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18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа

В эпоху фильтров и фотошопа некоторые люди умеют добиваться кардинального преобразования внешности с помощью исключительно макияжа. Одна из них — 18-летняя Шарлотта Робертс (Charlotte Roberts), собственным примером опровергающая идею о том, что макияж предназначен только для изящного подчёркивания черт лица.

Для неё искусство макияжа — это возможность превратиться в любого персонажа поп-культуры, монстра, знаменитость или просто драматическую версия самой себя.

  1. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  2. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  3. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  4. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  5. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  6. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  7. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  8. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  9. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  10. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  11. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  12. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  13. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа
  14. 18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа

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