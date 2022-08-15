Святой Андрей Первозванный: иконы, церкви, орден

Ничуть не преувеличен тот факт, что святой Андрей Первозванный является одним из самых почитаемых в России святых, поскольку именно он был первым проповедником в тех местах, где спустя века появилась наша страна.

В статье пойдет речь о его житии, иконах, а также знаменитом ордене и фонде, названных в честь апостола.

Агиография святого Андрея Первозванного

Прежде чем говорить о современных явлениях, связанных с именем апостола, необходимо рассказать о его жизни. Священное писание дает не так уже много информации о нем, но более и не нужно. Он происходил из Галилеи, а так как жители той территории хорошо сходились с греками, жили с ними в мире, и сами носили древнегреческие имена, то и имя апостола происходит из той страны и в переводе означает «обладающий мужеством».

Святой апостол Андрей Первозванный самым первым последовал за своим учителем Христом, за что впоследствии и получил свое второе имя. Изначально он вместе с Иоанном, с которым они жили в одном городе, услышал проповеди Иоанна Предтечи, посчитав того столь ожидаемым Мессией. Однако Иоанн опроверг эти предположения, приведя двух учеников к истинному Мессии, Христу. Так они стали его учениками, а в тот же вечер Андрей рассказал об Учителе своему родичу по имени Петр, и тот также пошел вслед за Иисусом.

Но из Священного Писания нам известно, что прежде чем окончательно пойти за Господом, все апостолы должны были вернуться в свои дома и заниматься привычными делами – в случае братьев Андрея и Петра это была рыбная ловля. Но спустя некоторое время Христос проходил мимо того водоема, где они ловили рыб, и позвал их с собой, пообещав сделать их «ловцами человеков». Так они стали неотлучно следовать за своим Учителем.

Святой Андрей Первозванный был рядом с Господом на протяжении его недолгого пути, а после его Воскресения из мертвых встречался с Иисусом, а также присутствовал на его Вознесении.

Андрей Первозванный и русские земли

Вскоре после того, как сошел Дух, последователи Христа кинули жребий, чтобы решить, в какую землю пойдет проповедовать каждый из них. Святому апостолу Андрею Первозванному выпали территории на берегах Черного моря, север Балкан и скифские земли. Именно здесь спустя несколько веков была основана Киевская Русь. По легенде, апостол Андрей даже дошел до того места, где в дальнейшем возникнет Киев, и предсказал, что здесь будет находиться один из самых великих городов, осиянный Божьей благодатью, с обилием прекрасных храмов. После он освятил близлежащие горы и установил на одной крест, предвосхищая таким образом принятие истинной веры будущими жителями этих земель.

После своего путешествия апостол вернулся в Грецию, в город под названием Патрос. Здесь он занимался исцелением многих местных жителей от различных недугов, чем восстановил против себя правителя города Егеата, который приказал распять святого на кресте. Однако Андрей Первозванный ничуть не устрашился приговора и произнес проповедь, говоря в ней о духовном смысле страданий Христа на кресте.

До самой смерти после распятия (оно произошло примерно в 62 году нашей эры) апостол Андрей постоянно находился в молитве, взывая к Господу. Когда его душа отделилась от тела, крест, на котором он находился, озарил белый небесный свет. На месте его распятия позже воздвигли самый большой христианский храм в Греции, в нем доныне хранится святыня – забальзамированная голова апостола, чудом сохраненная во время падения Константинополя. Остальные мощи святого располагаются в других храмах мира.

День памяти святого Андрея Первозванного отмечается тридцатого ноября.

Значение апостола для Русской церкви

Общеизвестно, что Русская церковь переняла веру из Византии, которая, в свою очередь, является преемницей святого апостола Андрея Первозванного, фото икон которого вы можете видеть в статье. Таким образом, православная церковь – прямая наследница апостола, поэтому он особенно почитается ею. Икона святого апостола Андрея Первозванного полагается чудотворной, и списки с нее распространены во многих храмах. Кроме того, почти в каждом российском городе можно найти почитаемый храм, выстроенный в честь этого апостола.

Знак ордена святого апостола Андрея Первозванного

Среди символов уважения, оказанных ему, для начала стоит вспомнить орден, созданный в его честь. Он появился в 1648 году по приказу Петра I, поскольку апостол Андрей, в частности, считается покровителем всех правителей русских земель с тех пор, как на Руси укрепилась христианская вера. Этот орден является самым первым по времени возникновения.

Он выглядит так: на нем изображен крест святого Андрея Первозванного (о котором мы расскажем чуть позже) на фоне черненого двуглавого орла, общеизвестного символа Российской империи и современной Российской федерации. На самом кресте находится изображение распятого апостола, а на его окончаниях – позолоченные начальные инициалы слов Sanctus Andreas Patronus Russiae, что в переводе обозначает "Святой Андрей – покровитель России". Также на другой части награды находилась лента с фразой «За веру и верность». Эта награда была расположена на светло-синей широкой ленточке из муара, которая носится у бедра, ни в коем случае не через левое плечо.

Другой вариант ордена

Иным знаком ордена являлась серебряная небольшая звезда с восемью лучами. В центре ее помещается медальон с изображением креста и апостола, распятого на нем, а вокруг него – надпись с вышеупомянутой фразой. После 1800 года основой для креста стал служить двуглавый орел, как на основном ордене. Она носилась в левой части груди, поверх всех остальных возможных наград.

В особенно значительных ситуациях элементы ордена находились на позолоченной цепи. Кстати, орден святого апостола Андрея Первозванного – единственный, для которого стали использовать цепь.

Этот орден был династическим для всего дома Романовых – это значит, что каждый мальчик царственной семьи становился кавалером ордена вскоре после рождения. Во многом из-за цвета ленты голубой стал оттенком, считающийся наиболее мальчишеским.

Всего кавалерами стали 1050 персон. Награда была возобновлена в России в конце ХХ века.

Крест апостола Андрея

Этот святой почитается как покровитель страны не только в России, но и в ряде других мест – на Украине, в Греции, Шотландии, Румынии и еще нескольких странах. Кроме того, он покровительствует рыбакам и мореходам.

Поэтому андреевский крест, о котором мы упоминали, присутствует в символике разных государств. Он выглядит как косой крест и символизирует распятие апостола Андрея.

Флаги и другая государственная символика

Государственный флаг Шотландии, например, выглядит как белый андреевский крест на синем фоне, а так называемый флаг святого Патрика – красный на белом. Эмблема российского морского флота также обозначена этим символом на белом фоне (кстати, автором проекта флага является сам император Петр I). В принципе, этот крест распространен именно как символ морских подразделений различных стран.

Интересно, что также он был размещен в свое время на нашивках и флаге армии Конфедерации Южных штатов Америки.

Фонд имени апостола

В России существует фонд святого апостола Андрея Первозванного, штаб-квартира которого с самого начала существования организации располагается в Москве. Эта общественная организация основана в 1992 году и занимается продвижением духовных ценностей в российском обществе. Согласно информации на официальном сайте, деятельность фонда направлена, в частности, на формирование максимально позитивного облика организаций, представляющих традиционные ценности для России – государства, войска и церкви.

Одно из ведущих и основных занятий фонда – христианские святыни, которые переносятся на территорию Российской федерации – например, Священный огонь из Иерусалима транспортируют деятели именно этой организации. Несколько лет назад при их содействии по городам России был провезен Пояс Пресвятой Богородицы.

Председателем фонда в настоящее время является Борис Якунин.