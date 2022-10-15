Почему люди боготворят Иосифа Сталина, хотя вождь репрессировал миллионы человек? Поставим точку!

В статьях про Сталина на моем канале большинство читателей хорошо относятся к вождю народов и тоскуют по временам сталинской эпохи. Противопоставляя время вождя современной России, читатели пишут что хорошо бы, если бы Сталин навел порядок в стране.

При этом сталинисты слышать не желают про массовые репрессии Сталиным людей, преступления которого и личная ответственность Сталина были официально признаны на XX съезде КПСС и затем подтверждены властью Горбачева и Ельцина.

Созданы общественные организации, пофамильные базы сталинских жертв с указанием приговора и мест расстрела/лагеря при содействии КГБ СССР и ФСБ РФ. Во многих российских семьях есть репрессированные дедушки и бабушки. Солженицын ярко описал ужасы концлагерей Сталина, написаны тысячи статей и книг других.

Но многие читатели продолжают хвалить вождя народов. Они отвергают сталинские репрессии, доказанные документами сотни раз. Странный феномен, давайте обсудим, почему так?

читатели не жившие при Иосифе Сталине представляют годы по таким картинкам?

Те, кто его хвалит, не жили при Сталине

Действительно, ведь чтобы помнить время вождя народов в адекватном состоянии, сейчас читателю должно быть 83 года (или 15 лет за год до смерти Сталина).

Таких читателей нет, а новые поколения интернет-россиян отвыкли читать серьезные книги. Они не читали Солженицына, историков, архивы и расследования.

Но зато верят интернет- сайтам. Не зная фактов и трагедий миллионов советских семей, любители Сталина выдумывают в голове идеальный мир Иосифа Сталина с ярким светом счастья и порядка в стране.

Вожди Сталинщины (картина художника И.П. Обросова)

Культ личности и тоталитаризм сегодня не освещают

Мы помним как репрессии Сталина и тоталитаризм СССР освещали в конце 1980-х и в 1990-х годах. Даже далекий от истории человек посмотрел фильм "Холодное лето 1953-го". Но сейчас на телеканалах нет ни одного фильма про сталинские репрессии. Это не модно.

Зато полно сериалов и фильмов, показывающих лубочную жизнь сталинской эпохи про любовь.Культ личности и тоталитаризм сегодня не освещается, а сильная рука царя в почете телеканалов. Но когда люди не читают книг, а в любимых ими телевизорах преступления Сталина не показываются, как россияне могут ощутить ужас сталинской власти? Никак. И это рождает миллионы фанатов вождя народов.

Заключенные сталинских концлагерей Гулага (фото: общественное достояние)

Читатели пострадали от развала СССР

Не секрет, что на "Пульсе" много мудрых людей. Жизнью и возрастом. Тех, кто пострадал от гибели СССР больше всего. Возможно горечь потерь, крах будущего и настоящего после 1991 года заставляет тосковать по сталинскому прошлому.

Где все работали и получали одинаково, рассчитывали на понятную старость с пенсией, а коррупционеры получали от Сталина по заслугам. Образование и медицина были бесплатными, а семьи чиновников видели светлое будущее детей в своей стране, а не за рубежом. Но ведь это понятное и простое время ушло, оно больше не вернется.

Таковое мое мнение о причинах любви читателей к Иосифу Сталину. Как человек, я не ненавижу Сталина, который репрессировал моего деда. Но как профессиональный историк я остаюсь нейтральным, признаю успехи и неудачи сталинского периода СССР. В чем автор не прав и что думает сам читатель? Голосуйте и пишите свое мнение в комментариях ниже!

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Говоря о кровавых преступлениях палача народов Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. С 1930 года этим понятием Сталин дополнительно стал обозначать воров, бандитов и в целом всех тех людей, которые были против советской власти и просто критиковали ее. Кроме того, кровавый «вождь народов» выделил две категории этого понятия : «враг народа 1-й категории» означало расстрел, а 2-й категории – концлагерь или ссылку. Удобство использования этого понятия заключалось в том, что оно освобождало от необходимости всяких доказательств невиновности человека и использовалось для упрощения судопроизводства ! И только в 29 декабре 1958 года из Уголовного кодекса РСФСР было изъято понятие «враг народа».Следует также отметить, что исторически это понятие широко использовали еще римляне, а также повстанцы во время Великой французской революции, когда это понятие использовали в качестве синонима «врага революции» для обоснования массового террора времен якобинской диктатуры!

И разве не миф, что, проводя массовые репрессии, Сталин боролся не с врагами советской власти, а со своими соперниками? Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество! Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово « гавнокомандующий» Сталин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43865886928/).

Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей». И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина». И если страстью Наполеона были военные победы, то всепоглощающей страстью Сталина была реальная тотальная власть – способность распоряжаться судьбой отдельных людей!

Кроме того, разве можно пройти без сожаления и скорби мимо кенотафа на Левашовском мемориальном кладбище, на котором изображены две ладони с растопыренными пальцами, которые на языке жестов глухонемых означают просьбу о помощи? Этот кенотаф был установлен в 2008 году в Санкт-Петербурге реабилитированным в 1955 году расстрелянным 34 безобидным глухонемым инвалидам, которых изувер Сталин безжалостно приказал расстрелять по сфабрикованному делу инвалидов!

По мнению маршала А.М. Василевского «Без тридцать седьмого года не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну, большую роль сыграл разгром военных кадров, который у нас произошёл».Чего только стоит печальный опыт войны с Финляндией в 1940 году , когда Сталин был вынужден освободить многих из уцелевших во время предвоенных чисток командиров, находившихся в лагерях и тюрьмах, чтобы хоть как-то спасти положение!Тогда ценой жизни свыше 126 тысяч красноармейцев советское правительство вероломно захватило примерно 11% финских территорий ! Примечательно также , что из-за военной агрессии против суверенного государства и многочисленных жертвах среди мирного населения 14 декабря 1939 года «миролюбивый» СССР исключили из Лиги Наций! Как не парадоксально, но во время репрессий погибло больше высших офицеров, чем за все годы войны!

Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации! В этом отношении любопытна история создания фильма «Иван Грозный».Как известно, за первую серию фильма , в которой описывается ранний период правления Ивана IV, режиссер Сергей Эйзенштейн и съемочная группа получили Сталинскую премию первой степени. А вот вторая серия, посвященная опричнине и борьбе царя с боярами, главному цензору «демократической» советской страны Сталину не понравилась и она была запрещена для показа.

Главной претензией вождя было то, что, показав Ивана Грозного жестоким царем, Эйзенштейн якобы не смог убедительно обосновать, почему тогда необходима была подобная жестокость! Кроме того, ему не понравилось, что опричники были показаны, как своевольная, дикая, репрессивная сила, не несущая никакого прогресса государству. Безусловно, именно поэтому тиран Сталин запретил эту серию фильма, поскольку все кто увидел бы этот фильм сразу бы провели параллели с его злодейским репрессивным режимом! И только после смерти диктатора советские люди увидели вторую серию этого фильма .

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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