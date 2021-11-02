Катаяма: почему в Чечне есть селение с японским названием

Октябрьская революция 1918 года, образование СССР и дальнейшие события положили начало такому явлению, как переименование улиц, районов и населённых пунктов, которым стали присваивать имена видных коммунистических деятелей, например, немецких политиков Эрнста Тельмана и Розы Люксембург, а также основателей марксистского учения. Так, в 1931 году Покровск в Саратовской области превратился в Энгельс, а Екатериненград - центр немецких переселенцев Поволжья - сначала в Марксштадт, а позже - в город Маркс. В 1960-х гг. вместо Ставрополя на карте появился город Тольятти, названный в честь почившего секретаря итальянской Компартии.

Иностранный след

Надо отметить, что многие из коммунистов, чьи имена с подачи партии получили топонимические объекты, никогда не бывали в СССР или России. А вот, к примеру, журналист Джон Рид, французский политик Морис Торез и революционерка Клара Цеткин провели свои последние месяцы жизни на территории Союза. Из почти 400 захоронений Кремлёвского некрополя 50 принадлежат иностранным гражданам. В основном это европейцы и американцы. Но есть в Некрополе и могила японского гражданина Сэна Катаямы.

Марксист Восходящего солнца

Сугаторо Ябуки родился в крестьянской семье в 1859 году, а после усыновления новой семьей стал Сэном Катаямой.

В юности ему удалось уехать в США, где он окончил колледж и познакомился с социалистическими идеями. После возвращения на родину Катаяма учредил первый японский профсоюз, а также Социал-демократическую партию, ставшую основой для Компартии, созданной в 1922 году. Принимал участие в деятельности Второго интернационала, на съездах которого во время Русско-японской войны встречался с Георгием Плехановым. За участие в стачках был не раз арестован. После большевистской революции приехал в Россию, чтобы работать в Коминтерне. В 1923 году, занимаясь партийной деятельностью, обосновался в одном из заводских посёлков в пригороде Грозного. Когда же в 1933 году Катаяма скончался в Москве, этот посёлок назвали его именем (в 1936 году пригородная территория вошла в Старопромышленный внутригородской район). Имя японского коммуниста носят также улицы в Южно-Сахалинске и Янауле.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/132616-katayama-otkuda-v-chech...

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