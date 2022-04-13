Какие мужчины на Руси не отпускали бороды?

Интересный момент: изначально славяне довольно часто брили бороды. Будучи язычниками, на лице они чаще всего отращивали лишь усы, и мода на отпускание длинных и пышных бород была запущена только с приездом византийских религиозных деятелей и связана с христианством.

Некоторые из Русов бреют бороду, некоторые же из них свивают ее на подобие лошадиной гривы и окрашивают ее желтой (или черной) краской.

Французский монах Адемар Шабанский писал об обычаях русов на рубеже X-XI вв.:

…пришел в Россию некоторый греческий епископ… и заставил их принять обычай греческий относительно рощения бороды и всего прочего

Также косвенным доказательствам могут послужить идолы, которые, почти поголовно, не имели усов.

Брились на Руси и последователи довольно странной радикальной секты скопцов. Чаще всего о них говорят применительно к сектантским организациям Российской империи, однако тогда они только официально оформились, а существовали давно.

Скопцов было не так много, и в этом нет ничего странного: чтобы приобщиться к общине, требовалось совершить кастрацию. Всё потому, что в мировоззрении скопцов тот, кто совершил оскопление, становился ближе к Царствию Небесному.

Особое отношение на Руси было к скоморохам, странствующим артистам, которые, как считают некоторые историки, в древности были жрецами Велеса. Они не просто не брились, но также носили яркую одежду и колпаки.

Вели они себя очень подозрительно для многих, позволяя себе высмеивать и попов, и царей, и бояр. Представителям высших слоёв подобные вольности не нравились, и к середине XVII в. заниматься скоморошеством было официально запрещено.

Наконец, в истории России хватало безбородых правителей. Таковым, в частности, был Святослав Игоревич. Чтя старые традиции, вместе со своими соратниками он брил бороду.

Другим примером князя, который не отпускал бороду, может служить великий князь Василий III. Жил он на рубеже XV-XVI вв., когда было принято у мужчин носить длинные бороды. Однако Василий пытался преодолеть эту сложившуюся традицию, хотя в боярских кругах эти действия и вызывали возмущение.

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