Кого в России называли золотарями

В старые времена по вечерам на улицах российских городов появлялись телеги с бочками. Весь вид человека на повозке говорил о том, что это очень важная персона. Нет, это были не развозчики воды – это приезжали на очистку выгребных ям предки современных ассенизаторов – золотари. Сейчас эта профессия забыта, а при слове «золотарь» многим представляется человек, труд которого как-то связан с золотом.

На самом деле золотарями в старину действительно называли и старателей на золотых приисках, и мастеров, наносивших на дерево позолоту, и даже ювелиров. Однако именно в значении «ассенизатор» это слово было известно наиболее широко.

Считается, что людей, очищавших выгребные ямы от нечистот, стали называть золотарями оттого, что за свою работу они брали очень высокую плату. При этом попытаться как-то сэкономить горожанам не удавалось. Человек отказывал из-за высокой цены одному золотарю, рассчитывая найти вариант подешевле, а в итоге оказывалось, что другие золотари берут еще больше.

Впрочем, это и неудивительно: выгребные ямы горожан им приходилось чистить вручную, собирая нечистоты ковшом. А там, где жители выливали экскременты из окон прямо на улицу, золотарь очищал и улицы. Кстати, заодно он убирал с дороги и конский навоз. Наполнив бочку нечистотами, золотарь отправлялся в путь: ему предстояло вывези все это подальше за черту города. А уж какие приходилось нюхать «ароматы»...

Работа у золотаря была адская.

Между тем обозвать золотаря, посмеяться над ним либо обмануть с деньгами никто не решался. Все знали, что с представителями этой профессии лучше общаться учтиво: обидишь его – «случайно» обольет твой двор или тебя фекалиями из бочки. И это не просто страшилка: подобные факты были горожанам хорошо известны.

Есть и другие версии столь красивого названия этой профессии. По одной, например, испражнения на Руси то ли в шутку, то ли из чувства такта называли «ночным золотом». Кстати, «золотом» иногда называли и навоз, тем самым подчеркивая, насколько сильно зависит достаток русского человека от хорошего урожая. Ну а сами работы по удобрению почвы коровьим навозом или куриным помётом часто называли «золочением». Тут можно вспомнить и о том, что у суеверных людей считалось: увидеть во сне экскременты – к деньгам.

По поводу названия профессии есть сразу несколько несколько версий.

Профессия золотаря была важна не только для поддержания эстетической чистоты на улицах и во дворах. Благодаря этим людям удавалось сдерживать периодически возникавшие в городах эпидемии. Конечно, предотвратить распространение чумы или холеры благодаря одной лишь уборке улицы невозможно, но не будь золотарей, эпидемии были бы еще страшнее.

Увы, представители этой профессии всегда находились в группе риска – они были особенно подвержены заражению инфекционными заболеваниями и в их организм нередко попадали гельминты.

По поводу названия профессии есть сразу несколько несколько версий.

Профессия золотаря была важна не только для поддержания эстетической чистоты на улицах и во дворах. Благодаря этим людям удавалось сдерживать периодически возникавшие в городах эпидемии. Конечно, предотвратить распространение чумы или холеры благодаря одной лишь уборке улицы невозможно, но не будь золотарей, эпидемии были бы еще страшнее.

Увы, представители этой профессии всегда находились в группе риска – они были особенно подвержены заражению инфекционными заболеваниями и в их организм нередко попадали гельминты.

Использован материал :https://interesnosti.com/2192815491592489834

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