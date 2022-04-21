Удивительные факты о Дубае

Дубай является одним из самых быстрорастущих городов в мире. Прекрасная погода, сияющие небоскребы и развитые технологии привлекают сюда миллионы туристов со всего света.

Здесь находятся одни из самых шикарных отелей в мире, множество крупнейших торговых центров, и кажется что его жители просто утопают в роскоши. Еще в 1960-х годах здесь была пустыня с несколькими строениями, а сейчас это самый густонаселенный город в ОАЭ с развитой инфраструктурой.

Именно здесь вы найдете самые высокие, крупные и самые дорогие вещи в мире. Вот несколько интересных фактов о Дубае, которые могут вас удивить.

Что нужно знать о Дубае

1. В Дубае диких животных часто используют как домашних питомцев.

Зажиточные люди Дубая часто демонстрируют свое богатство, публикуя фотографии личных самолетов или спортивных автомобилей в социальных сетях. Еще одним символом статуса у многих также стали экзотические животные, такие как гепарды, тигры и львы .

Многие регулярно публикуют фотографии и видео того, как они сражаются с хищниками. Из всех кошачьих самым популярным является гепард, которого нередко можно увидеть сидящим на переднем сиденье роскошного автомобиля его хозяина.

2. Уровень преступности в Дубае практически равен 0 процентам.

Город считается одним из самых безопасных в мире, так как здесь действуют очень строгие законы. Малейшее нарушение законов грозит пожизненным заключением или депортацией.

3. Даже полиция в Дубае разъезжает на дорогих автомобилях.

В полицейском отделении Дубая есть целый парк автомобилей Lamborghini, Ferrari, Bentley и последних моделей Mercedes-Benz. Они используют эти автомобили для работы, чтобы догнать скоростные машины в городе.

4. 83 процента населения в городе – иммигранты.

Работники, которые занимаются строительством небоскребов, это в основном иммигранты из Индии, Пакистана и Бангладеш.

Только 17 процентов населения – это жители Эмиратов. При это жизнь иммигрантов резко отличается от зажиточной жизни местных жителей. При въезде в ОАЭ, паспорта у работников забирают, пока они не закончат работу.

5. Действует бескомпромиссная политика в отношении долгов.

В Дубае жителям запрещено влезать в долги, и, если человек не может оплатить счета или исчерпал кредитную карточку, то ему может грозить наказание в виде лишения свободы или депортация.

Жизнь в Дубае

6. Жители Дубая не оплачивают подоходный налог.

Многие жители Эмиратов ведут роскошный образ жизни, так как плата за квартиру, медицинские услуги и образование оплачивается государством. Кроме того, у многих есть хорошо оплачиваемая работа, обеспечивающая их зарплатой, не облагаемой налогами.

7. Дубай – город самых быстрых изменений.

За последние 25 лет, город претерпел колоссальные изменения, которые в других странах не смогли достичь и за 100 лет. Около 20 процентов всех подъемных кранов на Земле расположено в Дубае. Метрополитен в Дубае, строительство которого было окончательно завершено в 2009 году, и имеет 42 станции, заняло 18 месяцев.

Город также строит самый крупный парк развлечений на планете – Дубайлэнд, в котором будут искусственные острова, курорты и особняки.

9. Публичные проявления чувств запрещены.

В городе запрещена публичная демонстрация чувств, например, вы не можете держаться за руки или целоваться. Такие невинные действия могут привести к серьезным последствиям, вплоть до тюремного заключения и депортации. У женщин также здесь намного меньше прав, чем у мужчин. Были случаи, когда туристки, посетившие город и заявившие об изнасиловании, были приговорены к тюремному заключению.

Самый дорогой отель в Дубае

9. Внутри отеля-паруса Бурдж–эль-Араб достаточно золота, чтобы покрыть им 46 265 картин Мона-Лиза.

Бурдж–эль-Араб является одним из самых роскошных отелей в мире. Отель, сделанный форме паруса, является символом статуса в Дубае и предлагает целый ряд дорогих номеров для своих гостей. Около 1790 квадратных метров 24-каратных золотых листьев украшают интерьер отеля. Этого золота достаточно, чтобы покрыть им 46 265 картин "Мона Лиза", площадь поверхности которой составляет 0,3869 квадратных метра.

10. В Дубае роботы участвуют в верблюжьих бегах.

Верблюжьи бега роботов стали многомиллионной индустрией. Эти роботы заменяют жокеев-людей, они легче и обладают большей гибкостью, а стоимость каждого такого робота варьирует от $ 300 до $ 10 000.

Самое высокое здание в Дубае

11. Бурдж-Халифа настолько высокое здание, что вы можете наблюдать закат дважды.

Бурдж-Халифа считается самым высоким сооружением в мире, достигая высоты 828 метров. В здании 160 жилых этажей, и те, кто проживает выше 150-го этажа, могут наблюдать за Солнцем дольше остальных жителей Дубая. Так, человек может полюбоваться на закат дважды, поднявшись на лифте на верхний этаж Бурдж-Халифа. Здание можно увидеть с расстояния 90 км.

12. В городе строят город с климат-контролем, в два раза больше чем Монако.

В Дубае построят целый город под куполом с парками, отелями, курортами, театрами и торговыми центрами, который будет самым крупным в мире. Площадь города составит около 4 500 000 квадратных метров. Согласно разработчикам ежедневно его будет посещать около 200 000 туристов. В полностью пешеходном комплексе будет создан максимально комфортный климат, который будет регулироваться компьютерами.

13. Дубай хочет стать самым крупным и лучшим городом в мире.

Большинство отелей в городе заявляются, как семизвездочные, куда вход без предварительной брони запрещен. Роскошные отели на 39 процентов пусты, а стоимость номера в королевском люксе составляет около $ 20 000 за ночь. Также ежедневно здесь производят достаточно нефти, чтобы заполнить 4,4 олимпийских бассейна.

14. Дубай продал 40 процентов мирового золота.

Жители города любят золото и демонстрируют его, покрывая свои автомобили и ванные золотом и бриллиантами. В 2013 году 40 процентов золота, продаваемого в мире, находилось в Дубае. Всего было продано золота на $70 миллиардов, что равноценно весу 353 африканских слонов.

15. Самый высокий теннисный корт находится на вершине отеля Бурдж–эль-Араб

Самый высокий теннисный корт в мире находится в Дубае на вершине небоскреба Бурдж–эль-Араб высотой 321 метр. Первыми, кто сыграл на этом корте, стали известные теннисисты Андре Агасси и Роджер Федерер.

16. В Дубае везде есть кондиционеры.

Из-за невыносимой жары и высокой влажности кондиционеры в Дубае являются необходимостью и находятся везде, включая улицы. Даже автобусные остановки в Дубае закрытые и оснащены кондиционерами.

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