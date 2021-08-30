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Как простая рабочая с советского завода стала первой леди Тайваня: Файна Вахрева и Чан Кайши

Если углубиться в историю политических отношений между Советским союзом и Китаем, то можно вспомнить генералиссимуса Чан Кайши. Его и по сей день считают одним из самых агрессивных противников нашей страны. 

Но вот что интересно: Цзян Цзинго, который был сыном генералиссимуса, долго жил в СССР, и не просто учился в Московском университете трудящихся Китая, но и стал мужем простой русской девушки. Читайте в материале, как Фаина Вахрева прошла путь от простой рабочей на заводе до первой леди Тайваня.

Как простая рабочая с советского завода стала первой леди Тайваня: Файна Вахрева и Чан Кайши

Николай Елизаров или китайский комсомолец, который отрекся от отца

Китайца «Николая Елизарова» приютила сестра Ленина Анна. /Фото: globalcity.info

Китайца «Николая Елизарова» приютила сестра Ленина Анна.

Цзян Цзинго прибыл в СССР в 1925 году и было ему всего-навсего 16 лет. Да, его отец Чан Кайши, вождь китайской партии «Гоминьдан», несмотря на свое отношение к стране Советов, отпустил своего сына в Москву, где тот поступил в университет Трудящихся Китая имени Сунь Ятсена. Удивительно, что настоящее имя китайца никто не знал. В России он жил у сестры Владимира Ленина, которую звали Анна Ульянова-Елизарова. Юноша решил взять новые имя и фамилию и стал Николаем Елизаровым. Под этим именем все его и знали.

На молодого китайца оказала большое влияние советская пропаганда.

Он даже стал комсомольцам. Более того, когда его отцом, жестоким Чан Кайши была устроена расправа в Шанхае над коммунистами, Цзинго не побоялся и публично отрекся от своего отца. Время шло, и в 1933 году «Николай Елизаров» был направлен в Свердловск. Там он активна работал и участвовал в общественной жизни. Китаец стал помощником начальника механического цеха на знаменитом заводе «Уралмаш». Он также был выбран комсоргом и заместителем редактора многотиражной газеты «За тяжёлое машиностроение». Настоящий строитель коммунизма!

Как Цзян Цзинго спас русскую девушку от хулиганов и стал ее мужем

Случай свел Цзян Цзинго и Фаину, и больше они не расставались. /Фото: pervo.info

Случай свел Цзян Цзинго и Фаину, и больше они не расставались. 

Фаина Вахрева родилась в 1916 году в небольшом селе Гаврилов-Ям, недалеко от Ярославля. В 1922 году умерла её мать, а в 1931— отец. Фаина осталась на попечении старшей сестры, которая и увезла её в Свердловск. Тут началась рабочая жизнь девушки. Она стала комсомолкой, окончила школу фабрично-заводского обучения и поступила работать на «Уралмашзавод» в качестве токаря. Однажды холодной зимой девушка шла в общежитие и к ней пристал хулиган. Спас ее Цзян Цзинго. После этого они стали парой.

Есть ещё одна версия, по которой Николай Елизаров увел Фаину у соперника. Ходили сплетни, что в то время девушка была беременна от бывшего поклонника. Ей пришлось избавиться от ребёнка, чтобы остаться вместе с молодым китайцем. В 1935 году Николай Елизаров и Вахрева стали мужем и женой. Вскоре у них появился сын, а еще через год дочь. В 1937 году за ошибки, которые были допущены на производстве, Елизаров попал в немилость властей. Сегодня доподлинно неизвестно как, но молодая пара смогла убежать из Советского Союза в Китай.

Как Фаина стала скромной китайской женой Фанлян

Фаине позволяли купаться в купальнике, что не было принято в Китае. /Фото: pgw.udn.com.tw

Фаине позволяли купаться в купальнике, что не было принято в Китае.

Чан Кайши был не слишком рад невестке. Но внук растопил его сердце. Бывший Николай Елизаров, и Фаина сочетались браком в соответствии с местными традициями. Фаину стали звать Фанлян, это имя состояло из двух частей «фан» — аккуратная и «лян» —добродетельная. В Китае у пары появилось ещё двое сыновей. В целом отношения в семье Цзян были хорошими. Голубоглазая русская девушка пользовалась расположением и любовью. Ей многое прощали, к примеру, разрешали купаться в купальнике. В Китае женщины так не поступали — они плавали в одежде. Фаина усердно изучала сложнейший китайский язык и достигла в этом потрясающих успехов. Интересно, что со своим мужем и детьми она разговаривала исключительно по-русски. Вахрева испытывала ностальгию, и очень сильно тосковала по России. Однажды она повстречалась с летчиком из СССР (А.Благовещенским), и слезно просила, чтобы по возвращении на родину он поцеловал за неё землю родную.

Что касается личной жизни, то Фаина никогда не стремилась участвовать в политических играх, как нередко поступают жены президентов. Она выбрала для себя домашнее хозяйство и воспитание любимых детей. Этот брак сложно было назвать очень удачным. Есть сведения, что муж изменял жене, и даже упоминается некая дама Чжан Яжо, умершая во время родов в 1941. Тем не менее Фаина оставалась рядом со своим китайским мужем и была верной и заботливой женой и матерью.

Первая леди Китайской Республики на Тайване

Фаина не лезла в политику и вела себя очень скромно. /Фото: thediplomat.com

Фаина не лезла в политику и вела себя очень скромно. 

Когда скончался Чан Кайши, Цзян Цзинго стал стремительно подниматься по карьерной лестнице.

В 1975 году бывший «Николай Лазарев» занял должность председателя «Гоминьдана». В 1978 году его избрали президентом Китайской Республики Тайвань. Он оставался на этом посту до конца жизни. Фаина стала первой леди, но никогда не переступала границ скромности. Она ходила с мужем на приёмы, собрания, иные важные и развлекательные мероприятия, где неизменно вела себя очень скромно. Она застенчиво улыбалась журналистам и телезрителям.
Цзян Цзинго был хорошим политикам. Во времена его правления произошло так называемое тайваньское экономическое чудо, страна была демократизирована. Произошла быстрая индустриализации и экономический рост Тайваня, который, развиваясь вместе с Сингапуром, Южной Кореей и Гонконгом, получил известность как один из четырех «азиатских тигров».

Президента уважали и любили, а вместе с ним и его супругу. Фаина никогда больше не была на родине. Лишь в 1992 году она пообщалась с делегацией, приехавшей из Минска. Последние годы Вахрева жила в Тайбэе, плохо себя чувствовала —сказывалось онкологическое заболевание. Эта женщина прожила долгую и интересную жизнь и скончалась в возрасте 88 лет в 2004 году. Китай простился с Фаиной Вахревой, леди Фанлян Цзинго. В память о ней потомков Чан Кайши очень часто называют русскими именами.

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