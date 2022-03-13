Задачка на внимательность: где здесь ошибка?

Парадокс современного общества заключается в том, что с развитием высоких технологий мы становимся более рассеянными и забывчивыми. Еще бы! Всю информацию сейчас можно хранить в смартфоне, зачем что-то держать в голове?

Такой подход приводит к тому, что мы становимся невнимательными к деталям. Память можно и нужно развивать. Вы можете заучивать стихи, а можете потратить минутку между делами на подобные загадки.

Найдите ошибку на картинке

Ответ:

Большинство ищет подвох в буквах. А ларчик-то просто открывался!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2432089624296819643/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Кто по национальности Владимир Путин: его настоящая фамилия (https://otari.mirtesen.ru/blog/43282862311/)

Вскрытие тела Сталина: какие остались вопросы(https://otari.mirtesen.ru/blog/43122677635/)

Откуда появился псевдоним Сталин? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43832833990/)