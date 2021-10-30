18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа

В эпоху фильтров и фотошопа некоторые люди умеют добиваться кардинального преобразования внешности с помощью исключительно макияжа. Одна из них — 18-летняя Шарлотта Робертс (Charlotte Roberts), собственным примером опровергающая идею о том, что макияж предназначен только для изящного подчёркивания черт лица.



Для неё искусство макияжа — это возможность превратиться в любого персонажа поп-культуры, монстра, знаменитость или просто драматическую версия самой себя.

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