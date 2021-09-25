Как несостоявшийся спортсмен стал любимым ювелиром Елизаветы II: Джон Дональд и его фантастические броши

Он никогда не планировал становиться ювелиром, но завоевал этот консервативный мир своими бунтарскими украшениями в считанные дни. Стиль, порожденный нехваткой финансов, стал синонимом роскоши и британского шика. С него, любимого ювелира королевской семьи Великобритании, началась новая эра в истории дизайна. Звали его Джон Дональд – просто и со вкусом.

Ювелир по стечению обстоятельств







Брошь с пчелами и подвеска-орден.





Джон Дональд, самый знаменитый золотых дел мастер второй половины XX века, революционер в области обработки металла и законодатель мод, ювелиром стал… совершенно случайно. Его отец был профессиональным гольфистом, мать прочила сыну великую судьбу. В общем-то, не важно, какую именно, главное – великую. Джон мучительно выбирал между спортивной карьерой и академической, но выбрал искусство. Некоторое время он учился в художественном колледже в Фарнхэме и планировал стать графическим дизайнером. Но в 1952 году ему предложили перевестись на факультет металлообработки Королевского художественного колледжа в Лондоне, где был постоянный недобор студентов. Джон не понимал, хочет ли он заниматься металлом, зато точно знал, что хочет в Лондон.

Кольца с необработанными кристаллами и жемчугом.





Новая специальность пришлась ему по душе, он быстро завел друзей-единомышленников (все они в дальнейшем стали известными ювелирами), окончил колледж с отличием и… занялся разработкой мужских очков и чемоданов – ради денег. Стартовать в ювелирном деле без гроша оказалось не так-то просто.

Украшения с использованием барочного жемчуга.





Однако, поднакопив, в 1960 году на выставке в Goldsmiths Hall он представил на суд публики пять своих экспериментальных золотых брошей с нетрадиционной обработкой поверхности. Это был успех – однозначный, безоговорочный, ошеломительный. Спустя четыре года в его постоянных клиентках числилась, например, принцесса Маргарет, критики захлебывались от восторга, а модницы толпились у дверей магазинов, где продавались фантастические броши из текстурированного золота и необработанных кристаллов.

Расплавленное золото и естественные кристаллы

Броши с золотыми призмами и необработанными кристаллами.





Чем же Джон Дональд завоевал их сердца? Со времен сенсации в Goldsmiths Hall его называли человеком, буквально изменившим ювелирный дизайн, вырвавшим ювелиров из тисков условностей и стереотипов. Постоянный посетитель Музея естественной истории, он одним из первых начал применять «естественные» кристаллы в сочетании с драгоценными металлами, вернул моду на барочный жемчуг, долгое время считавшийся «недостойным» материалом. В начале карьеры бюджет его был весьма ограничен, и именно это породило узнаваемый стиль дизайнера.

Броши в форме веток из золотых трубочек.





Он сумел достать некоторое количество золотых «стержней» и «трубок» малого диаметра и начал экспериментировать, разрезая их под разными углами. Так появились его культовые геометрические броши, собранные из маленьких кубов и призм. В поисках новых форм ювелир вылил расплавленное золото в холодную воду – так появились золотые «бусинки» и «чаши», которые он припаивал друг к другу, чтобы получить необычную текстуру. При этом он всегда говорил, что материал – вторичен. Во главе всегда – дизайн. Мотивы Джон Дональд предпочитал смелые, экспрессивные, абстрактные - в духе времени.

Броши и серьги от Джона Дональда.





Как ни удивительно, экспериментатор Джон Дональд много работал над созданием эмблем, значков и медалей – например, для смотрителей галереи Goldsmiths Hall. Плотно сотрудничал с ливрейными компаниями в Сити. Все, что он делал, было не только красивым, но и прочным – ведь кто знает, как закончится вечер рабочего для у скромного работника галереи?



Джон Дональд не одинок в своей любви к "естественным", необработанным материалам. ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Вдохновение

Кольце с жемчужинами и брошь с опалом.





Джон Дональд много путешествовал – и как турист, и как бизнесмен. Он впитывал в себя красоту тех стран, где побывал, а взамен оставлял там частичку себя – его работы в Америке, Японии и на Ближнем Востоке пользовались огромной популярностью. Например, трехнедельное пребывание в Кувейте в 1971 году буквально спасло его от банкротства в период очередного кризиса. Он много изучал ближневосточное ювелирное ремесло – образный ряд, палитру, традиционные технологии, что находило отражение в его новых коллекциях. Очаровывали Дональда творения итальянских мастеров, смело сочетавших теплые оттенки золота и загадочное мерцание барочных жемчужин.

Колье от Джона Дональда.





Однако любил он и плоды Викторианской эпохи – тяжелые, драматичные броши с аметистами, потемневшее от времени золото, изощренные конструкции и тайные механизмы… Еще в юности он часами мог рассматривать коллекцию драгоценностей тех времен в Музее Виктории и Альберта, восхищаясь изобретательностью викторианских ювелиров. Быть может, именно за налет традиционно британского стиля его украшения так полюбились представительницам британской королевской семьи. Принцесса Маргарет и Елизавета II владеют множеством драгоценностей, созданных Джоном Дональдом. Кроме того, его называют едва ли не самым любимым ювелиром Ее Величества.

Броши от Джона Дональда.





Дональд отдает должное и ювелирам модерна, ар-деко, представителям движения "Искусств и ремесел". Одной из самых ярких представительницей последнего была Сибил Данлоп.



Он, новатор и бунтарь по своей сути, тем не менее возродил даже одну древнюю традицию – поселился в Чипсайде. Дело в том, что в средневековье в этом районе жили все лондонские ювелиры, там располагались ремесленные мастерские, кипела жизнь… Однако к середине XX века эта традиция не просто сошла на нет, а практически забылась. Чипсайд располагается далековато от Вест-Энда, где сконцентрированы все самые популярные бутики.

Кольца с жемчужинами, бриллиантами и кристаллами.





Дональд же не хотел продавать свои украшения под чужой вывеской, он мечтал о собственном магазинчике с мастерской на втором этаже… К тому же семья его росла, им требовалось больше места. Так он и стал первым ювелиром, вернувшимся в Чипсайд, сповоцировал целую волну «возвращений» своих коллег - и стал последним из них, кто, когда волна схлынула, из Чипсайда переехал за город.

Золотые кольца и брошь в форме банта.





Дух свободы и борьбы с «хорошим вкусом», порожденный бурными шестидесятыми, нашел идеальное воплощение в бунтарских украшениях Дональда. Он всегда создавал свои украшения вручную, хотя и уверял, что в его работах нет места случайности или интуиции, только продуманный научный эксперимент. Этого принципа он придерживается и сейчас, в свои девяносто три. Но кто поспорит с тем, что не обошлось без толики магии?



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