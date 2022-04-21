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Как "святой" Александр Невский жестоко наказал новгородцев за неподчинение Орде?

Как многие знают, Александр Невский был канонизирован уже после своей кончины, именно тогда его и начинают усиленно "пиарить", как "благородного защитника русских земель". Такое бывало сплошь и рядом - как например с Петром и Февронией.

О, этот двуручный меч и латные "ноги" на Александре. А уж кольчуга с большим процентом лайкры... =)

С тех самых пор вся его биография обрастает мифами, как это было, например, с Ледовым побоищем. (да и с битвой на Неве все не так просто) Так и выходит, что не самые знаменательные события, вроде стычки на спорной территории, становятся хрестоматийными, а "неудобные" истории , которые "порочат его доброе имя" старательно замалчиваются.

Как "святой" Александр Невский жестоко наказал новгородцев за неподчинение Орде?

Стараются , например, не говорить о его сотрудничестве с Ордой, оправдывая это тем, что у него не было выбора... Был, не был - сейчас мы такой сложный вопрос поднимать не станем, коснемся лишь одного эпизода , где Невский оказался посредником между Ордой и Новгородом.

Как "святой" Александр Невский жестоко наказал новгородцев за неподчинение Орде?

Как некоторые знают - отношения Александра с Новгородом были напряженными. Например, после битвы на Неве его через несколько месяцев вместе с дружиной "вежливо попросили". В учебниках это подается как то, что бояре боялись его возвышения , но скорее всего все было намного проще - для "гастролирующего" князя он себе слишком много позволял.

Он и позже успевал отличиться - например известно, что он пытался лично наказать посадника Новгорода, что делом было неслыханным.

Вольны в посадниках и в князьях же- "формула" Новгородской свободы

Это произошло в 1255 году - незадолго до этого Александр получил ярлык на княжение у своих господ и изволил откочевать со своей дружиной во Владимир. Он самовольно назначил править Новгородом своего сына Василия, с представителями Новгорода это никак не согласовав. Новгородское вече вдруг вспомнило, что оно вече , после чего попросило княжьего сынка слезть с мопеда и дать покататься другому князю. Вместо него пригласили Псковского князя, брата Невского.

Однако, Невский возмутился, что у его сыночки отняли игрушку и заявился в Новгород со своей шайкой. Та выглядела решительно, и они от греха подальше отправили псковского князя обратно, согласившись на правление его сына.

Опять власть меняется!

Как и было сказано выше - Александр почувствовал свою силу и потребовал голову посадника, что посмел подсидеть его диточку. Новгородцы решили, что это перебор, и едва не взялись за оружие.

Анания – добрый гражданин. Зря князь верит новгородским клятвопреступникам больше, чем Новгороду. Не виним Александра, но будем тверды. За нами Бог и Святая София

Невский пересчитал своих людей, и предположил, что , может быть , лучше Анания и выслать просто из города. Но с головой на плечах.

Это была лишь присказка, но отношения между Новгородом и князем серьезно обострились. Впервые посадник был назначен указом князя.

Два года спустя святой защитник Руси завалился в Новгород уже не один , а с ордынскими баскаками. Пришло время платить по счетам. Новгородцы привыкли откупаться дарами, а потому и возмутились , полагая, что это их никогда не коснется.

Как "святой" Александр Невский жестоко наказал новгородцев за неподчинение Орде?

Согласно летописи, возмущались именно простые люди - дело в том, что Орда не заморачивалась с налоговыми ставками, собирая фиксированную плату с каждого "дыма". Посему богатых новгородцев это не особо огорчило, а вот прочих...

Поддержал новгородцев и сын Александра, Василий, после чего со своими людьми он отправился в Псков. Отец наказал своего сына, отняв игровую приставку и отправив к бабушк.. то есть, лишил его права на княжение и отправил в деревню, где тот впоследствии и почил.

Никто не думал, почему на всех рисунках его изображают как брутального мужика с бородой. Сколько ему в день "Ледового" побоища было? то-то.

Поднялось восстание, в результате которого был убит назначенный князем посадник. Александр Невский, в конце концов, прекратил волнения - особо ретивых зачинщиков он лишил носов и ушей. Новгородцы все же , как велела Орда, были занесены в "реестр" и дань была уплачена.

Сбор дани

Так Невский и правил Новгородом, позволяя себе намного больше, чем выборный князь. Есть свидетельства того, как он участвовал в новгородском делопроизводстве, разбирая местные тяжбы.

Его правление еще долго новгородцы вспоминали "добрым словом" , требуя от последующих выборных князей такого не делать:

А что, княже, брат твой Александр деял насилие на Новегороде, а того ся, княже, отступи… А што будеть дед твой сильно деял… того ти не деяти.
Как "святой" Александр Невский жестоко наказал новгородцев за неподчинение Орде?

Тем не менее, нельзя обвинять Александра в оголтелом коллаборационизме - он преподал Новгороду жестокий урок, но , с другой стороны, хорошо, что сделал это собственноручно. Дело в том, что если бы Орда решила бы наказать Новгород по своим "понятиям", то от того бы и камня на камне осталось. Так и выходит, что членовредительство было предпочтительнее, чем полное разорение...

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как "святой" Александр Невский жестоко наказал новгородцев за неподчинение Орде?

К сожалению, лживая советская пропаганда, которая  в свое время развела  многих советских людей  как лохов, является главным фальсификатором русской истории, часто превознося мнимых исторических героев !Например,благодаря советской пропаганде величайшим россиянином всех времен и народов признан  психически больной педофил,стукач царской охранки, обыкновенный вор и грабитель, серийный государственный убийца,устроивший  к тому же геноцид своему народу, необразованный человек неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище) !                                                                                                                         

Кроме того, несмотря на то, что многие именитые российские историки Ледовое побоище считают самым известным и самым мифологизированным событием русского Средневековья, Александр Невский был причислен к лику святых, а в 2008-м по данным интернет-опроса признан величайшим россиянином всех времен.И что особенно абсурдно, так это то, что  он как ,ни странно,считается небесным покровителем российской дипломатии и спецслужб.Что поделаешь, остается только пожалеть эти ведомства !

Однозначно не надо забывать , что анализ источников показывает, что личность Александра Невского не лишена противоречий! В критических голосах по поводу Александра  Невского   больше всего места занимают упрёки в том, что он способствовал установлению монголо-татарского ига на Руси. Считается ,что  после Батыева нашествия Русь ещё могла воспрянуть духом и соединёнными усилиями свергнуть только что установившийся гнёт ,однако этому противостоял именно Александр Невский!

Историки обычно оправдывают это тем, что-де Александр Невский тем самым якобы избавил Русь от новых татарских набегов и опустошений. Однако то, как он это осуществил и вместе с татарами участвовал в погромах и нашествий на своих же соотечественников , до сих пор вызывает недоумение у многих историков! 

Как известно, Батый поставил отца Александра  Невского   Ярослава Всеволодича  старшим над всеми русскими князьями, однако  в летописях есть намёки на то, что  Александр не  подчинялся и противостоял своему отцу.После же  смерти Ярослава  Всеволодича  на престол претендовали два его сына — Александр и Андрей. Традиция считает Александра старшим из братьев, однако точно это неизвестно, и дата рождения Андрея не сохранилась.

По апокрифической версии, опирающейся на Василия Татищева, Александр Невский сам выпросил у хана войско и с его помощью сверг брата и вокняжился на Руси, окончательно утвердив тем самым в ней ордынское иго и похоронив надежды на освобождение. Таким образом,   Александр Невский предательски воспользовался могуществом Орды для утверждения своего единовластия в Руси. 

На этом сомнительные деяния Александра Невского  не закончились и он решил положить конец тому , что Великий Новгород не участвовал в выплате дани монголам, для чего опять воспользовался военной мощью Орды. В это время в Новгороде правил сын Александра Василий. Устрашённый тем, что отец идёт на него с татарами, он бежал. Невский вступил в Новгород и учинил там жестокую расправу над боярами — советниками своего мятежного сына. 

Одним, по свидетельству летописи, резали носы, других ослепляли. После чего ордынские баскаки стали переписывать жителей для уплаты подушной подати. Между тем, в самом Новгороде начался разброд. Любопытно,  что  дань, накладываемая татарами по настоянию Александра  Невского, была одинаковой для всех. Поэтому недовольными ею были в основном бедные, для богатых же новгородцев она была необременительна.

Что касается Ледового  побоища над шведами, то, опираясь на сведения «Старшей Ливонской рифмованной хроники»,  многие историки говорят о незначительном масштабе Невской битвы, в которой погибло  всего 20 рыцарей. Правда , по мнению историка Дмитрия Володихина, в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наемников, балтийских племен, а также ополченцев, которые составляли костяк армии. Именно  этого "героя" и кровавого деятеля ,которого  Лев Гумилев считал  подлинным архитектором русско-ордынского альянса, россияне ошибочно считают величайшим россиянином всех времен?

Дорогие россияне !Опомнитесь и хорошо подумайте перед тем , как  делать опрометчивые шаги! Мне искренне вас жаль и обидно, что в стране величайших гениев и благородных героев не нашлось достойных  кандидатур, чтобы не позорить на весь мир Великую российскую державу , выбирая  деятелей , которые ,на мой взгляд,не достойны столь почетного звания !         

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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