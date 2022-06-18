«Хуже вражды с англосаксом будет дружба с ним» — происхождение цитаты

Откуда пошло это выражение? Известно, что противоречия между Россией и Великобританией привели к эпопее под названием «Большая игра». Геополитическое соперничество за контроль над азиатским регионом было характерным событием для девятнадцатого века.

И не стоит удивляться тому, что в начале двадцатого века многие русские офицеры считали основным врагом Российской империи именно «англичанку», а вовсе не «кайзера».

Британская пехота, период Англо-зулусской войны. Художник: Джузеппе Рава.

Один из таких офицеров оставил внушительное теоретическое наследие. И звали его Алексей Ефимович Вандам. Нет, к бельгийской звезде «девяностых» эта личность не имеет никакого отношения.

Тем более, что Алексей Ефимович изначально был никакой не Вандам, а Едрихин. Сын простого солдата. Начинал как вольноопределяющийся.

Но А.Е. Едрихин обладал выдающимися умственными способностями. А потому для него оказалась доступна офицерская карьера. Помимо хорошей учебы и службы, Алексей Ефимович успел побывать на Англо-бурской войне (после которой и возникает фамилия Вандам) и побыть разведчиком в Китае.

Геополитик, переводчик, отличный автор. В своих работах рассуждал о судьбе России, о европейской политике, о грядущем противостоянии с Великобританией. Вандам считал, что современная ему российская политика алогична и приведет, в итоге, страну к краху.

А.Е. Едрихин-Вандам.

А выиграют англичане, тогда как Россия лишиться выхода к морям. Алексей Ефимович предлагал идею союза «континентальных держав» — России, Франции, Германии.

Но когда началась Первая мировая война, А.Е. Вандам-Едрихин от своего долга не уклонился. Награжден Георгиевским оружием, дослужился до генерал-майора.

В период Гражданской войны Алексей Ефимович поддержал белое движение (на северо-западе России), притом считался «немцефилом». В эмиграции состоял в РОВСе, жил в Эстонии.

Ну а оригинальная цитата про англосаксов из его труда «Наше положение» полностью звучит так:

А.Е. Вандам в эмиграции, 1920 год.

«Наконец наступает очередь и Китая, который после своих разнообразных опытов с англичанами и американцами смело мог бы сказать теперь — «плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом!» (с) А.Е. Вандам. Наше положение. 1912 год.

Надо сказать, что работы Вандама оценили немцы. А вот на родине, из-за понятных событий, труды Алексея Ефимовича начали издаваться и переиздаваться только в XXI веке. Так что известная цитата современных авторов имеет довольно древнюю предысторию...

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После заката великих эллинистических империй, созданных полководцами Александра Македонского, на авансцену истории в начале I века до нашей эры выступил новый претендент на всемирное господство. Его звали Тигран II, и он возглавлял небольшое армянское государство. Сходным образом и Александр в начале своего правления располагал только ресурсами маленькой Македонии. В остальном стартовые условия двух древних завоевателей сильно различаются: Тигран начал свою карьеру заложником в чужом краю. Несмотря на это, он одолел парфян, разгромил огромное Сирийское царство и создал, пусть ненадолго, собственную империю, раскинувшуюся от Средиземного моря до Каспийского и от Иудеи до Кавказа

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