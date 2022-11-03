Как мусульманская страна Грузия стала православной, или Ошибка халифа Мутаваккиля

Кавказ оказался в зоне влияния молодого мусульманского государства Пророка Мухаммада с самого начала продвижения халифата на восток. Армии сначала Праведных, а затем и Омейядских халифов расширяли пределы уммы, включая в них территории Ирана, Средней Азии, Кавказа. И во всех этих областях после арабского завоевания утверждался ислам. Это же самое произошло и в Грузии. Она стала мусульманской страной. Однако ислам в Грузии, просуществовав почти пятьсот лет, был уничтожен самими же правоверными халифами благодаря их недальновидной политике. Почему же Грузия перестала быть мусульманской?

Тифлисский эмират

В 735 году войска халифа Марвана II взяли Тбилиси и захватили грузинские земли (Картли). Марван II назначил в Тбилиси (Тифлис) эмира и Грузия вошла в состав Омейядмского халифата. Она стала укрепленным буфером между Халифатом и двумя его соседями, с которыми халифы вели непрестанные войны – Хазарским каганатом, владения которого начинались на севере, сразу за Кавказскими горами, и Византией, которая владела Причерноморьем. Тифлисский эмират стал одной из трех Кавказских провинций Халифата – Армянского эмирата (Остиханата Арминия), Тифлисского эмирата и Кавказской Албании (современного Азербайджана).

Эмир Тифлиса назначался халифами либо, иногда, остиханами Армении, которые выполняли роль верховных правителей Кавказа.

Ислам стал быстро распространяться в Грузии и вскоре стал господствующей религией в Тбилиси и прилегающих землях. Грузины, исторически тяготевшие к Византии и исповедовавшие христианство, продолжали испытывать прохристианские настроения, однако ислам имел все шансы стать в Грузии исконной религией, если бы не опрометчивые действия Аббасидского халифа Мутаваккиля, которому не хватило государственной мудрости своего деда Гаруна аль-Рашида и способности находить компромисс. А началом падения ислама в Грузии стал конфликт между халифом Мутаваккилем и Тифлисским эмиром Ишаком ибн Исмаилом Тифлиси.

Ишак ибн Исмаил

Эмир Ишак ибн Исмаил Тифлисский был самым успешным правителем Грузинского исламского государства. За двадцать лет его правления (833-853) Тифлисский эмират разросся от Кахетии до Абхазии. Местные христианские князья были обложены высокой данью и полностью подчинены Тифлисскому эмиру. Ишак ибн Исмаил почувствовал в себе силы для более решительного шага: он задумал отложиться от халифата и стать независимым правителем Кавказа. В 853 году он перестал платить дань в Багдад. Это означало открытое объявление войны.

Халиф Мутаваккиль

Багдадский халиф был взбешен. Вместо того, чтобы попытаться втянуть Тифлисского эмира в переговорный процесс, предложить компромисс, уступить в чем-то, сохраняя главное, он вызвал к себе своего военачальника Бугу аль-Кабира. Халиф приказал своему генералу выжечь смуту в Грузии каленым железом. Чтобы действовать наверняка, Буга аль-Кабир обратился за помощью к грузинским князьям-христианам из рода Багратионов. Он знал, что те недовольны Тифлисским эмиром, и не упустят случая отомстить ему. Так оно и случилось.

Совместная армия Багдадского халифа и христианских князей молниеносным штурмом взяла Тбилиси, захватила в плен эмира Ишака ибн Исмаила, который был тут же казнен, и подвергла Тбилиси жесточайшему разорению. Город был практически уничтожен. Разумеется, князья Багратионы, освободившись от грозного противника, не преминули воспользоваться плодами гнева повелителя правоверных багдадского халифа. Они стали укреплять свою власть по всей территории Грузии, постепенно вытесняя мусульман, пока, наконец, через два столетия область влияния мусульманского правителя не сократилась до размеров непосредственно города Тбилиси.

Конец мусульманского владычества

Грузия повторила путь, пройденный Кордовским и Гранадским эмиратами в Испании, где мусульмане тоже не смогли сохранить свое влияние после почти пяти столетий господства на Иберийском полуострове. В конце XI века наступление христианских князей в Тбилиси несколько замедлилось благодаря экспансии турок-сельджуков, но в начале следующего, XII-го, века оно возобновилось с новой силой, пока в 1122 году эмир Тифлиса не был окончательно разгромлен грузинским христианским князем Давидом IV Строителем, который ликвидировал в Грузии мусульманский эмират и положил начало Грузинскому христианскому царству.

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