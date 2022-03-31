Чем прославилась казнь наполеоновского маршала

За время правления с 1804 по 1815 годы Наполеон одарил почетным званием маршала 26 генералов. Не совсем понятно, какими идеалами император руководствовался при выборе кандидатов - в маршалы попадали явно не за умения, которыми в теории должен обладать выдающийся генерал. Но можно сказать точно, что среди всех 26 посредственных личностей не было. Все яркие - каждый по-своему.

Пожалуй, ярче всех сиял Мюрат - сын трактирщика. Родители прочили ему карьеру священника. Но у своенравного юноши на этот счет были свои планы. Бросив семинарию в Тулузе, он ушел в армию. Где у него в начале пути карьера складывалась не так гладко. Снова решающую роль сыграл характер будущего маршала. Ситуация изменилась в положительную сторону после событий 1795 года. Когда был подавлен Вандемьерский мятеж в Париже. Тогда же его заметил бригадный генерал Наполеон Бонапарт. И в 1804 году Мюрат оказался в списке первых маршалов Империи.

Красиво воевал, красиво жил, красиво погиб. Иллюстратор: Giuseppe Rava

Дальше маршал в пышных одеяниях продолжал храбро, почти безрассудно, бросаться в атаку. Как при Эйлау, где он во главе 8-тысячной кавалерии в критический момент контратаковал русскую армию. Переломив тем самым ход сражения. За это его солдаты и любили. Наполеон ценил его не меньше - за ту же храбрость. В 1808 году он буквально подарил Мюрату королевство Неаполь. Но при этом император видел и слабые стороны подчиненного: чрезмерную энергичность и переменчивость характера. После русской кампании их отношения складывались непросто. Хотя вернувшемуся на сто дней Бонапарту маршал присягнул безоговорочно. В последней крупной битве при Ватерлоо Мюрат не участвовал.

Узнав о поражении Империи, он бежал на Корсику, где его тепло встретили сторонники. На столь же теплый прием недавний маршал и король надеялся и в Неаполе, куда отплыл позднее на кораблях. Но, к его сожалению, ожидания не совпали с реальностью. Мюрата схватили, немного поработали над физиономией и бросили в тюрьму. Он заранее был приговорен в королевстве к расстрелу.

К месту казни он, хоть и потрепанный, но в привычном роскошном наряде, прошагал уверенно. И спокойно посмотрел на солдат из расстрельной команды, которые не так давно подчинялись ему как королю Неаполя. Вынул камею с портретом жены, поцеловал ее. Затем обратился к своим палачам с речью:

"Солдаты! Выполняйте свой долг. Цельтесь точно в сердце - пощадите лицо".

И отдал приказ стрелять.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Рейтинг самых опасных ядов в мире https://otari.mirtesen.ru/blog/43539035480/

Каким был святой Патриарх Тихон (https://otari.mirtesen.ru/blog/43332573994/)

Храни меня, мой талисман! https://otari.mirtesen.ru/blog/43624017982/