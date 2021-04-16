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Кого в России называли золотарями

Кого в России называли золотарями

 

В старые времена по вечерам на улицах российских городов появлялись телеги с бочками. Весь вид человека на повозке говорил о том, что это очень важная персона. Нет, это были не развозчики воды – это приезжали на очистку выгребных ям предки современных ассенизаторов – золотари. Сейчас эта профессия забыта, а при слове «золотарь» многим представляется человек, труд которого как-то связан с золотом.

На самом деле золотарями в старину действительно называли и старателей на золотых приисках, и мастеров, наносивших на дерево позолоту, и даже ювелиров. Однако именно в значении «ассенизатор» это слово было известно наиболее широко.

Кого в России называли золотарями

Считается, что людей, очищавших выгребные ямы от нечистот, стали называть золотарями оттого, что за свою работу они брали очень высокую плату. При этом попытаться как-то сэкономить горожанам не удавалось. Человек отказывал из-за высокой цены одному золотарю, рассчитывая найти вариант подешевле, а в итоге оказывалось, что другие золотари берут еще больше.

Впрочем, это и неудивительно: выгребные ямы горожан им приходилось чистить вручную, собирая нечистоты ковшом. А там, где жители выливали экскременты из окон прямо на улицу, золотарь очищал и улицы. Кстати, заодно он убирал с дороги и конский навоз.

Наполнив бочку нечистотами, золотарь отправлялся в путь: ему предстояло вывези все это подальше за черту города. А уж какие приходилось нюхать «ароматы»...

Кого в России называли золотарями

Работа у золотаря была адская.

Между тем обозвать золотаря, посмеяться над ним либо обмануть с деньгами никто не решался. Все знали, что с представителями этой профессии лучше общаться учтиво: обидишь его – «случайно» обольет твой двор или тебя фекалиями из бочки. И это не просто страшилка: подобные факты были горожанам хорошо известны.

Есть и другие версии столь красивого названия этой профессии. По одной, например, испражнения на Руси то ли в шутку, то ли из чувства такта называли «ночным золотом». Кстати, «золотом» иногда называли и навоз, тем самым подчеркивая, насколько сильно зависит достаток русского человека от хорошего урожая. Ну а сами работы по удобрению почвы коровьим навозом или куриным помётом часто называли «золочением». Тут можно вспомнить и о том, что у суеверных людей считалось: увидеть во сне экскременты – к деньгам.

Кого в России называли золотарями

 

По поводу названия профессии есть сразу несколько несколько версий.

Профессия золотаря была важна не только для поддержания эстетической чистоты на улицах и во дворах. Благодаря этим людям удавалось сдерживать периодически возникавшие в городах эпидемии. Конечно, предотвратить распространение чумы или холеры благодаря одной лишь уборке улицы невозможно, но не будь золотарей, эпидемии были бы еще страшнее.

Увы, представители этой профессии всегда находились в группе риска – они были особенно подвержены заражению инфекционными заболеваниями и в их организм нередко попадали гельминты.

Кого в России называли золотарями

 

По поводу названия профессии есть сразу несколько несколько версий.

Профессия золотаря была важна не только для поддержания эстетической чистоты на улицах и во дворах. Благодаря этим людям удавалось сдерживать периодически возникавшие в городах эпидемии. Конечно, предотвратить распространение чумы или холеры благодаря одной лишь уборке улицы невозможно, но не будь золотарей, эпидемии были бы еще страшнее.

Увы, представители этой профессии всегда находились в группе риска – они были особенно подвержены заражению инфекционными заболеваниями и в их организм нередко попадали гельминты.

Использован материал :https://interesnosti.com/2192815491592489834

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