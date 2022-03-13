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Задачка на внимательность: где здесь ошибка?

Парадокс современного общества заключается в том, что с развитием высоких технологий мы становимся более рассеянными и забывчивыми. Еще бы! Всю информацию сейчас можно хранить в смартфоне, зачем что-то держать в голове?

Такой подход приводит к тому, что мы становимся невнимательными к деталям. Память можно и нужно развивать. Вы можете заучивать стихи, а можете потратить минутку между делами на подобные загадки.

Задачка на внимательность: где здесь ошибка?

Найдите ошибку на картинке

Задачка на внимательность: где здесь ошибка?

Ответ:

Задачка на внимательность: где здесь ошибка?

Большинство ищет подвох в буквах. А ларчик-то просто открывался!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2432089624296819643/

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