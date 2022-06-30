Секреты Святого Грааля. Как появилась легенда о нем?

Святой Грааль - это чаша, из которой во время Тайной Вечери пил Иисус Христос. А позже Грааль был переправлен на Британские острова, где его охранял легендарный король Артур и его рыцари. Потом Священная Чаша оказалась утерянной.

По крайне мере, так считают многие люди. Но все ли так на самом деле или у легенды о Граале существуют совсем не христианские источники?

Но начнем с самой известной - библейской. Согласно этой версии Чаша Грааля в Британию попала благодаря Иосифу Аримафейскому, который считается дядей Иисуса. Хотя в самой Библии нет никакого упоминания о родстве этих двух людей. Тем не менее косвенные доказательства указывают именно на то, что Иисус - племянник Иосифа Аримафейского. Дело в том, что по римскому и иудейскому законам Иисус был преступником. А это значит, что его должны были похоронить в особой могиле. Но родственники при этом могли обратиться к прокуратору с просьбой выдать тело казненного, что Иосиф и сделал.

Иосиф Аримафейский

В Евангелие от Матфея говорится, что Иосиф Аримафейский был богат. И этот факт тоже может быть правдой, потому что на месте погребения Иисуса Иосиф установил надгробие, что было доступно только обеспеченным людям. Основной доход в то время приносила добыча и выплавка олова, которое как раз и добывалось на Британских островах.

И это все говорит в пользу версии того, что Иосиф Аримафейский вполне мог привезти Грааль в Британию.

Однако в биографии Сент-Данстена, написанной около 1000 года, и книге У. Малмсберийского "Античность", написанной в 1125 году, ни разу не упоминается об Иосифе Аримафейском. Дело в том, что перечисленные выше книги рассказывают религиозную историю Англии, но там нет ни единого слова о человеке, который якобы привез Грааль на острова и основал первую церковь здесь.

В XV веке в свет выходит книга Т. Мэлори о короле Артуре и его рыцарях Круглого стола, где имя легендарного короля бриттов связывается с Граалем. Сам же Мэлори ссылается на то, что сведения о Священной Чаше он почерпнул из древних бургундских манускриптов, созданных Робером де Бороном.

Согласно этим свиткам, Грааль не имеет ничего общего с христианским символом. О Священном Кубке или Чаше было известно еще во времена языческой Британии. А принадлежал этот волшебный сосуд кельтскому богу Брану.

Бран (Бранн) - кельтскиий бог потустороннего мира, повелевает морями и океанами.

Напитки, которые вливались в бранову чашу, могли исцелять больных, воскрешать мертвых и много чего еще:

«... заколотый в битве воин поливается жидкостью из котелка (помещается в котелок!), и к утру он будет здоров, однако лишится дара речи».

«... если в него положить пищу трусливого, котелок никогда не закипит, но с едой для отважного воина котелок закипает мгновенно».

«... все рыцари получили ту еду и напитки, которые они больше всего любили».

Учитывая данные факты, исследователи склонны думать, что кельтская легенда о волшебной чаше бога Брана трансформировалась в сказания о поисках Святого Грааля в период XII-XIII веков. И связано это с тем, что в эти века возрос интерес к религии друидов. И чтобы хоть как-то оправдать данное явление, барды соединили в своих песнях две разные культуры - друидизм и христианство.

Чуть позже легенда о Святом Граале начала ассоциироваться с орденом тамплиеров, которые были очень уважаемы в Средние века. Они не подчинялись никому, кроме Великого Магистра. Даже Папа Римский почти не имел над ними власти. И это породило слухи о том, что Чаша Иисуса Христа находится у них.

Но доказательств этому нет.

Таким образом, первые легенды о Волшебной Чаше (Святом Граале) появились задолго до распространения христианства на Британских островах.

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А вы знали об этом?

Во времена императорской России, солдаты в армии не имели сапог. Их просто не хватало для всех. Позволить такую роскошь могли только знатные особы. Например, император Николай второй и его заместители, а так же другие высокие чины. История столь странного изобретения и способа защиты ног, появилась еще на Руси. Тогда простые и небогатые люди не имели нормальной обуви и носили лапти, а данная широкая ткань называлась Ону́чи.Они обувались в лапти, а чтобы защитить ноги, наматывали ткань сначала на ступни и до самого колена, а затем уже сверху обували лапти. То же самое произошло во время первой мировой войны. Сапоги были, но не для миллионов солдат, поэтому «обмотки» снова стали пользоваться популярностью. К тому же солдаты подтверждали тот факт, что на марше в них было даже легче передвигаться.

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