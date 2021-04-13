Наверняка все знают, что ракообразных, включая омаров и раков, варят живыми. В чем секрет именно такого способа приготовления, а также насколько ценным и полезным является их мясо?

Ракообразные: польза и вред

Главная польза раков – наличие белка, который легко усваивается. В мясе почти нет углеводов, а также жиров. Как и в остальных морепродуктах, присутствуют витамины группы B, K, D и E. Также имеются минералы: калий, магний, железо, фосфор, сера, кобальт и прочие. Они способствуют улучшению работы внутренних органов.

Раки вредны для людей, у которых наблюдается индивидуальная непереносимость этого продукта. Также нельзя варить раков в посуде из алюминия, так как содержащаяся в них сера вступает в реакцию с этим металлом. Как результат – почерневшая посуда и испорченный вкус блюда.

На хвост рака (шейку) приходится около 1/5 его массы. Там больше всего ценного мяса

Омар гораздо крупнее рака и имеет на «вооружении» более грозные клешни. Но по сути это тот же рак, только морской. Помимо вкуса, членистоногие ценятся за богатый минерально-витаминный комплекс, содержащийся в их мясе.

Интересный факт: польза мяса вареных раков также заключается в способности выводить из организма радионуклиды и даже тяжелые металлы.

Мясо омаров способствует укреплению иммунитета, восстанавливает нервную систему и повышает когнитивные способности. В нем содержатся аминокислоты, которые принимают участие в формировании костей, соединительной ткани, мышц.

Омары не рекомендуется употреблять аллергикам и людям с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови. Дело в том, что в мясе «морского рака» есть пуриновые вещества. Они способствуют накоплению в организме мочевой кислоты, которая негативно сказывается на здоровье.

Почему раков и омаров варят живыми?

Существует несколько причин, почему омаров и раков варят живыми. Главным фактором является питание членистоногих. Раки и омары, кроме растительной пищи, также поглощают и падаль.

Из-за своеобразного рациона они начинают очень быстро портиться, поскольку в пищеварительном тракте происходит активное размножение бактерий. Человек, съевший несвежее мясо рака или омара, рискует получить серьезное пищевое отравление.

Окрас ракообразного зависит от среды обитания. А красным он становится из-за высвобождения пигмента астаксантина в кипятке

Кроме того, выбирая раков или омаров, обычно смотрят на их активность – если животное ведет себя вяло, это может указывать на какое-либо заболевание. Употреблять таких ракообразных в пищу не рекомендуется. Влияет способ приготовления и на вкусовые качества.

Интересный факт: в современной косметологии используется панцирь омара и лобстера. В нем содержится хитозан, из которого делают средства по уходу за кожей и волосами.

Источник : https://kipmu.ru/

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