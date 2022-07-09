Осужденная за красоту

Красавица сама выбирала, кому откроет свои объятия и сама назначала цену. Царю Лидии назвала Фрина такую цену, что тому пришлось поднять налоги в своей стране, так сильна была страсть к афинянке. Зато к Диогену Фрина пришла сама и не взяла с него платы, так поразил он ее своим остроумием и рассуждениями.

Худ. Джон Уильям Годвард

Фрина была так прекрасна, что ее называли живым воплощением богини любви Афродиты. Раз в год на праздник Посейдона, красавица участвовала в особом ритуале – у портика храма она скидывала свои одежды и, распустив волосы, направлялась к морю, где воздавала почести богине любви и выходила из воды, словно только что родившаяся из морской пены Афродита.

Художники и поэты воспевали красоту Фрины, а скульпторы мечтали уговорить ее позировать. Повезло Праксителю, создавшему сразу две статуи Афродиты с телом прекрасной Фрины. Одна Афродита куталась в покрывало, а другая держала его в руках, обнажая всю свою женственность. Это было рискованно, ведь богиню запрещалось изображать без одежд.

Опрометчивым поступком скульптора и его музы воспользовался отвергнутый Фриной поклонник Евфий. Он обвинил вероломную красавицу в безбожии и оскорблении богов. Говорилось, что Фрина желала, чтобы поклонялись ее красоте, а не красоте божественной Афродиты. Это было серьезное обвинение.

Фрина предстала перед судьями, припомнившими ей и роскошный образ жизни, и дерзость, и многое другое. Не исключено, что у кого-то из них когда-то не хватило денег заплатить красавице названную цену и теперь решивших взять и отомстить.

"Фрина перед ареопагом", худ. Жан-Леон Жером, 1861 г.

Судьи были очень строги и уже обсуждали приговор. Предлагалось лишить женщину всего имущества и выгнать из города с позором. Тогда адвокат Гиперид приказал Фрине выйти вперед и сорвал с нее покрывало.

«Благородные судьи посмотрите вы все, поклонники Афродиты, а потом, приговорите к смерти ту, которую сама богиня признала бы своею сестрою!» – объявил он.

Суд над Фриной, Хосе Фраппа, 1902 г.

Пораженные демонстрацией невероятной красоты и женственности, судьи притихли. Они не решились осудить ту, кто получила такой дар от богини любви.

А вот Евфия, начавшего это дело, наказали, наложив на него крупный штраф.

Красота восторжествовала.

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А вы знали об этом?

Шут Филиппа VI французского один раз очень доходчиво объяснил, почему в казну поступает мало налогов. Он взял кусочек льда и попросил придворных передать её королю. Пройдя через множество придворных разной иерархии ледышка растаяла и дошла до короля уже как маленький ледяной осколок. Этот наглядный пример показал королю, куда пропадают все налоги его подданных. Пока деньги передают из рук в руки, то небольшую часть каждый забирает себе.

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