10 признаков идеальной женщины с мужской точки зрения

Конечно, идеальных людей не бывает, но есть качества, которые делают их такими в глазах других. У мужчин и женщин разные представления о том, что такое идеальный партнер, а тем более, какая она – идеальная женщина. Если девушки больше внимания уделяют внешности и способности состояться как личность, то парням важнее внутренние качества. Читайте сегодня:

10 примет идеальной женщины в понимании мужчин

Что же, по их мнению, на это влияет?

1.Нежность

Мужчинам нравятся нежные женщины. Даже в ситуациях, когда от них требуется принятие твердого решения, девушки должны оставаться нежными в словах, манерах и движениях.

2. Светлые глаза

У светлоглазых красоток взгляд отличается от представительниц слабого пола с карими глазами. Сияющий взгляд из-под густых ресниц завораживает парней, манит их и покоряет.