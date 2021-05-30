Русские невольницы: почему они были самыми дорогими

Как известно, еще в раннем средневековье кочевые племена, постоянно совершавшие набеги на русские княжества, помимо материальных ценностей в виде серебра, провизии и оружия захватывали и огромное количество пленных. Такое количество «полона» самим кочевникам было не нужно, зато рабы становились ценным товаром на невольничьих рынках. История показывает, что среди общего числа разношерстных пленников особенно ценились рабыни-славянки. Особенно популярны они были в ближайших к нам восточных странах, Персии и Турции. Известны случаи, когда русские невольницы даже приобретали высокий придворный статус. Самым ярким примером является Хюррем Хасеки-султан, более известная как Роксолана – славянская девушка, ставшая женой султана Сулеймана Великолепного. Что касается христианской Европы, где многоженство было под запретом, невольницы там тоже пользовались высоким спросом как служанки и тайные любовницы.

Крым и Италия – центры работорговли

Живые трофеи, награбленные на Руси и в Восточной Европе, уходили на продажу. Конечно же, сами татары и печенеги не ездили в Италию или Францию, ведя за собой караваны рабов, как и генуэзцы не совершали набеги на деревни. Ключевыми точками, через которые невольники отправлялись на юг и запад, являлись города Кафа (ныне Феодосия) и Венеция.

Цена вопроса

Историк Алексей Лобин указывает, что крупнейшим венецианским рынком являлась набережная Скьявони, одна из нынешних достопримечательностей города. Свое название, по одной из версий, набережная получила в IX веке как раз из-за торговли славянскими рабами, которых далее перепродавали сарацинам в Тунис. В Крыму же после рокового Четвертого крестового похода в XII веке обосновались не менее известные итальянские негоцианты — генуэзцы. В XIV-XV веках поставки русских наложниц европейским богачам приобрели регулярный характер.

Историк Иван Лучицкий, опираясь на французские источники из Руссильона, приводит данные по расценкам. Захваченные в Африке чернокожие женщины шли в Европу на треть дешевле славянок из далекой Руси – 40 ливров против 60. И это по самым скромным оценкам. Поскольку рынок рабов действовал как аукцион, а сохранение «товарного вида» требовало больших затрат и от самих торговцев, фиксированные цены на русских девушек могли достигать и двух тысяч ливров. Для сравнения, в известном произведении Александра Дюма «Три мушкетера» Д’Артаньян купил у Арамиса прекрасную мушкетерскую лошадь за восемьсот ливров.

Ценились славянские рабыни в первую очередь за выдающуюся красоту, которая была одновременно и непривычной европейскому глазу, но и не настолько экзотической, как у мавританок. Кроме того, они отличались крепким здоровьем, присущим северным народам. Также, и это можно отметить даже в наше время, русские девушки обладают развитой фигурой, впечатлявшей знатных вельмож из Италии, Испании, Франции, да и падких на женскую красоту арабских и турецких властителей.

Падение рынка рабов

В 1783 году, благодаря завоевательным походам Екатерины Великой, Крым стал частью Российской империи. К началу XIX века русский флот стал доминировать в Черном море, пресекая также и попытки кавказских горцев торговать с Европой.

К сожалению, торговля людьми полностью не исчезла и по сей день. Но того размаха, который она имела в Средние века, больше никогда, к счастью, не приобретет.

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/159221-russkie-nevolnicy-pochemu-...

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