подробные записи об этих сеансах и обычно просил духов предоставить доказательства своего существования. Незадолго до своей смерти в июне 1891-го года Веджвуд отправил партию этих записей своему другу Фредерику Уильяму Генри Майерсу, члену Британского общества психических исследований. В заметках содержалась подробная информация о сеансах, совместно проведенных Веджвудом и госпожой Р. 22–23 марта этого года. Веджвуд писал, что он и госпожа Р. вступили в контакт с духом по имени Алиса Гримболд, служанкой, обвинённой в 1605-м году в пособничестве в грабеже и убийстве. Её приговорили к сожжению на костре. Алиса рассказала, что была любовницей человека по имени Харрисон, обещавшего на ней жениться, если она поможет ему ограбить свою хозяйку, миссис Кларк, содержавшую в Лестере гостиницу под названием «Синий боров». В итоге Харрисон сжёг гостиницу, убил старуху, а сам сбежал. Алиса же была поймана и казнена.Веджвуд стал искать подтверждения слов духа в странинных книгах. Он действительно нашёл записи об убийстве в «Синем борове» и казни Алисы Гримболд в архивах Британского музея. Также он нашёл пересказ этой истории, датированный 1653-м годом. Веджвуд утверждал, что ни он, ни госпожа Р. ранее не имели доступа к этим книгам и никогда раньше об этой истории не слышали. Поскольку он имел репутацию честного человека, ему поверили.Некоторые полагают, что дух Алисы Гримболд поднялся из могилы, чтобы признать свою вину. Другие же думают, что Веджвуду или госпоже Р. эти знания открылись в момент ясновидения.

Атака невидимого монстра в Японии

Сверхъестественные события, которые по сей день остаются тайнами
Примерно в 1890-м году в Японии, в основном, в области Камакура, стали происходить сюрреалистические события. Учёные пытались объяснить эти явления с точки зрения науки, но местные жители были уверены, что причина этому — невидимый монстр. Мужчин, работавших в поле или на любом другом открытом пространстве, а иногда даже дома, вдруг сбивал с ног неизвестно откуда взявшийся сильный ветер. Когда они снова поднимались на ноги, то замечали на ногах раны: узкие порезы от одного до полутора см длиной. Никаких видимых причин тому не было, порезаться они нигде не могли. В первые минуты раны не беспокоили пострадавших, но примерно через полчаса начинала течь кровь, раны воспалялись и начинали болеть. Заживали они всегда долго.Учёные предположили, что раны появились из-за «необъяснимого падения атмосферного давления путём возникновения временного вакуума» (что бы это ни значило). Тем не менее, местные жители считали, что раны были работой легендарного существа кама-итати. По преданиям, оно похоже на ласку с острыми как бритва когтями, кружащуюся в яростном вихре и обрезающую у встреченных на пути людей кожу на ногах. Иногда оно описывается как сразу три таких существа, везде появляющихся вместе. Двигаются кама-итати так быстро, что не могут быть замечены невооружённым глазом. Когда кама-итати атакует, то всегда при атаке использует свою силу, чтобы на время остановить кровотечение и боль.В итоге атаки прекратились. По крайней мере, в газетах того времени перестали появляться упоминания о подобных случаях. Что это было в действительности, узнать так и не удалось и вряд ли когда-нибудь удастся.

Жаклин Пристман — электрическая леди

Сверхъестественные события, которые по сей день остаются тайнами
Всё началось в 1980-м году в Манчестере, Великобритания, когда миссис Жаклин Пристман во время ссоры со своим первым мужем Роном в сердцах выкрикнула: «Да чтоб ты себе шею сломал!». К сожалению, именно это с ним и произошло: Рон умчался из дома на своём скутере, попал в аварию и сломал шею и позвоночник. Он скончался в больнице через месяц, оставив Жаклин наедине с чувством вины. Вскоре после этого взорвалась лампочка в ванной комнате. Жаклин в это время находилась там, и осколки стекла сильно посекли ей руку. Она решила, что лампочка была некачественной. Когда же без видимой причины сгорел её пылесос, а потом при ней взорвалась ещё одна лампочка, женщина заподозрила, что её, вероятно, преследует призрак покойного мужа. Переезд не помог: электрические приборы продолжали выходить из строя в её присутствии. Все печи и пылесосы быстро сгорали, телевизор сам собой выключался, или же изображение шло рябью. Радио тоже выключалось без её вмешательства. Несколько раз Жаклин сильно било током. Некоторые продуктовые магазины и магазины бытовой техники пытались запретить ей приходить туда, поскольку с её появлением всегда что-нибудь ломалось. Вскоре Жаклин вышла замуж во второй раз, но странные происшествия и не подумали заканчиваться — напротив, стали происходить всё чаще и чаще.«Электрическая леди» начала страдать от депрессии, частых головных болей и обмороков и подумывала о самоубийстве. Медиумам и исследователям паранормальных явлений причину происходящих с ней кошмаров найти не удалось . Репортёр, однажды пришедшей к необычной женщине за интервью, обвинил ей в мошенничестве и так разозлил, что стоявший в гостиной пылесос вспыхнул ярким пламенем. Наконец специально приглашённый профессор предложил ключ к решению проблемы: он предположил, что Жаклин страдает от того, что в её в теле по каким-то причинам скапливается статическое электричество, и количество его в десять раз выше нормы. Пол, второй муж Жаклин, был с этим согласен. Профессор разработал для Жаклин специальную диету и программу упражнений, которая включала в себя ежедневную ходьбу вокруг дома с электрическими лампочками в руках, чтобы сбросить излишки электроэнергии. Удивительно, но это помогло. Однако в 1985-м году Жаклин родила четвёртого ребёнка (дочь), и девочка сразу начала проявлять признаки того же странного заболевания, что и у матери, дважды ударив током державшую её акушерку. Болезнь Жаклин иногда называют «синдромом высокого напряжения». Что послужило её причиной у Жаклин и почему первые признаки этого заболевания проявились у неё после смерти первого мужа, неизвестно. 

Скандинавские призрачные ракеты

Сверхъестественные события, которые по сей день остаются тайнами

Летающие тарелки, метеориты, экспериментальные военные самолёты, бомбы… Никто не знает наверняка, что это было, но в 1946-м году в небесах Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии часто появлялись неопознанные огненные объекты. Так называемые «скандинавские призрачные ракеты» одновременно видели в небе большие группы людей. Первое появление их состоялось, вероятно, в Швейцарии в феврале. Затем сообщения начали приходить отовсюду — люди видели огни в форме катушек или сигар высоко в небе. В июне в Финляндии свидетели наблюдали яркий свет, оставивший в воздухе дымный след. Сначала все решили, что это был метеорит, но затем был замечен второй такой объект, сделавший разворот в воздухе и полетевший туда, откуда прилетел. Многие видели, как огни в других частях Европы делали мёртвые петли, взлетали вертикально вверх, ныряли вниз и выполняли другие фигуры воздушной акробатики. В сотнях отчетов они в основном описаны как объекты с длинными пылающими хвостами, издававшими тихое гудение, и летящими на большой высоте на скорости примерно 640 км/ч и больше. В августе пилот шведских ВВС заметил объект в форме торпеды. Он заявил, что видел его очень близко, примерно в километре от себя, и не заметил никаких признаков обычного самолёта. Пилот начал преследование, но «ракета» летела с такой скоростью, что обычный бомбардировщик не смог за ней угнаться.Шведское правительство приняло свидетельства пилота всерьёз, в результате чего был создан следственный комитет. Многие члены комиссии считали, что, возможно, Советский Союз завладел секретным германским оружием после победы во Второй мировой войне и теперь отправляет управляемые ракеты в Европу для запугивания. Американское и британское правительства проявили к происходящему интерес, но теория впоследствии оказалось неверной.После 1946-го года объекты стали появляться реже, но их, тем не менее, замечали на протяжении ещё нескольких лет. Так что же это было? Шведское правительство не нашло ни одного веского доказательства в поддержку теории НЛО или русских ракет. В конце концов комитет постановил, что большинство инцидентов — это либо метеориты, либо плоды человеческого воображения.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2474256505015110075/

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