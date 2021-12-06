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Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

На этой неделе на Франкфуртском автосалоне (2013) была представлена серийная версия BMW i8, но четыре года назад на той же выставке (2009) был представлен спорный концепт под названием Concept Vision EfficientDynamics — плагин-гибрид с трехцилиндровым 1,5-литровым турбодизельным двигателем, дополненным двумя электромоторами мощностью 139 л.с.

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

В общей сложности этот спортивный гибрид выдавал 356 л.с. и благодаря легкой конструкции из углеродного волокна, алюминия и пластиковых композитов достигал времени разгона 0-100 км/ч всего за 4,8 с, а также максимальной скорости 250 км/ч. Самое главное, что благодаря многочисленным технологиям, разработанным для этого автомобиля, он достиг таких показателей при выбросе всего 99 г/км CO2 и расходе топлива 26,6 км/л.

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

Литиевых батарей было достаточно для передвижения автомобиля на расстояние до 50 км, но с ДВС оно увеличивалось до 700 км, что делало его пригодным для использования в обычных условиях, бензобак составлял 24 литра дизельного топлива.

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

В модели Vision EfficientDynamics впервые была использована номенклатура, которую баварская марка впоследствии будет использовать для названия всех своих технологий экономии топлива. В 2009 году казалось крайне маловероятным, что он дойдет до производства или чего-то близкого к нему, но на следующем Франкфуртском автосалоне в 2011 году компания удивила всех, представив i8, флагман своего нового бренда гибридных и электрических автомобилей под названием BMW i.

BMW i8 стал воплощением концепции EfficientDynamics с более реалистичным подходом к серийному производству.

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

Существенным отличием между ними было то, что теперь в нем использовался бензиновый двигатель, также трехцилиндровый, объемом 1,5 л. Именно этот двигатель будет использоваться в i3, городском автомобиле BMW i, который также будет запущен в производство позже.

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

Версия Spyder в 2012 году, более продвинутая версия в 2013 году и, наконец, во Франкфурте того же года — серийная версия. Была даже версия, сделанная полностью из деталей LEGO, а концепт появился в фильме «Миссия невыполнима: Протокол Призрак» в 2011 году.

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

Таким образом, BMW Concept Vision EfficientDynamics был преобразован в то, что сейчас является BMW i8 2015 года.

Ретро-концепты: BMW Vision EfficientDynamics

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