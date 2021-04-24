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10 признаков идеальной женщины с мужской точки зрения

Конечно, идеальных людей не бывает, но есть качества, которые делают их такими в глазах других. У мужчин и женщин разные представления о том, что такое идеальный партнер, а тем более, какая она – идеальная женщина. Если девушки больше внимания уделяют внешности и способности состояться как личность, то парням важнее внутренние качества. Читайте сегодня:

10 примет идеальной женщины в понимании мужчин

Что же, по их мнению, на это влияет?

1.Нежность

парень и девушка обнимаются

 

Мужчинам нравятся нежные женщины. Даже в ситуациях, когда от них требуется принятие твердого решения, девушки должны оставаться нежными в словах, манерах и движениях.

2. Светлые глаза

У светлоглазых красоток взгляд отличается от представительниц слабого пола с карими глазами. Сияющий взгляд из-под густых ресниц завораживает парней, манит их и покоряет.

3. Запах

От идеальной женщины должен исходить приятный аромат. А он, в свою очередь, соответствовать ее образу в целом. Это может показаться странным, но во время знакомства мужчины нередко принюхиваются к девушке, чтобы ощутить, чем она пахнет. Источаемый запах является для них основополагающим.

4. Фигура

девушка в купальнике сидит на песке на пляже

На первом месте в ряду женских достоинств для мужчин несомненно стоят идеальные пропорции тела.

Красивые изгибы способны свести на нет многие другие недостатки.

5. Женственность

Каким бы ни бы предпочитаемый стиль в одежде и выбранный женщиной образ, он должен оставаться женственным. Мужчины часто обращают внимание на это качество и просто не в состоянии перед ним устоять.

6. Ямочка на подбородке

Эта отличительная черта внешности есть далеко не у всех девушек, наверное, поэтому она так привлекает к себе мужское внимание. Женщина с ямочкой на подбородке кажется парням уникальной и возможно даже идеальной.

7. Французский шарм

девушка в полосатой кофте

На подсознательном уровне Франция считается страной любви, а француженки – лучшими любовницами в мире. Именно поэтому все, что напоминает мужчинам об этой стране и культуре, кажется им таким привлекательным и идеальным.

8. Длинные распущенные волосы

Ухоженные длинные локоны не только мечта всех девушек, но и предмет страсти парней. Им нравятся представительницы слабого пола с красивыми, распущенными волосами.

9. Брюнетки

Вопреки расхожему мнению мужчины больше любят брюнеток, а не блондинок. Темный цвет волос всегда ассоциировался у них со страстной женской натурой. Пусть даже, если девушки-брюнетки часто обладают ярким темпераментом и могут быть вспыльчивыми, они им это прощают.

10. Инициативность

Мужчины не любят женщин, которые не могут проявить инициативу и взять хоть раз все в свои руки. Девушки, которые постоянно ждут первого шага от парня, скучные и неинтересные.

Источник : https://test.temaretik.com/2197363792455404206/

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