Что искали немцы в Крыму, в разгар Сталинградской Битвы?

К осени 1941 г. немцы захватили почти весь Крым. Оставался только Севастополь, до последнего сопротивлявшийся врагам. Тем не менее, верившие в свой успех нацисты занялись административными и военными проблемами на полуострове, а так же стали вести исследовательские работы. Отправной точкой изысканий «Аненербе» в Крыму стала история готов, проживавших в Средневековье на территории полуострова.

Мангуп – центр нацистского туризма во время ВОВ

Фрауэнфельд, считавшийся генеральным комиссаром округа «Таврия» (Крым) вплотную занимался планами Гитлера насчет полуострова. По его указу в городище Мангуп в 1942-м прибыли немецкие бонзы: генерал-майор полиции Л. фон Альвенслебен, полковник Г. О. Кальк и писатель В. Боймельбург, составивший подробный отчет, названный «Готы в Крыму». В конце работы он заявил, что Вторая мировая война даст начало новой эпохе присутствия германцев на исторической прародине.

Германские военные в Крыму. Фото в свободном доступе.

Городище Мангуп – место, больше всего интересовавшее немцев в Крыму. Оно даже стало своеобразным туристическим центром для немцев в годы войны. Сюда приезжали и другие военачальники нацистов. Например, один из таких «туристов», приезжавший в 1943-м, нацарапал на одном из камней кладки цитадели свое имя и дату прибытия.

Задача «Анненербе»: узнать всё о крымских готах

Летом 1942 г. в Крым приехал Г. Брэтиану, занимавшийся исследованием истории крымских готов. Позже он написал статью о Мангупе и опубликовал её вместе со снимками, которые сделали румынские военачальники Бердан и Пушке, посетившие Крым весной 1942 г.

Уже в июле 1942 г. генеральный секретарь «Аненербе» В. Зиверс дал добро на поездку немецких ученых в Крым. Главная цель экспедиции: точно установить связь самого раннего поселения немцев в Крыму с готами. А в августе отчет Боймельбурга прочитал Гиммлер, и приказал Зиверсу незамедлительно приступить к исследованиям готских памятников в Крыму. В Крым был отправлен К. Керстен для предварительного осмотра, а затем и дальнейшего исследования крымского «наследия предков».

Керстен получил письмо о том, что Мангуп хочет посетить сам рейхсфюрер СС Гиммлер. И 23 сентября Керстен, в сопровождении двух немцев-полицейских, переводчика и татарских полицаев начал исследования пещер на территории полуострова. Инкерман, Чуфут-Кале и Баклу не оправдали надежд Керстена. Так же не впечатлил пещерный город Эски-Кермен, хотя все нацистские ученые считали, что это наиболее вероятное место, где может находиться Дорос, столица крымских готов. В итоге Керстен предложил начать раскопки в городище Тепе-Кермен.

Гиммлер уехал, «не солоно хлебавши»

Рейхсфюрер СС прибыл в Крым в октябре 1942 г. Он подготовился: побывал в Бахчисарайском музее, где осмотрел эпиграфические памятники Мангупа, потом поехал в Севастополь. Но до самого Мангупа и Эски-Кермена Гиммлеру добраться не удалось, хотя именно ради них он и поехал в Крым. В Крыму стали активно действовать партизаны, и немецкие бонзы побоялись отпускать рейхсфюрера в ставшие небезопасными городища.

На переднем плане Карл Керстен, сотрудник «Аненербе», археолог. Фото в свободном доступе.

Гиммлер уехал, а изучение истории Крыма продолжилось. Нацистский археолог Янкун, занимавшийся раскопками на Кавказе, изъявил желание создать в Симферополе один из отделов «Аненербе». В январе 1943 г. Гиммлер отдал приказ Керстену, чтобы исследователи подготовили подробный отчет и документальный фильм об истории готов в Крыму.

Альфред Розенберг и его зондерштаб

Это учреждение изучало первобытную и древнюю историю, но к «Аненербе» не относилось, даже конкурировало. В сентябре 1942 г. ученые зондерштаба так же стали заниматься изучением городищ Крыма с точки зрения истории готов. Обе организации постоянно сталкивались, писали жалобы. Например, работники Розенберга поставили у нескольких крымских памятников таблички, где указали, что никто кроме их ведомства не может проводить здесь раскопки.

Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС. Фото в свободном доступе.

А «Аненербе» полагало иначе, ведь Общество взаимопомощи немецкой науке, побывавшее в Крыму в 1929-м, давно уже отдало им все права на археологическую деятельность. Поэтому в планах Керстена было убрать все таблички Розенберга, и летом 1943 г. начать раскопки.

Нацистов постигла неудача

В феврале 1943 г. произошел коренной перелом в ходе войны. И немцы были вынуждены обратить все внимание на военные проблемы. На раскопки не было времени. Несмотря на это, летом 1943 г. Керстен напоминал в отчете, что необходимо срочно провести раскопки на обозначенных им территориях Крыма, так как его могут опередить сотрудники Розенберга. И хотел заставить работать советских военнопленных.

Но нацистам не удалось реализовать свои замыслы: весной 1944 г. советские войска выгнали немецких оккупантов из Крыма. Германские «псевдоученые» так и не смогли найти следы готов на территории Крыма.

Вопрос к читателям:

** ** ** **Как Вы считаете, какая основная цель нацистов в Крыму, помимо стратегической?** ** ** **

Источник :https://vk.com/@dvevoiny-pulse8749278666932003078-2021-10-07...

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