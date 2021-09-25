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Как несостоявшийся спортсмен стал любимым ювелиром Елизаветы II: Джон Дональд и его фантастические броши

Он никогда не планировал становиться ювелиром, но завоевал этот консервативный мир своими бунтарскими украшениями в считанные дни. Стиль, порожденный нехваткой финансов, стал синонимом роскоши и британского шика. С него, любимого ювелира королевской семьи Великобритании, началась новая эра в истории дизайна. Звали его Джон Дональд – просто и со вкусом.

Ювелир по стечению обстоятельств



Брошь с пчелами и подвеска-орден.

Брошь с пчелами и подвеска-орден.



Джон Дональд, самый знаменитый золотых дел мастер второй половины XX века, революционер в области обработки металла и законодатель мод, ювелиром стал… совершенно случайно. Его отец был профессиональным гольфистом, мать прочила сыну великую судьбу. В общем-то, не важно, какую именно, главное – великую. Джон мучительно выбирал между спортивной карьерой и академической, но выбрал искусство. Некоторое время он учился в художественном колледже в Фарнхэме и планировал стать графическим дизайнером. Но в 1952 году ему предложили перевестись на факультет металлообработки Королевского художественного колледжа в Лондоне, где был постоянный недобор студентов. Джон не понимал, хочет ли он заниматься металлом, зато точно знал, что хочет в Лондон.

Кольца с необработанными кристаллами и жемчугом.

Кольца с необработанными кристаллами и жемчугом.



Новая специальность пришлась ему по душе, он быстро завел друзей-единомышленников (все они в дальнейшем стали известными ювелирами), окончил колледж с отличием и… занялся разработкой мужских очков и чемоданов – ради денег. Стартовать в ювелирном деле без гроша оказалось не так-то просто.

Украшения с использованием барочного жемчуга.

Украшения с использованием барочного жемчуга.



Однако, поднакопив, в 1960 году на выставке в Goldsmiths Hall он представил на суд публики пять своих экспериментальных золотых брошей с нетрадиционной обработкой поверхности. Это был успех – однозначный, безоговорочный, ошеломительный. Спустя четыре года в его постоянных клиентках числилась, например, принцесса Маргарет, критики захлебывались от восторга, а модницы толпились у дверей магазинов, где продавались фантастические броши из текстурированного золота и необработанных кристаллов.

Расплавленное золото и естественные кристаллы

Броши с золотыми призмами и необработанными кристаллами.

Броши с золотыми призмами и необработанными кристаллами.



Чем же Джон Дональд завоевал их сердца? Со времен сенсации в Goldsmiths Hall его называли человеком, буквально изменившим ювелирный дизайн, вырвавшим ювелиров из тисков условностей и стереотипов. Постоянный посетитель Музея естественной истории, он одним из первых начал применять «естественные» кристаллы в сочетании с драгоценными металлами, вернул моду на барочный жемчуг, долгое время считавшийся «недостойным» материалом. В начале карьеры бюджет его был весьма ограничен, и именно это породило узнаваемый стиль дизайнера.

Броши в форме веток из золотых трубочек.

Броши в форме веток из золотых трубочек.



Он сумел достать некоторое количество золотых «стержней» и «трубок» малого диаметра и начал экспериментировать, разрезая их под разными углами. Так появились его культовые геометрические броши, собранные из маленьких кубов и призм. В поисках новых форм ювелир вылил расплавленное золото в холодную воду – так появились золотые «бусинки» и «чаши», которые он припаивал друг к другу, чтобы получить необычную текстуру. При этом он всегда говорил, что материал – вторичен. Во главе всегда – дизайн. Мотивы Джон Дональд предпочитал смелые, экспрессивные, абстрактные - в духе времени.

Броши и серьги от Джона Дональда.

Броши и серьги от Джона Дональда.



Как ни удивительно, экспериментатор Джон Дональд много работал над созданием эмблем, значков и медалей – например, для смотрителей галереи Goldsmiths Hall. Плотно сотрудничал с ливрейными компаниями в Сити. Все, что он делал, было не только красивым, но и прочным – ведь кто знает, как закончится вечер рабочего для у скромного работника галереи?

Джон Дональд не одинок в своей любви к "естественным", необработанным материалам. ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

 

Вдохновение

Кольце с жемчужинами и брошь с опалом.

Кольце с жемчужинами и брошь с опалом.



Джон Дональд много путешествовал – и как турист, и как бизнесмен. Он впитывал в себя красоту тех стран, где побывал, а взамен оставлял там частичку себя – его работы в Америке, Японии и на Ближнем Востоке пользовались огромной популярностью. Например, трехнедельное пребывание в Кувейте в 1971 году буквально спасло его от банкротства в период очередного кризиса. Он много изучал ближневосточное ювелирное ремесло – образный ряд, палитру, традиционные технологии, что находило отражение в его новых коллекциях. Очаровывали Дональда творения итальянских мастеров, смело сочетавших теплые оттенки золота и загадочное мерцание барочных жемчужин.

Колье от Джона Дональда.

Колье от Джона Дональда.



Однако любил он и плоды Викторианской эпохи – тяжелые, драматичные броши с аметистами, потемневшее от времени золото, изощренные конструкции и тайные механизмы… Еще в юности он часами мог рассматривать коллекцию драгоценностей тех времен в Музее Виктории и Альберта, восхищаясь изобретательностью викторианских ювелиров. Быть может, именно за налет традиционно британского стиля его украшения так полюбились представительницам британской королевской семьи. Принцесса Маргарет и Елизавета II владеют множеством драгоценностей, созданных Джоном Дональдом. Кроме того, его называют едва ли не самым любимым ювелиром Ее Величества.

Броши от Джона Дональда.

Броши от Джона Дональда.



Дональд отдает должное и ювелирам модерна, ар-деко, представителям движения "Искусств и ремесел". Одной из самых ярких представительницей последнего была Сибил Данлоп. 

Он, новатор и бунтарь по своей сути, тем не менее возродил даже одну древнюю традицию – поселился в Чипсайде. Дело в том, что в средневековье в этом районе жили все лондонские ювелиры, там располагались ремесленные мастерские, кипела жизнь… Однако к середине XX века эта традиция не просто сошла на нет, а практически забылась. Чипсайд располагается далековато от Вест-Энда, где сконцентрированы все самые популярные бутики.

Кольца с жемчужинами, бриллиантами и кристаллами.

Кольца с жемчужинами, бриллиантами и кристаллами.



Дональд же не хотел продавать свои украшения под чужой вывеской, он мечтал о собственном магазинчике с мастерской на втором этаже… К тому же семья его росла, им требовалось больше места. Так он и стал первым ювелиром, вернувшимся в Чипсайд, сповоцировал целую волну «возвращений» своих коллег - и стал последним из них, кто, когда волна схлынула, из Чипсайда переехал за город.

Золотые кольца и брошь в форме банта.

Золотые кольца и брошь в форме банта.



Дух свободы и борьбы с «хорошим вкусом», порожденный бурными шестидесятыми, нашел идеальное воплощение в бунтарских украшениях Дональда. Он всегда создавал свои украшения вручную, хотя и уверял, что в его работах нет места случайности или интуиции, только продуманный научный эксперимент. Этого принципа он придерживается и сейчас, в свои девяносто три. Но кто поспорит с тем, что не обошлось без толики магии?

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