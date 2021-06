Брендан Мореплаватель, подвижник Ирландии

Святой Брендан (Брандан, Брандон; Brendan, Brandan, Brandon), называемый «Мореплавателем», был одним из величайших подвижников за всю историю Ирландии. Его ранние жития не сохранились: до нас дошли латинские и ирландские рукописи конца XII века, анналы и генеалогии, традиции и легенды, связанные с ним. Он также упоминается в житиях некоторых других ирландских святых. На протяжении веков ирландцы любят и почитают прп. Брендана, как одного из величайших церковных деятелей и героев за свою историю.

Ранние годы

Святой родился в 484-м или 486-м году, а преставился, согласно разным версиям, в 575-м, 577-м или 583-м году, дожив почти до ста лет. Его родителей звали Финнлуг и Кара. По преданию, местом его рождения был островок Фенит (Fenit) к северо-западу от рыбацкой деревни с тем же названием, в 9 км от города Трали (Tralee) ирландского графства Керри – на юго-западной оконечности «Изумрудного острова». В 2000-е годы на близлежащем острове Грейт-Самфайр (название переводится «критмум» – морская съедобная водоросль) у входа в гавань воздвигнута массивная бронзовая статуя прп. Брендана. Он был крещен в младенчестве святым епископом Эрком Сланским (Erc of Slane). В ночь, когда Брендан родился, Эрк увидел неземной свет и сонм ангелов в сияющих одеждах, спускавшихся с небес к дому родителей святого.

Святой источник «Tobar na Molt» близ города Трали, в котором свт. Эрк крестил прп. Брендана, сохранился и посещается паломниками, приезжающими за исцелением и духовным укреплением. Рядом с источником стоит часовня с маленьким престолом и фигурами святых Брендана, Эрка и Иты. Вероятно, позднее свт. Эрк рукоположил Брендана во пресвитера.

Фенит — родина прп. Брендана Мореплавателя, с островом и гаванью, гр. Керри, Ирландия

По преданию, в двухлетнем возрасте свт. Эрк отдал маленького Брендана на попечение прославленной преподобной игуменье Ите из монастыря Киллиди в Лимерике (Ita of Killeedy; память: 15 января), прозванной «кормилицей ирландских святых». На протяжении 5 лет будущий святой рос и воспитывался в Киллиди, постигая азы христианства; он сохранил любовь и почтение к святой наставнице на всю жизнь. После Киллиди Брендан перешел в Туам (Tuam) нынешнего графства Голуэй, где святой Ярлат (Jarlath; память: 6 июня) основал знаменитые монастырь и школу. Затем преподобный стал учеником великого святого Энды на острове Инишмор (Enda of Inishmore; память: 21 марта). После этого прп. Брендан некоторое время подвизался в монастыре Клонард (Clonard) нынешнего графства Мит, обучаясь под руководством прп. Финиана (Finnian; память: 12 декабря) или одного из его преемников. Прп. Брендан Мореплаватель (как и его святой тезка, прп. Брендан Биррский из Оффали, чей день памяти – 29 ноября) считается одним из «двенадцати апостолов Ирландии», каждый из которых обучался в Клонарде. По преданию, прп. Брендан также учился монашеской жизни в Уэльсе – у прп. Гильды Мудрого (Gildas), или у прп. Кадока в монастыре Лланкарван (Cadoc of Llancarfan), славившемся ученостью братии. Монашеские традиции Ирландии и Уэльса той эпохи были очень близки.

Основание монастырей в Ирландии



Крест рядом с Ардфертским собором, графство Керри, Ирландия

Пройдя школу монашеской жизни у знаменитых отцов, прп. Брендан принял постриг, сан иеромонаха и отправился на запад своей родины Ирландии – строить храмы, проводить обширную миссионерскую деятельность и духовно окормлять соотечественников, уверовавших во Христа. Биографы Брендана свидетельствовали, что он всегда вел строгую подвижническую жизнь и стяжал славу чудотворца. Он отличался необычайным рвением в молитве, крайним воздержанием, великим смирением, милосердием и любовью ко всем. Преподобный учредил немало монастырей в Ирландии и Шотландии, которую неоднократно посещал. Самым известным основанным им монашеским центром был Клонферт (Clonfert) на западном берегу реки Шаннон, на месте ирландского графства Голуэй. Клонфертский монастырь, построенный Бренданом около 559 года, стал знаменит на всей территории Ирландии. Писали, что в нем одновременно подвизалось до 3000 монахов и будущих миссионеров, позднее уехавших просвещать разные уголки континентальной Европы светом Христова Евангелия. Одним из наиболее прославленных воспитанников Клонферта, в юности получившим наставление от Брендана, был прп. Фурсей, или Фурса (Fursey; память: 16 января), основатель монастырей на востоке Англии и в Галлии (нынешняя Франция).

Еще одним значимым достижением прп. Брендана было основание монастыря и епископской кафедры Ардферт (Ardfert) в графстве Керри, рядом с его родиной. Ардферт стал одним из главных церковных и монашеских центров региона. Затем Брендан учредил общины «Inis-da-druim» на острове Кони-Айленд (Coney Island; здесь сохранились руины построенной им церкви) графства Клэр и Аннадаун (Annahdown) нынешнего графства Голуэй – близ Аннадаунского залива озера Лох-Корриб.



Холм Брандон-Хилл, графство Килкенни, Ирландия

Сохранились сведения о миссионерской деятельности Брендана и в исторической провинции Ленстер на юго-востоке Ирландии, где с его именем связано много мест. Из них назовем приход Дисарт (Dysart), Киллини (Killeney; здесь ему посвящена церковь) и холм Брандон-Хилл (Brandon Hill) графства Килкенни. Последний назван в честь святого и является самым высоким холмом графства (высота 515 м). Рядом с ним Брендан основал церковь или монашескую общину.



Собор Св. Брендана в Ардферте, Ирландия

Среди поздних достижений прп. Брендана следует упомянуть монастырь Инчикуин (Inchiquin), ныне в приходе Киллурса в Голуэе, и обитель на острове Иннишглора (Inishglora) недалеко от полуострова Маллет в графстве Мэйо. Последние 100 лет этот остров необитаем, но на нем сохраняются некоторые святыни, связанные с прп. Бренданом. Скорее всего, здесь в древности одновременно действовало два монастыря – мужской и женский. На острове можно увидеть руины церкви Св. Брендана, «церкви для мужчин», «церкви для женщин» и попить воды из целебного источника Св. Брендана, которым пользовались монашествующие в VI веке! Сохранились также остатки крестов и другие реликвии рядом с развалинами трех «келлий-ульев» пустынников, одной из которых некогда пользовался прп. Брендан.

С этим местом связано немало легенд. Историк Геральд Камбрийский из Уэльса в XII веке рассказывал, что, пока на острове Иннишглора продолжалась монашеская жизнь, тела покойников не предавали земле, и они оставались абсолютно нетленными. Их оставляли на открытом месте, чтобы потомки видели совершенно нетронутые тела своих предков на протяжении поколений (традиция прекратилась, когда монахи ушли с острова). Тот же историк свидетельствовал, что ни мыши, ни крысы не поселялись на острове, пока на нем совершалась монашеская молитва. Хотя грызуны обитали на других ирландских островах тысячами, здесь не было замечено ни одного! Даже если кто-нибудь привозил с собой одну особь, она сразу умирала или убегала и прыгала в океан. Корабли, проплывавшие мимо Иннишглоры, всегда приспускали паруса, отдавая должное прп. Брендану, чья чудотворная деревянная статуя стояла в церкви Св. Брендана на острове (перед этой статуей молились о роженицах). На острове до сих пор растет чеснок, посаженный братией более 1000 лет назад.

Великий мореплаватель

Однако большая часть жизни прп. Брендана прошла в странствиях и плаваниях по морю (отличительная черта ирландских подвижников), за что его прозвали «Мореплавателем», или «Путешественником». В VIII и IX веках одним ирландским монахом была составлена сага под названием «Плавание святого Брендана» (Navigatio Sancti Brendani), а позднее другими авторами написаны более красочные версии. Хотя она пользовалась огромной популярностью в Средние века, сага превратила образ исторического Брендана – аскета, игумена и мореплавателя – в полумифического искателя приключений с экстраординарными способностями, совершавшего невероятные подвиги. Рассказ о «Плавании Брендана» сводится к тому, что, когда преподобный был игуменом Клонфертским, его навестил монах Барринд, поведавший, что ему удалось пройти через густой туман и достичь «Небесного Иерусалима», который был «сплошь из драгоценных камней». Там солнце никогда не заходило, было много гор, птицы пели неописуемо красиво, река протекала с востока на запад, а все растения были вечно цветущими. Барринд провел там год.

Услышав его историю, Брендан выбрал 14 монахов из братии, вернулся в родной Керри, и они вместе отчалили на смастеренной своими руками лодке на деревянном каркасе, обтянутом воловьей шкурой. Такие лодки назывались «куррах». Запасов еды и питья хватило бы им на 40 дней, но монахам было суждено бороздить просторы Атлантического океана целых 7 лет! Во всех версиях «Плавания» Брендан с учениками долго искали «новую землю обетованную» («Райскую землю, обетованную святым», «остров блаженных»), нашли такой остров и провели на нем некоторое время, пережив немало интересных, захватывающих и опасных приключений. На протяжении странствования монахи придерживались ежедневного круга своих обязанностей, состоявшего из богослужений, молитв и труда. Задержавшись на «острове блаженных» на некоторое время, прп. Брендан якобы забрал с собой немного райских фруктов, драгоценных камней и поплыл обратно.

Согласно современным исследователям, авторы саги находились под влиянием апокрифической христианской литературы, а также ирландской и скандинавской мифологии; но немалую роль сыграли исторические факты и фантазии самих авторов. Текст сохранился в ранних средневековых латинских рукописях, не считая версий на среднеанглийском, немецком, французском, фламандском, итальянском, норвежском и провансальском языках. Эта восхитительная и очаровательная сага, переведенная на многие современные языки и опубликованная в странах всего мира, несомненно, содержит назидательные элементы и сохраняет популярность по сей день.

По мнению ряда историков, прп. Брендан и его ученики, действительно, могли совершить семилетнее плавание по Атлантике к западу от родных берегов, посещая одни и те же острова в дни Церковных праздников каждый год для служения литургии. Однако главной целью их странствий была непрестанная молитва Богу (как аскетическая практика; в таком случае океан служил им «пустыней»), строительство церквей и часовен, обращение в веру обитателей островов и, возможно, распространение ирландских манускриптов. Не исключено, что эти бесстрашные миссионеры за 1000 лет до Христофора Колумба и за несколько столетий до викингов достигли берегов Северной и Центральной Америки, Гренландии, Ньюфаундленда, или даже Южной Америки и Канарских островов!



Путешественник Тимоти Северин (1940-2020)

С точностью можно сказать, что прп. Брендан доплыл до Гебридских островов (где основал не менее двух монастырей: на острове Тайри и еще один под названием «Eileach an Naoimh», где сохранились древние руины монастыря); Оркнейских и Шетландских островов (в составе Шотландии); материковой Шотландии (где основал как минимум один монастырь на западном берегу и имел памятную встречу с прп. Колумбой Ионским); Фарерских островов (ныне в составе Дании); Исландии (где память о нем сохранилась через ранние предания); Уэльса (где святой Мало (Malo) был среди его друзей) и Бретани.



Св. Брендан с китом (рукопись XV в.)

В 1970-е годы команда британского исследователя, писателя и историка Тимоти Северина (1940–2020) построила точную копию открытого ирландского курраха 11.5 м в длину и 2–3 м в ширину, из ясеня и дуба, обтянутую несколькими километрами тонкой кожи, и, отчалив от побережья Ирландии (полуостров Дингл) 17 мая 1976 года, благополучно достигла побережья Ньюфаундленда в Канаде 26 июня 1977 года, сделав по пути несколько остановок. Несмотря на практически всеобщий скепсис и неверие в то, что успех такого предприятия возможен, экипаж из 5 человек на деревянной лодке «Брендан» из материалов, доступных в VI веке, проделал опасный и невероятный путь в 7300 километров до Нового Света! Тем самым было доказано, что ирландские монахи в VI веке вполне могли проделать этот маршрут! Команда Северина по пути идентифицировала несколько «таинственных» объектов, описанных в средневековых сагах о прп. Брендане. Например, «овечий остров» и «остров райских птиц, певших духовные гимны» (возможно, среди Фарерских островов); «кристальные башни» (скорее всего, ледники и айсберги на северных островах); «горы, бросавшиеся камнями» (вулканы в Исландии); «морские монстры» (киты, морские свиньи и, возможно, моржи) и т.д. Неудивительно, что в конце XV века Христофор Колумб верил, что прп. Брендан «открыл» эти земли (тогда Америку ошибочно называли «Западной Индией») до него, и даже пользовался картами, составленными частично на основании маршрутов Брендана. Известно, что в «эпоху святых» существовали «корабли-монастыри», на которых аскеты отправлялись в дальние плавания, чтобы достичь самых отдаленных земель, подальше от людей, где можно было бы посвятить себя молитве и покаянию, предаваться богомыслию в полном спокойствии.



Ранняя церковь Килмалкедар на полуострове Дингл, гр. Керри, Ирландия

Можно только догадываться, что произошло с подвижниками, поселившимися на берегах американского континента. Вошли ли они в общение с племенами индейцев, привели ли некоторых из них к вере, или Господь сохранил их в безвестности среди пока нетронутой природы Нового Света? По некоторым данным, эти подвижники могли оставить наскальные вычисления, очевидно, связанные с церковным календарем и Пасхой.

Протоиерей Александр Шабанов, настоятель храма Свт. Арсения Тверского в городе Тверь, посвятил несколько книг дораскольным святым Британских островов и Ирландии, в том числе прп. Брендану. В своих трудах «Святой Брендан Мореплаватель. Поиски Земли Обетованной» (Тверь, 2001 г.) и «Кораблики святому Брендану Мореплавателю» (2015 г.) он проанализировал «Плавание» с разных сторон. Автор, как и ряд других современных исследователей, выдвинул предположение, что, помимо морских странствий, прп. Брендан (или его современники) со спутниками могли пройти Скандинавию, Балтику, дойти до Кольского полуострова, посетив земли северо-западной России, особенно в районе Ладожского озера, озера Ильмень и реки Волхов.

Он также выдвинул гипотезу, что Крещение Руси происходило не без участия ирландцев, которые могли воздвигнуть на русских землях несколько церквей и кельтских «стоячих» крестов, и что самый первый монастырь в Киеве (до XI века) был ирландским. Хотя пока не существует свидетельств, подтверждающих эту гипотезу, ученые не исключают, что отдельные ирландские миссионеры могли продвинуться далеко на восток и дойти до севера нынешней России. Это было вполне возможно.

По подсчетам французского историка-медиевиста Жака Ле Гоффа (1924–2014), за 200 лет Ирландская Церковь «экспортировала» около 115 святых в Германию (где прп. Брендана почитали в некоторых монастырях и епархиях, и, по одной версии, город Бранденбург назван в его честь), 45 святых – во Францию, 44 – в Британию, 36 – в нынешнюю Бельгию, 25 – в Шотландию и 13 – в Италию. Позднее на месте их духовных подвигов образовались монастыри, епархии, города, университеты, а их имена вошли в фольклор этих стран. Ирландское монашество оставило глубокий след в миропонимании и обычаях Западного мира на века.

Наследие и кончина

Упомянем некоторых святых, бывших учениками прп. Брендана:

Колман Клойнский (ок. 522–600; память: 24 ноября), который в юности был королевским бардом в Кашеле, затем крещен св. Бренданом, рукоположен и отправлен проповедовать в Лимерике и Корке; основатель и первый епископ кафедрального собора в Клойне («луг пещер») графства Корк; средневековый англиканский собор в Клойне и современный католический собор в г. Ков графства Корк освящены в его честь;

Финан, или Финиан Кинниттийский (VI в.; память: 7 апреля), ученик св. Брендана, по благословению которого основал и возглавил монастырь Киннитти в графстве Оффали, где сохранились церковь и высокий крест, носящие его имя;

Молонах, отождествляемый со св. Молуогом (VI в.; память: 25 июня), один из учеников прп. Брендана, покинувший Ирландию и служивший епископом-миссионером среди пиктов в Шотландии, особенно на острове Лисмор в Аргайле; основал знаменитые церкви в Росмарки, Мортлак (ныне Дафтаун) и не менее сотни других; ему посвящен бывший кафедральный собор в Лисморе;

Псалмодий (VII в.; память: 14 июня), ученик прп. Брендана, уехавший подвизаться в Галлию, где вел жизнь пустынника близ Лиможа.



Остатки собора Св. Брендана в Аннадауне, Голуэй

После духовных, храмостроительных и пастырских трудов длиною более чем в полвека прп. Брендан Мореплаватель преставился мирно в Аннадауне и был захоронен в монастыре Клонферт, которым управлял много лет. Позднее его мощи почивали в кафедральном соборе Клонферта, где они могли сохраниться до наших дней, хотя их местоположение неизвестно. Прп. Брендан был любим всеми при жизни, а после смерти его глубокое почитание распространилось по всей Ирландии, Шотландии, Уэльсу, юго-западной Англии, Исландии, Бретани и другим странам континентальной Европы, дойдя даже до Сицилии, где церковь «Сан Брандану» существовала с XVI века. Его имя встречается во всех древних ирландских мартирологах. Моряки и путешественники всегда призывали его в своих молитвах. Бесчисленное количество церквей и часовен на побережье Ирландии и Шотландии были освящены в его честь, некоторые из них сохранились.

Святые места, связанные с прп. Бренданом в Ирландии

Многие места, особенно вдоль западного побережья Ирландии, носят имя св. Брендана: среди них Брендан-Бэй, Брендан-Пойнт, Брендан-Уэлл, Брендан-Хэд и Брендан-Крик.



Гора Маунт-Брандон, графство Керри, Ирландия

Прп. Брендан почитается главным святым-покровителем полуострова Дингл (Dingle) в графстве Керри, где находится самая западная точка Европы! Именно отсюда святой вместе со своими сподвижниками отправился в знаменитое плавание и достиг Америки. К востоку от местного залива Брендан-Крик находится гора Маунт-Брандон (Mount Brandon), названная его именем. Каждый август сюда совершают паломничества православные и католики. Маунт-Брандон является главным святым местом полуострова на протяжении 1200 лет. Она расположена близко к родине Брендана. Ее высота – более 950 м, это восьмой по высоте пик страны. По преданию, прп. Брендан молился на ее вершине в течение трех дней, прежде чем отправиться в семилетнее мореплавание, и здесь ему явился сонм ангелов. Местные жители верят, что их любимый святой захоронен на вершине этой горы, где сохранилась часть древнего каменного строения, напоминающего гроб. Вершина часто бывает окутана туманом. Гора находится в конце древнего христианского паломнического маршрута «Путь святых» (The Saints’ Road), который возрождается в наши дни.

По пути встречается несколько маленьких крестов белого цвета, а наверху паломников встречает большой металлический крест. Со склонов и вершины открываются виды на озёра Патерностер («Отче наш») и окрестности. У подножия горы стоит деревня с названием Брандон – тоже в честь святого. Стоит упомянуть две великие древнехристианские святыни, находящиеся в непосредственной близости от горы Св. Брендана на полуострове Дингл. Во-первых, это часовня Галларус (Gallarus Oratory) – отлично сохранившаяся великолепная ранняя каменная часовня, в древности использовавшаяся либо для укрытия паломников, либо для захоронений. Во-вторых, древнее монашеское место Килмалкедар (Kilmalkedar), где проводятся археологические раскопки. Возможно, основателем этого монастыря или скита был Брендан. Сохранились каменная церковь, часовня или келлия, крест, святой источник, камень с огамической надписью, солнечные часы и др.



Часовня Галларус на полуострове Дингл, графство Керри, Ирландия



Англиканский собор Св. Брендана в Клонферте, Голуэй

В деревне Клонферт («могильный луг») графства Голуэй, где прп. Брендан основал монастырь и школу, находится англиканский собор Св. Брендана. Община монахов, основанная Бренданом, просуществовала до XVI века, хотя в 1016-м году монастырь был разорен викингами и дважды горел в XII веке. Нынешний маленький собор датируется 1180-м годом, хотя алтарь и красивое восточное окно более ранние. В нем сохранилось немало древних памятников. Самой примечательной деталью является 850-летняя западная дверь в романском стиле с многочисленными резными украшениями. На алтарной арке видны фигуры ангелов XV века и даже русалка. От древнего монастыря сохранилась аллея 1000-летних тисов рядом с собором. Монастырь и школа, основанные прп. Бренданом, были закрыты королем Генрихом VIII. В 1641-м году собор был сильно поврежден и восстановлен лишь 100 лет назад. Сегодня его снова посещают паломники.



Резные фигуры ангелов в соборе Св. Брендана в Клонферте, Ирландия



Знаменитая дверь в Клонфертском соборе Св. Брендана в Ирландии

Преподобный учредил значимый духовный центр в Ардферте («Холм чудес» – ныне деревня близ города Трали) на севере Керри. Этот монастырь сгорел в 1089-м году, а после его реконструкции новый пожар положил конец монашескому поселению в 1151-м году. Сегодня над Ардфертом возвышается частично сохранившийся кафедральный собор XII века, освященный в честь Прп. Брендана. Крыша величественного собора уничтожена во время Ирландского восстания 1641–1652 годов, но южный трансепт был расширен и восстановлен к концу того же неспокойного XVII века. Хотя в соборе богослужения не проводятся, он славится красивыми украшениями, средневековыми витражами, статуями церковных деятелей и пр. Рядом сохранились (хотя не полностью) две значимые церкви XII и XV веков. В Ардферте действует римо-католический приход Св. Брендана Мореплавателя. Здесь также существовал католический францисканский монастырь в Средние века. Ардферт был центром епископской кафедры до 1660 года.



Высеченные фигуры ангела и дракона в соборе Св. Брендана в Клонферте

В деревне Аннадаун («болото крепости») графства Голуэй, где прп. Брендан основал еще один монастырь на земле, пожалованной королем, а также женскую обитель для своей сестры Бриги, хорошо сохранились руины средневекового католического монастыря и собора Св. Брендана. История места слабо задокументирована, но известно, что в XII веке здесь был значимый духовный центр и имелась епископская кафедра.



Католический собор Св. Брендана в г. Лохрей, Голуэй, Ирландия

В городе Лохрей (Loughrea; «Серое озеро») ирландского графства Голуэй действует построенный 100 лет назад католический собор Св. Брендана. В городке Бантри (Bantry) графства Корк действует храм Св. Брендана Мореплавателя, а рядом на площади стоит его современная бронзовая статуя, смотрящая в сторону моря. Памятные места, связанные со святым, разбросаны по всему острову Ирландия. В одном лишь графстве Керри можно найти огромное число посвященных ему святых источников.



Источник в графстве Керри, в котором был крещен прп. Брендан Мореплаватель, Ирландия

В Шотландии



Неф Клонфертского собора Св. Брендана, Голуэй, Ирландия Такие места Шотландии, как приход Килбрандон («церковь Брендана») в округе Аргайл-энд-Бьют и пролив Килбраннан, разделяющий остров Арран и полуостров Кинтайр, указывают на популярность и влияние прп. Брендана в стране. В прибрежной деревне Скипнесс (Skipness) на полуострове Кинтайр округа Аргайл-энд-Бьют сохранилась средневековая часовня Св. Брендана. Другую такую часовню (Old Kirk) Св. Брендана можно увидеть в приходе Бирни (Birnie) близ города Элджин (Elgin) округа Мори.

Церковь построена в 1140-м году и почти 40 лет служила первым собором епархии Мори. Это одна из старейших церквей на шотландской земле, где службы проводятся так много веков подряд. Алтарь и неф маленькие, а круглая форма прилегающей территории говорит о том, что первоначальная церковь была донорманнской. Согласно сестре Элизабет Рис (Elizabeth Rees), автору фундаментального труда «An Essential Guide to Celtic Sites and Their Saints», в доме пастора при этой церкви хранится древний ручной колокол неизвестного кельтского монаха. Хранить маленькие ручные колокола и завещать их часовням или отшельническим келлиям было характерной чертой подвижников ирландской традиции. На церковном кладбище в Бирни сохранился уникальный высеченный пиктский камень.



Часовня Св. Брендана в Скипнесс, Аргайл-энд-Бьют



Солнечные часы на могиле рядом со старой церковью Килбирни в Шотландии

Городок Килбирни (Kilbirnie; «Церковь Брендана») в Северном Эйршире может похвастаться старой церковью (Old Kirk) Св. Брендана XV века, хотя первоначальная постройка была донорманнской. В ней есть алтарь, неф, трансепт и два боковых придела, а на церковном кладбище – уникальные солнечные часы. Такие храмы часто возводились на месте отшельнических келлий или в память о трудах пустынников. В мае каждого года городок проводил ярмарку в честь Св. Брендана. Увы, такие благочестивые традиции давно забыты в большинстве святых мест. В древности же св. Брендан был особенно любимым святым в прибрежных районах Шотландии. Он считался небесным покровителем острова Бьют (Bute) – крупного острова в заливе Ферт-оф-Клайд Ирландского моря у юго-западного побережья Шотландии. Давным-давно жители острова Бьют называли себя «Brandans» – «люди Брендана», поскольку плавание и перемещение по морю было неотъемлемой частью их жизни, и они каждый день полностью вверяли себя заботе и покровительству прп. Брендана, надеясь на его чудесную помощь. Мы можем только дивиться тому, как много раз прп. Брендан спасал людей – пловцов, моряков, купцов, путешественников, святых и простых смертных – от штормов, кораблекрушений, прочих инцидентов и не дал многим утонуть.



Брандерский перевал близ г. Обан, Шотландия



Церковь Св. Брендана в Килбирни, Северный Эйршир, Шотландия

На шотландской земле прп. Брендан также является покровителем некоторых мест на островах Малл (Mull; большой остров в составе Внутренних Гебридов) и Айлей (Islay; самый южный остров Внутренних Гебридов), в районах Инвернесс и Мори, в окрестностях города Банф в Абердиншире и т.д. Живописный Брандерский перевал (Pass of Brander) в Хайленде близ прибрежного города Обан, расположенного напротив острова Малл, очевидно, назван в честь прп.

Брендана. Миссионеры с острова Иона, среди которых было немало почитателей прп. Брендана, пользовались этим перевалом, переходя на материковую Шотландию. Следы почитания прп. Брендана видны в тихой красивой долине Глен-Лион округа Перт-энд-Кинросс в центральной Шотландии, где в местечке Керроумор (Kerrowmore) можно найти руины очень древней часовни «Cladh Bhranno» в честь Брендана Мореплавателя, окруженной старинным кладбищем, некоторые могилы которого восходят к доисторическому периоду! В нише одной из стен часовни много веков хранился «колокол Св. Адомнана», который затем перенесли в церковь деревни Иннервик, а в недавнее время передали музею города Перт. Скорее всего, Брендан не посещал этот отдаленный район, а его почитание принесли сюда монахи Ионы, сподвижники святого игумена Адомнана (Adomnan), который в своем «Житии св. Колумбы» упоминал св. Брендана.



Церковь св. Брендана в Бирни, Мори, Шотландия

В других землях

Прп. Брендана также почитают на острове Мэн. Возможно, он сам посещал остров или отправлял сюда учеников для учреждения общин. Очень древний приход Браддан (Braddan) близ Дугласа (главного города острова Мэн) носит его имя. Здесь расположена древняя церковь (kirk), освященная в честь Св. Брендана. В 1291-м году епископ Голуэя проводил именно в этом храме церковный Собор! Среди достопримечательностей церкви – часть кельтского креста с наложенным на него кругом и рельефное изображение пророка Даниила в львином рву, что является большой редкостью. В XIX веке в приходе была выстроена новая церковь Св. Брендана, тоже ныне действующая.



Церковь Св. Брендана в Брендоне, гр. Девон, Англия

В деревне Брансепет (Brancepeth) английского графства Дарем приходская церковь посвящена «Св. Брандону», которого отождествляют с прп. Бренданом. Средневековый храм пострадал от пожара в 1998-м году и был фактически перестроен. Приходская церковь около живописной деревни Брендон (Brendon; «Коричневый холм» или «Холм ежевики» в переводе со староанглийского) на территории национального парка «Эксмур» английского графства Девон тоже освящена в его честь. Первоначальная церковь была построена монахами из соседней деревни Черитон в глубокой древности. Ряд холмов на западе английского графства Сомерсет называются Брендон-Хиллс. Католический приход в городе Корби (Corby) английского графства Нортгемптоншир, где сосредоточена большая шотландская община, освящен в честь Св. Брендана.



Церковь Св. Брандона в д. Брансепет, гр. Дарем, Англия

Католические, англиканские и протестантские церкви в честь Св. Брендана Мореплавателя можно найти в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и других странах. Интересно, что на крыльце протестантской церкви Теби Чиркби (Täby Kyrkby) XIII века близ Стокгольма имеется фреска XV века с четким изображением св. Брендана Мореплавателя, стоящего на спине кита. Св. Брендану Мореплавателю посвящен православный приход ПЦА в городе Астория американского штата Орегон. Его имя носят некоторые школы, колледжи и больницы в англоязычных странах.

Прп. Брендана обычно изображают монахом или священником, совершающим литургию на корабле, в то время как рыбы собираются его послушать; с китом (согласно одной из версий «Плавания», однажды монахи прп. Брендана оказались на спине гигантского кита и совершили там Пасхальную литургию, не догадываясь, где находятся); в лодке с другими монахами. «Брендан» остается популярным крещальным именем в Ирландии и других странах, где есть большие ирландские общины.

Существуют современная православная служба св. Брендану Мореплавателю на английском языке и акафист на французском языке.

Преподобный Брендан Мореплаватель, моли Бога о нас!

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Крабий менталитет» русского народа

"Окно Овертона" или как манипулируют нашим сознанием

Величайший игрок в покер по прозвищу «Юнец» , который не смог победить своего главного соперника — азарт