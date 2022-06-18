Шокирующая правда о «пролетарском писателе» Максиме Горьком                                                   

В массовом сознании Максим Горький остался «буревестником революции» и уже при его жизни в честь него был назван город, улица в центре Москвы и создан литературный институт. Горький долгое время подавался советской пропагандой как пролетарский писатель, вышедший «из народа» и живший в бедности. Вопреки лживой советской пропаганде, Горький родился в среде вполне буржуазной: отец - управляющий большой пароходной конторы; мать - дочь богатого купца-красильщика. Правда, родители писателя умерли рано, а воспитывал его дед, однако однозначно то, что Горький довольно быстро стал одним из богатейших людей своего времени.

Горький был далеко не чужд материального благополучия, а его биография, созданная уже в советское время, хорошо сфабрикованный миф, который ещё требует подробного и беспристрастного исследования. Например, поэтесса Зинаида Гиппиус писала: «Горький скупает за бесценок старинные вещи у «буржуев», умирающих с голоду для пополнения своей коллекции драгоценностей ». Известно также, что нобелевский лауреат Иван Бунин критиковал Горького за образ жизни, который сложно было назвать пролетарским. Горький проводил за границей довольно много времени, жил в комфорте и вел богемный образ жизни ,не обращая внимания на страдания и голод своих соотечественников!

Любопытно, что пролетарский писатель был гиперсексуальным и знаменит своими амурными похождениями .Например, в Италии Горький не пропускал ни одной горничной. Кроме того, многими очевидцами было замечено нетрадиционное отношение и сексуальное влечение буревестника русской революции к супруге сына ! Заслуживает также внимания нетерпимое отношение Горького к гомосексуалистам .Он не считал гомосексуализмобычным врожденным отклонением сексуальной ориентации и называл его «социально преступным и наказуемым»!

Горький долгое время позиционировался как яростный революционер, большевик, вставший у руля культурного революционного процесса, однако сразу после октябрьского переворота со страниц социал-демократической газеты «Новая жизнь» Горький яростно набрасывался на большевиков: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия». Однако после того, как большевики удовлетворили барские запросы Горького, передав ему безвозмездно бывший особняк мецената С. Рябушинского в центре Москвы, а также дачи в Горках и Крыму, буревестник революции «перестал парить внебесах» и стал преданным слугой кровожадного режима большевиков !

Именно после этого Горький в годы разгула «красного террора» писал: «Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа. Трагедия русской революции разыгрывается в средe «полудиких людей». «Когда в «звeрствe» обвиняют вождей революции - группу наиболeе активной интеллигенции - я рассматриваю это обвинение, как ложь и клевету» Разве можно простить ему позорное и варварское деяние, когда он один из первых подписал письмо Сталину с просьбой уничтожить храм Христа Спасителя?!





У него были непростые отношение как с Лениным, так и со Сталиным. Горький был нужен Сталину не меньше, чем Сталин - Горькому. Сталин обеспечил Горького всем необходимым для богемной жизни (снабжение писателя шло непосредственно по каналам НКВД),а Горький обеспечивал режиму «вождя» легитимность и культурную платформу. 15 ноября 1930 года в газете «Правда» была опубликована статья Максима Горького: «Если враг не сдается – его уничтожают».. Заголовок этой статьи стал одним из девизов сталинских репрессий. Максим Горький не раз давал повод усомниться в своем патриотизме. Правда, в последнее время Горький позволял себе «заигрывать» с советской властью, но не всегда представлял последствия своих поступков, которые ,видимо, и стали причиной его смерти! В конце жизни Горький в очередной раз хотел поехать за границу, но отпустить его Сталин уже не мог: боялся, что пролетарский писатель не вернется и сбежит из «райской» советской страны .

Безусловно, вклад Горького в организацию литературного процесса в стране невозможно отрицать , однако нельзя не отметить его негативной роли в деле оправдания репрессий сталинского режима. Он был главным редактором объемной книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», заказаннойОГПУ и изданной в 1934 году. В ней Горький, как и Валентин Катаев, Алексей Толстой, Борис Пильняк, Леонид Леонов, открыто хвалили Сталина, оправдывая все его страшные злодеяния и прославляли систему, способную перековывать тысячи врагов социализма в будущих его строителей. Александр Солженицын назвал «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» первой в русской литературе книгой, воспевающей рабский труд.

Заслуживает также внимания рассказ Дмитрия Лихачева, отбывавшего в то время заключение в Соловецком лагере , о визите Горького в этот жуткий «большевистский лагерь смерти». Лихачев вспоминал о разговоре, который состоялся у Горького с четырнадцатилетним (обратите внимание на возраст!) заключенным мальчиком, отбывавшим наказание в лагере. Несовершеннолетний узник сам вызвался рассказать писателю о реальных условиях существования, о пытках и нечеловеческих условиях труда на лесозаготовках. Их диалог длился не менее сорока минут, после чего Горький, выйдя из из барака, стал громко плакать на виду у всех ! К сожалению, несчастного мальчика больше никто не видел, а Горький в своем «патриотическом» очерке «Соловки» в 1929 году сообщал только об эффективности выбранной системы сталинского перевоспитания заключенных, которая выращивала людей с новым, советским мировоззрением !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Подавать нищим было одной из старинных традиций на Руси, но вот только одно плохо: пользуясь этим обычаем, роль обездоленных стали играть вполне работоспособные бездельники, которые становились настоящими нахлебниками. Первым борьбу с нищенством начал Петр Великий. Читайте в материале, какие суровые меры были предприняты царем для этого. Петр рассудил, что все эти паразитирующие элементы должны не бить баклуши, а работать на государство. Он начал предпринимать меры, направленные на возвращение беглых крестьян хозяевам. Тех, кто не был крепостным, отправляли в работные дома. Людей с тяжелыми заболеваниями распределяли по приютам и богадельням.Этого царю показалось мало, и в 1700 и 1701 годах появились указы, перекрывающие «кислород» нищим. Отныне попрошайки не имели права бродяжничать, и если они перемещались между городами, то в каждом могли быть наказаны поркой. Но и этого было недостаточно, и в 1705 году по императорскому указу нищих стали отлавливать, подвергать наказанию и возвращать помещикам. Последним доставались и заработанные нищенствующим деньги. Либо увозить нищих в монастыри и приюты. Эти обязанности были возложены на Монастырский приказ.

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