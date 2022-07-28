Зачем Пётр Великий учредил в России инквизицию

Мало кто знает, что существовала и русская инквизиция.

Инквизицией по-латыни называется расследование (преимущественно преступлений). В таком смысле это слово часто употреблял и сам Пётр Великий. «Чтобы инквизиция была и экзекуция», — повелевал он во многих своих указах.

Но, кроме этого, им было создано и учреждение, официально называвшееся инквизицией.

Протоинквизитор и провинциал-инквизиторы

В 1721 году, в конце затянувшейся Северной войны, Пётр I задумал придать окончательное устройство русской церкви. Он решил навсегда отказаться от замещения патриаршего престола и сделать церковь управляемой коллегиально – как одно из правительственных ведомств (вроде коллегии иностранных дел или военной). Во главе церкви он поставил Святейший Синод из митрополитов и архиепископов.

При болезненном (но часто, к сожалению, вполне оправданном) недоверии Петра I ко всем своим подчинённым, он постарался и над церковью учредить надзор. Во главе Синода он поставил штатское лицо – обер-прокурора.

Заодно Пётр учредил тайную полицию и слежку внутри самого церковного управления. Во главе неё было поставлено лицо, названное им протоинквизитором. На эту должность царь назначил игумена Данилова монастыря Пафнутия.

Фискалы по духовному ведомству

Протоинквизитору подчинялись провинциал-инквизиторы – под одному в каждой епархии. Под начальством провинциал-инквизиторов находились инквизиторы помельче – в каждом городе и уезде.

О том, чем должна была заниматься российская святейшая инквизиция, даёт представление инструкция, данная Сенатом протоинквизитору и подчинённым ему лицам 23 декабря 1721 года. Они должны были наблюдать, предупреждать и наказывать:

«1. Всякие преступления указов.

2. Всякие взятки, и кражу казны, и прочее, что во вред государственному интересу быть может, какого бы оное имени не было.

3. Также и прочие дела народные, за которые нет челобитчика, например, ежели какого приезжего убьют или наследник последний в своей фамилии умрёт во младенчестве без завещания, и прочие тому подобные безгласные дела, которые не имеют о себе жалобщика.

4. Во всех тех делах фискалам надлежит только проведывать, и доносить, и при суде обличать, а самим ничем ни до кого (также и в делах, глас о себе имеющих [т.е., где есть истец по иску – Я.Б.]) отнюдь ни тайно, ни явно не касаться, так же как в письмах, так и на словах в позыве всякого чина людям бесчестных и укорительных слов отнюдь не чинить».

Отсюда ясно, что инквизиторам были поручены в духовном ведомстве те же функции, которые в гражданском управлении несли фискалы, а протоинквизитор был уподоблен обер-фискалу.

Борьба за благочестие

Согласно Духовному Регламенту 1721 года, инквизиторы, провинциал-инквизиторы и протоинквизитор должны были наблюдать за тем, как духовенство выполняет правила Духовного Регламента; достойно ли оно почитает Святейший Синод; не происходит ли симония (то есть поставление в сан за взятку); достойны ли своего сана люди, поставляемые в архимандриты и игумены. Помимо этого, инквизиторы должны были надзирать, взимается ли подать с раскольников (которую Пётр I наложил на них в двойном размере по сравнению с посещающими государственную церковь).

Не обошлось при учреждении инквизиции и без борьбы с ересями. Если среди раскольников появлялся какой-то вероучитель, то о таком надо было тотчас донести светским властям, чтобы те взяли его за караул. Но самостоятельно инквизиторы не имели права арестовывать, посылать полицию и проводить любые другие «правоохранительные» действия.

Функции петровской инквизиции дублировали аналогичные функции прокуратуры (системы фискалов) и полиции. Она себя совершенно ни в чём не оправдала. Жена Петра Великого Екатерина I, вступив на престол после его смерти, упразднила должности протоинквизитора и все подчинённые ему.

Российская инквизиция не успела проявить себя ни в одном громком деле. Но на кострах людей в России жгли. Этим занимались светские власти в рамках вверенных им полномочий.

Так, в 1739 году в Екатеринбурге была сожжена живьём, согласно букве Соборного Уложения, за отступление от православия в ислам башкирка Кисянбика (в крещении Екатерина) Байрясова. Примечательно, что приговор на мученическую казнь ей утвердил тогдашний губернатор Урала выдающийся русский историк Василий Никитич Татищев.

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А вы знали об этом?

Сало считается символом украинской национальной кухни , однако употреблять сало в пищу придумали совсем не в Украине. Родиной же кулинарной обработки и традиции употребления животного жира считают Италию. Еще за 800-900 лет до пиццы, изобретение которой приписывают древнеримском полководцу Лукуллу. Историки утверждают: уже 3000 лет назад из свиного жира, соли и специй римляне готовили лардо – дешевая и питательная еда для рабов. Армия Рима несколько столетий была крупнейшим потребителем соленого сала со специями в Европе, а может и в мире. Потом она полюбилась и аристократам. В Средние века сало особенно любили монахи. Согласно легенде, первым ввел обычай употреблять этот продукт святой Бенедикт, основатель монашеского ордена бенедиктинцев. Сало приравнивалось по своей полезности к свиному мясу, с которым было неразрывно связано. При этом сало было дешевле самой свинины. Пользовалось спросом сало и у мирян. Есть основания предполагать, что Христофор Колумб, чтобы предотвратить голодный бунт на своих Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru кораблях во время первой экспедиции, раздал матросам соленое сало, предназначавшееся для продажи и обмена с жителями дальних стран. Интерес к салу в Украине появился только в 17 столетии, в самый разгар турецких и татарских набегов.Это было связано с тем , что мусульмане Мусульмане, угонявшие с собой скот, были равнодушны к свиньям, которых им запрещала употреблять в любом виде их вера Именно этот фактор считается основной причиной возникновения любви украинцев к свиному мясу. Сметливыеукранцы , заметив отвращение, которое вызывает у захватчиков сало, натирали им и другие продукты, для того чтобы их сохранить от разграбления.Когда нашествия остались позади, сало осталось любимым кушаньем.

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