Ладанка - что это, как носить и что она дает?

В стародавние времена человек чувствовал себя беззащитным перед окружающим миром. Природа была ему не только добрым союзником, но и коварным врагом. Болезни, войны, неурожаи и голод грозили неисчислимыми бедами. И уж особенно страшны были тьма, духи ночи, призраки и демоны, справиться с которыми оказывалось не так-то легко. В качестве действенного защитного средства древний человек надевал на шею ладанку. Тьма веков пронеслась над планетой уже давно. Однако и в нашу продвинутую эпоху компьютеров и Интернета, нет-нет, да и увидишь у кого-то на шее, рядом с нательным крестом, заветный мешочек.

Что такое ладанка

Полотняный, холщовый, шёлковый или атласный, на грубом шнурке, тонкой верёвочке или цепочке, спрятанный на груди, этот мешочек носился под одеждой и знатной светской красавицей, и царственным вельможей голубых кровей, и трудягой-пахарем, от зари до зари поливающим ниву своим потом. Такие разные люди тем не менее верили, что от многих бед и напастей их сохранит, убережёт ладанка. Что это такое, мы выяснили. Но каково содержимое этих мешочков? Вот тут можно провести целое исследование.

Магический предмет

Ещё в пору язычества существовали различные амулеты и обереги, которые люди старались иметь при себе.

Времена христианские

Это были заговорённые колдунами и шаманами предметы, смеси ароматических трав, настойки, эликсиры и многое другое, что людское суеверие возвело в ранг абсолюта. Вообще, именно в магических целях и была придумана ладанка. Что это сильнейший оберег, действие которого не ограничивается временем, сомнений не было ни у кого. Главное, было правильно её наполнить. В ход шли кости животных и птиц, сушёные лапки лягушек и кожа змей, когти и зубы хищников. Или «волшебные» камни (в древности таковыми, например, считали магниты), к которым относились некоторые драгоценные и полудрагоценные. Вот как выглядела в общих чертах в дохристианские времена ладанка. Что это за оберег, какую он выполнял функцию у разных народов - об этом написано немало книг специалистами-этнографами.

С распространением христианства содержимое ладанок стало меняться. В нательную сумочку клали немного церковного освящённого ладана, который, как считалось, отгоняет злых духов, рассеивает наваждения, очищает тело и душу человека. Кстати, отсюда и название мешочка: ладанка. Что это давало на самом деле носящим её - сказать трудно. Скорее всего, действительно помогало. Кроме ароматического вещества, в неё зашивали различные святыни. Например, переписанные собственноручно или монахами особые, обережные молитвы и псалмы, маленькие иконки с изображением Христа, Матери Божьей, святых мучеников. Больные, страдающие телесными недугами, старались раздобыть частички мощей своих небесных покровителей или святых, известных целительством. Их тоже бережно зашивали в ладанки. Когда в средневековье католические священники торговали индульгенциями, наивные верующие старались эти отпущения грехов держать в нательных мешочках.

Специальное предназначение

Помимо универсальных, делались и особые ладанки, для мужчин и для женщин. Например, собирая сына, брата, мужа на войну, его родня обязательно делала оберег, куда клались спасительные молитвы. По поверьям, они должны были защитить от стрелы и ножа, пули и снаряда, отвести беду во время боя, способствовать быстрому заживлению ран. Помимо других обычных святынь, в такие православные ладанки сыпали горсть родной земли, чтобы она давала воину силы физические и душевные, чтобы он не забыл отчий дом и семью, жену. Делались и другие ладанки. Чтобы мужчина сохранял до старости свой пыл и репродуктивную функцию, в неё зашивали специальные травы и заговорённые предметы. Женщинам же соответствующие обереги помогали зачать и выносить ребёночка, благополучно разрешиться от бремени, оставаться для мужа привлекательной и желанной. Такая ладанка на шею содержала молитвы к Матери Божьей, подходящие Сны Богородицы и ритуальные освящённые или наговорённые вещицы.

Домашний иконостас

Воцерквленные люди держат у себя дома иконы - семейные, именные. Вешают их в отведённом для этого уголочке или ставят на полках. В старину такой угол назывался красным. Возле них устанавливается ладанка церковная. Обычно это курильница, где лежат кусочки ладана. Их поджигают и окуривают жилое помещение или оставляют потихоньку куриться под образами. Ещё так называют ёмкости, куда наливают ароматические жидкости или масла. Очищая воздух в доме или квартире, такая ладанка способствует установлению особой благостной атмосферы в жилище. Впрочем, её функцию могут выполнить и обычное фарфоровое блюдце или небольшая тарелочка.

Отношение к ладанкам служителей церкви

Вопрос этот, стоит отметить, очень даже не праздный. Православная Церковь не одобрят магические обряды и ритуалы, амулеты и обереги, к числу которых, как уже говорилось, нательные ладанки и причисляются. Хоть название их и связано с церковным фимиамом, однако ни в каких текстах Библии, сочинениях святых отцов, житиях и прочей религиозной литературе о ладанках ничего не сказано. Нет о них указов, постановлений, рекомендаций и среди документов принимавшихся во времена Вселенских Соборов. Отсутствуют данные и в других церковных учениях. Именно так отвечают на вопрос о ладанках священники православных храмов. Какой вывод напрашивается? Правильно, о языческой природе этих ныне христианских реликвий. Поэтому Церковь не благословляет ношение ладанок рядом с крестильными крестиками. Но и не запрещает.

Правила ношения

Как носить ладанку и носить ли вообще - личное дело каждого христианина. Это может быть дополнительная святыня, которая кажется человеку надёжной защитой от бесовского и иного зла. Состав ладанки он же сам и определяет. Могут её подарить и родные, пояснив обязательно, что в нательном мешочке находится, как этим пользоваться, каким святым молиться. Частички одежды мучеников святых и их мощей, монастырская освященная земля, камешки, подобранные на Святой Земле и многие другие культовые предметы, содержащие Божью благодать, конечно, обычному православному раздобыть сложно. А вот ладан - самая доступная святыня. Мешочек с ним и другими реликвиями, как уже говорилось, надевается на шею. Можно приколоть его к нательному белью. Во время водных процедур ладанку, конечно, снимают. Стирать мешочек не рекомендуется. Просто со временем его содержимое переложите в другую сумочку, и пользуйтесь ею дальше. Некоторые, пользуясь приёмами деревенской магии, после того как 3 месяца проносят мешочек на себе, часть ладана из него закапывают на территории действующего монастыря. Церковный эгрегор, подключаясь к человеку, помогает ему.

Да хранит вас Господь, Матерь Божия и святые ангелы с архангелами!

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