18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа

В эпоху фильтров и фотошопа некоторые люди умеют добиваться кардинального преобразования внешности с помощью исключительно макияжа. Одна из них — 18-летняя Шарлотта Робертс (Charlotte Roberts), собственным примером опровергающая идею о том, что макияж предназначен только для изящного подчёркивания черт лица.
Для неё искусство макияжа — это возможность превратиться в любого персонажа поп-культуры, монстра, знаменитость или просто драматическую версия самой себя.
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- Источник : https://obiskusstve.com/2336440513695320267/
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