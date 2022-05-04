Кто победил во Второй мировой войне? Поразительные результаты опроса среди европейцев и американцев

За пределами России европейцы склонны говорить, что именно Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне - и лишь относительно немногие ставят в заслугу СССР

Памятные мероприятия посвященные окончанию Второй мировой войны проходят по всей Европе, но в некоторых случаях они могут быть омрачены напряженными отношениями между Западом и Россией из-за конфликта в Украине. Отказ многих мировых лидеров от празднования Дня Победы в Москве также напоминает о холодной войне, которая разделила западных союзников и Советский Союз вскоре после окончания Второй мировой войны.

Недавно компания YouGov провела опрос в семи европейских странах, включая Францию, Великобританию и Германию, а также США, и спросила респондентов, кто внес наибольший вклад в поражение Германии во Второй мировой войне - США, Великобритания или Советский Союз (СССР). Опрос показал, что не более 27% в любой из стран считают, что СССР внес наибольший вклад, а в шести из восьми стран наиболее популярным ответом были США.

Опрос также выявил вероятное влияние национализма на то, как помнят историю. Американцы чаще всего считают, что наибольший вклад внесли США, в то время как британцы чаще всего говорят, что это была Великобритания.

Немногие ответили, что это была другая страна, кроме трех перечисленных, но 4% немцев ответили так, и многие из них написали "Германия" или "сама Германия", что свидетельствует о вере в то, что Третий рейх сам себя погубил. Немцы также чаще всего ссылаются на Советский Союз (27%), который первым из союзников прибыл в Берлин в 1945 году, но больше немцев (37%) все же указывают на США.

Эти данные резко контрастируют с результатами опроса, проведенного французским институтом опроса в мае 1945 года, который показал, что 57% французской общественности считают, что СССР внес наибольший вклад во Вторую мировую войну, по сравнению с 20% для США и 12% для Великобритании. Опрос, проведенный в 2009 году, также показал, что 63% россиян считают, что СССР мог бы выиграть войну самостоятельно.

В опросе YouGov есть некоторые намеки на то, что воспоминания о холодной войне могут быть одним из факторов. Американцы в возрасте 18-29 лет были возрастной группой, наиболее склонной отдавать должное СССР, хотя они по-прежнему предпочитают США - 36% против 16%. Однако американцы в возрасте 65 лет и старше, которые в основном достигли совершеннолетия в период противостояния США и СССР, отдают предпочтение США перед Советским Союзом с гораздо большим перевесом - 66% к 9%.

Среди историков вердикт неоднозначен. Хотя признается, что советские солдаты внесли наибольший вклад на поле боя и понесли гораздо большие потери, американские и британские воздушные кампании также сыграли ключевую роль, как и поставки оружия и оборудования из США по ленд-лизу.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

И этим подлым и ненасытным западным кровавым колонизаторам не совестно говорить об этом , когда именно они натравили немцев на эту войну с СССР и именно они получили самую большую выгоду в результате этой войны! Ведь Вторая мировая война привела к тому, что единственным международным платежным средством (кроме золота) стал не обеспеченный золотом доллар - т.е. резаная бумага с портретами президентов превратилась в полноценный эквивалент золота.

Как в советское время, так и сейчас в современной России, единственно существующее мнение гласит — Вторую мировую войну Германия проиграла лишь благодаря СССР, который внес решающий вклад в победу над фашизмом. При этом та помощь, которая оказывалась СССР в годы войны его союзниками по антигитлеровской коалиции, прежде всего США и Англией, была незначительной и никак не повлияла на победу СССР в ВОВ, так как составляла всего около 4 % средств, затраченных страной на войну.

Этой помощью является Ленд-лиз (от англ. lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду, внаём) — государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим союзникам во Второй мировой войне: боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. На Западе на ленд-лиз существует иная точка зрения, в соответствии с которой помощь, оказанная Советскому Союзу в годы Второй мировой войны, в значительной мере помогла последнему выиграть ВОВ, а соответственно победить вместе со странами антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.Причем многие на Западе считают, что эти поставки были чисто благотворительными !

Однако на СССР было распространено действие закона США о «Ленд-лизе», основанного на то , что

все расчеты за поставленные материалы производятся после окончания войны.Кстати, многие на Западе не любят вспоминать, что за оказанную помощь СССР расплачивался золотом. В этом отношении любопытно, что во время Великой Отечественной Войны Сталин рассчитывался с Американцами за поставки по Ленд-Лизу царским золотом с европейских банковских счетов, к которым доступ имел только лично Николая II.

Доказательством версии чудесного спасения царской семьи является то, что алчный авантюрист Ленин и его большевистская банда отлично понимали, что Николай II является «курочкой», способной снести множество так необходимых молодому Советскому государству «золотых яичек»? Доказательством является и то , что Российская Православная Церковь до сих пор отказывается принимать результаты генетических анализов найденных «фальшивых» останков царской семьи при их захоронении в 1998 году в Петропавловском, несмотря на то, что президент Борис Ельцин уверял общественность, что это останки царской семьи!

Самое интересное заключается в том, что СССР до сих пор не расплатился за оказанную ему помощь! И дело здесь не в том, что долг по ленд-лизу представляет из себя некую астрономическую сумму а просто после окончания войны, когда помощь союзников по антигитлеровской коалиции была уже не нужна, Сталин резко вспомнил, что они капиталисты и враги, которым никакие долги отдавать не надо!

Таким образом, из общего объёма американских поставок по ленд-лизу в $11 млрд. долларов СССР, а затем Россией, было признано, а затем частично оплачено, $722 млн., или около 7 %. Однако, стоит учесть, что сегодняшний доллар «легче» доллара 1945 года примерно в 15 раз.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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