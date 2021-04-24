10 признаков идеальной женщины с мужской точки зрения

Конечно, идеальных людей не бывает, но есть качества, которые делают их такими в глазах других. У мужчин и женщин разные представления о том, что такое идеальный партнер, а тем более, какая она – идеальная женщина. Если девушки больше внимания уделяют внешности и способности состояться как личность, то парням важнее внутренние качества. Читайте сегодня:
10 примет идеальной женщины в понимании мужчин
Что же, по их мнению, на это влияет?
1.Нежность
Мужчинам нравятся нежные женщины. Даже в ситуациях, когда от них требуется принятие твердого решения, девушки должны оставаться нежными в словах, манерах и движениях.
2. Светлые глаза
У светлоглазых красоток взгляд отличается от представительниц слабого пола с карими глазами. Сияющий взгляд из-под густых ресниц завораживает парней, манит их и покоряет.
3. Запах
От идеальной женщины должен исходить приятный аромат. А он, в свою очередь, соответствовать ее образу в целом. Это может показаться странным, но во время знакомства мужчины нередко принюхиваются к девушке, чтобы ощутить, чем она пахнет. Источаемый запах является для них основополагающим.
4. Фигура
На первом месте в ряду женских достоинств для мужчин несомненно стоят идеальные пропорции тела.Красивые изгибы способны свести на нет многие другие недостатки.
5. Женственность
Каким бы ни бы предпочитаемый стиль в одежде и выбранный женщиной образ, он должен оставаться женственным. Мужчины часто обращают внимание на это качество и просто не в состоянии перед ним устоять.
6. Ямочка на подбородке
Эта отличительная черта внешности есть далеко не у всех девушек, наверное, поэтому она так привлекает к себе мужское внимание. Женщина с ямочкой на подбородке кажется парням уникальной и возможно даже идеальной.
7. Французский шарм
На подсознательном уровне Франция считается страной любви, а француженки – лучшими любовницами в мире. Именно поэтому все, что напоминает мужчинам об этой стране и культуре, кажется им таким привлекательным и идеальным.
8. Длинные распущенные волосы
Ухоженные длинные локоны не только мечта всех девушек, но и предмет страсти парней. Им нравятся представительницы слабого пола с красивыми, распущенными волосами.
9. Брюнетки
Вопреки расхожему мнению мужчины больше любят брюнеток, а не блондинок. Темный цвет волос всегда ассоциировался у них со страстной женской натурой. Пусть даже, если девушки-брюнетки часто обладают ярким темпераментом и могут быть вспыльчивыми, они им это прощают.
10. Инициативность
Мужчины не любят женщин, которые не могут проявить инициативу и взять хоть раз все в свои руки. Девушки, которые постоянно ждут первого шага от парня, скучные и неинтересные.
Источник : https://test.temaretik.com/2197363792455404206/
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Почему из-за картины, написанной по фотографии, художник лишил себя жизни: Константин Крыжицкий (https://otari.mirtesen.ru/blog/43680556136)
Известные картины в исполнении 5-летней девочки(https://otari.mirtesen.ru/blog/43850039498)
"Винорельные" картины Сани Янкович(https://otari.mirtesen.ru/blog/43229412638)
Свежие комментарии