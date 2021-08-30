Как простая рабочая с советского завода стала первой леди Тайваня: Файна Вахрева и Чан Кайши

Если углубиться в историю политических отношений между Советским союзом и Китаем, то можно вспомнить генералиссимуса Чан Кайши. Его и по сей день считают одним из самых агрессивных противников нашей страны.

Но вот что интересно: Цзян Цзинго, который был сыном генералиссимуса, долго жил в СССР, и не просто учился в Московском университете трудящихся Китая, но и стал мужем простой русской девушки. Читайте в материале, как Фаина Вахрева прошла путь от простой рабочей на заводе до первой леди Тайваня.

Николай Елизаров или китайский комсомолец, который отрекся от отца

Китайца «Николая Елизарова» приютила сестра Ленина Анна.

Цзян Цзинго прибыл в СССР в 1925 году и было ему всего-навсего 16 лет. Да, его отец Чан Кайши, вождь китайской партии «Гоминьдан», несмотря на свое отношение к стране Советов, отпустил своего сына в Москву, где тот поступил в университет Трудящихся Китая имени Сунь Ятсена. Удивительно, что настоящее имя китайца никто не знал. В России он жил у сестры Владимира Ленина, которую звали Анна Ульянова-Елизарова. Юноша решил взять новые имя и фамилию и стал Николаем Елизаровым. Под этим именем все его и знали.

На молодого китайца оказала большое влияние советская пропаганда.

Как Цзян Цзинго спас русскую девушку от хулиганов и стал ее мужем

Он даже стал комсомольцам. Более того, когда его отцом, жестоким Чан Кайши была устроена расправа в Шанхае над коммунистами, Цзинго не побоялся и публично отрекся от своего отца. Время шло, и в 1933 году «Николай Елизаров» был направлен в Свердловск. Там он активна работал и участвовал в общественной жизни. Китаец стал помощником начальника механического цеха на знаменитом заводе «Уралмаш». Он также был выбран комсоргом и заместителем редактора многотиражной газеты «За тяжёлое машиностроение». Настоящий строитель коммунизма!

Случай свел Цзян Цзинго и Фаину, и больше они не расставались.

Фаина Вахрева родилась в 1916 году в небольшом селе Гаврилов-Ям, недалеко от Ярославля. В 1922 году умерла её мать, а в 1931— отец. Фаина осталась на попечении старшей сестры, которая и увезла её в Свердловск. Тут началась рабочая жизнь девушки. Она стала комсомолкой, окончила школу фабрично-заводского обучения и поступила работать на «Уралмашзавод» в качестве токаря. Однажды холодной зимой девушка шла в общежитие и к ней пристал хулиган. Спас ее Цзян Цзинго. После этого они стали парой.

Есть ещё одна версия, по которой Николай Елизаров увел Фаину у соперника. Ходили сплетни, что в то время девушка была беременна от бывшего поклонника. Ей пришлось избавиться от ребёнка, чтобы остаться вместе с молодым китайцем. В 1935 году Николай Елизаров и Вахрева стали мужем и женой. Вскоре у них появился сын, а еще через год дочь. В 1937 году за ошибки, которые были допущены на производстве, Елизаров попал в немилость властей. Сегодня доподлинно неизвестно как, но молодая пара смогла убежать из Советского Союза в Китай.

Как Фаина стала скромной китайской женой Фанлян

Фаине позволяли купаться в купальнике, что не было принято в Китае.

Чан Кайши был не слишком рад невестке. Но внук растопил его сердце. Бывший Николай Елизаров, и Фаина сочетались браком в соответствии с местными традициями. Фаину стали звать Фанлян, это имя состояло из двух частей «фан» — аккуратная и «лян» —добродетельная. В Китае у пары появилось ещё двое сыновей. В целом отношения в семье Цзян были хорошими. Голубоглазая русская девушка пользовалась расположением и любовью. Ей многое прощали, к примеру, разрешали купаться в купальнике. В Китае женщины так не поступали — они плавали в одежде. Фаина усердно изучала сложнейший китайский язык и достигла в этом потрясающих успехов. Интересно, что со своим мужем и детьми она разговаривала исключительно по-русски. Вахрева испытывала ностальгию, и очень сильно тосковала по России. Однажды она повстречалась с летчиком из СССР (А.Благовещенским), и слезно просила, чтобы по возвращении на родину он поцеловал за неё землю родную.

Что касается личной жизни, то Фаина никогда не стремилась участвовать в политических играх, как нередко поступают жены президентов. Она выбрала для себя домашнее хозяйство и воспитание любимых детей. Этот брак сложно было назвать очень удачным. Есть сведения, что муж изменял жене, и даже упоминается некая дама Чжан Яжо, умершая во время родов в 1941. Тем не менее Фаина оставалась рядом со своим китайским мужем и была верной и заботливой женой и матерью.

Первая леди Китайской Республики на Тайване

Фаина не лезла в политику и вела себя очень скромно.

Когда скончался Чан Кайши, Цзян Цзинго стал стремительно подниматься по карьерной лестнице.

В 1975 году бывший «Николай Лазарев» занял должность председателя «Гоминьдана». В 1978 году его избрали президентом Китайской Республики Тайвань. Он оставался на этом посту до конца жизни. Фаина стала первой леди, но никогда не переступала границ скромности. Она ходила с мужем на приёмы, собрания, иные важные и развлекательные мероприятия, где неизменно вела себя очень скромно. Она застенчиво улыбалась журналистам и телезрителям.

Цзян Цзинго был хорошим политикам. Во времена его правления произошло так называемое тайваньское экономическое чудо, страна была демократизирована. Произошла быстрая индустриализации и экономический рост Тайваня, который, развиваясь вместе с Сингапуром, Южной Кореей и Гонконгом, получил известность как один из четырех «азиатских тигров».

Президента уважали и любили, а вместе с ним и его супругу. Фаина никогда больше не была на родине. Лишь в 1992 году она пообщалась с делегацией, приехавшей из Минска. Последние годы Вахрева жила в Тайбэе, плохо себя чувствовала —сказывалось онкологическое заболевание. Эта женщина прожила долгую и интересную жизнь и скончалась в возрасте 88 лет в 2004 году. Китай простился с Фаиной Вахревой, леди Фанлян Цзинго. В память о ней потомков Чан Кайши очень часто называют русскими именами.

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