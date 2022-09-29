Даже на похоронах королевы Елизаветы II Меган Маркл нарушила протокол

Вот и закончились проводы королевы Елизаветы II. За десять дней до ее похорон много шагов было сделано представителями королевской семьи, много сигналов отправлено герцогам Сассекским.

Принцу Гарри разрешили надеть военную форму для церемонии прощания принцев. Несмотря на все разногласия, Уильям пригласил брата вместе выйти к публике у ворот Виндзорского замка. Обсуждалась даже возможность привести детей Гарри и Меган в Лондон, чтобы их расставание не было таким неожиданно долгим.

Правила траура, даже не королевского, строго оговорены еще во времена королевы Виктории. Тогда этому уделялось особое внимание. И пусть в XXI веке эти правила имеют уже не такое значение, но на похоронах королевы Елизаветы II, более семидесяти лет правящей государством, все должно быть соблюдено по высшему разряду, с уважением и достоинством.

Меган Маркл, герцогиня Сассексая на церемонии государственных похорон появилась в платье-кейп от дизайнера Stella Mccartney. До этого она уже носила такую же модель, но в темно-синем цвете на мероприятии в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Шляпка герцогини с широкими полями от Stephen Jones Millinery for Dior тоже уже появлялась на Платиновом юбилее, только в белом цвете.

Элегантный и сдержанный ансамбль портило только одно – обнаженные руки. Справедливости ради заметим, что подобную оплошность допустила еще одна леди из королевской семьи.

Дочь графа Уэссекского, леди Луиза тоже была с руками, обнаженными выше локтей.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Честно говоря, меня удивляют англичане, которые своими неадекватными действиями позорят свою страну! И в этом отношении не исключение представители королевской династии и некоторые государственные деятели.Разве не цинично,когда Елизавета II любила щеголять на официальных церемониях в короне,усеянной украденными и незаконно конфискованными бриллиантами из различных колонизируемых Англией стран ! А на законные требования вернуть ,например, бриллиант «Кохинур» Индии, бриллиант «Куллинан» Южной Африке, правительства этих стран получили категорический отказ королевы!Кстати, одной из ее наиболее любимых украденных сокровищ алчной королевы была так называемая Владимирская тиара из России, оказавшаяся в Англии после революции 1917 года.

Вместе с тем разве не позор, когда только недавно похоронили королеву Елизавету II , а ее нерадивый сын не только запретил своей невестке Меган Маркл появляться на похоронах королевы , но и сегодня пытается подать на невестку в суд?

И разве не позор для нации, когда премьер-министром Великобритании выбирают женщину с легким поведением?В 2006 году выяснилось, что у Лиз Трасс на протяжении 18 месяцев был роман с ее политическим наставником — женатым членом парламента Тори Марком Филдом. СМИ утверждают , что Трасс была беременна на момент огласки внебрачных отношений. Но ей удалось убедить мужа, что это его ребенок.За измену Трасс упрекал не муж, а избиратели и однопартийцы. В 2009 году разразился скандал, когда члены консервативной партии в ее избирательном округе в Норфолке пожаловались, что их держали в неведении о ее романе на стороне, и попытались сместить ее. Но изменнице Трасс, понаставившей своему преданному муженьку рога, удалось удержаться у власти ! Вместе с тем британский премьер легкого поведения , угрожая Путину, обещала своим оболваненным избирателям без угрызения совести нанести ядерный удар по России! Хотелось бы предупредить эту эксцентричную даму, что когда она в очередной раз решит понаставить рога своему заботливому муженьку, пусть надежно спрячет ядерную кнопку, чтобы во время любовных утех в постели случайно не нажать на нее, в результате чего российский ответный ядерный удар может навсегда лишить ее блаженного оргазма !

Одновременно с этим вызывает удивление, когда в 2002-м году зрители телеканала «Би-би-си» поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен.Как ни странно, но Леди Ди оказалась выше Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона, Джона Леннона и даже своей бывшей свекрови — Елизаветы II. Обойти Диану сумели лишь Уинстон Черчилль и Изамбард Брюнель — создатель Большой Западной Железной дороги. Безусловно, Диана была королевских кровей и ее род брал свое начало от незаконнорожденного сына Карла II, короля Англии из династии Стюартов, однако эта не самая любимая англичанами династия. Стюарты были католиками и именно это обстоятельство стоило им трона. Когда леди Ди выходила замуж за принца Чарльза, многие газеты обращали внимание на эту деталь, намекая на то, что их брак может оказаться несчастливым.И они оказались правы, поскольку этот брак оказался не только несчастливым, но и позорным для всей Англии!

Диане приписывали романы с актерами Джоном Траволтой и Джеком Николсоном, писателем Джоном Фаулзом, который был на 35 лет ее старше и еще с целым рядом очень известных людей. Принцесса Диана также изменила принцу Чарльзу с офицером домашней кавалерии Джеймсом Хьюитти, которого многие считают биологическим отцом принца Гарри (кстати,у него такие же рыжие волосы и черты лица, как и у Джеймса Хьюитти). Однако наибольший резонанс вызвал роман Дианы с сыном арабского миллионера Доди Аль-Файедом.Таким образом , принцесса Диана, покорившая и одновременно опозорившая большое количество английских сердец ,не раз понаставила рога принцу Чарльзу!

В результате сегодня Чарльз стал не просто королем Карлом III, а королем Карлом III - рогоносцем !Исходя из этого, трудно понять логику тех неадекватных англичан, которые ,позоря свою страну, поставили принцессу легкого поведения на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен!И вот после всего этого, англичане , которые в свое время продавали своих жен на рынке, колонизировали четверть мира и устроили геноцид многим народам, учат основам демократии всесь мир !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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