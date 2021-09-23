Почему интересы вашей семьи важнее, чем родительской?

У каждой из нас есть семья. И пусть мы не живем вместе со всеми своими родственниками, но энергетические связи между нами все равно существуют. И от них зависит наша судьба. Так утверждает учение Берта Хеллингера.

Закон энергетического равновесия

Муж и жена — это идеальная энергетически пара. Они обладают друг для друга целебной, а иногда и спасительной силой. Ее облако возникает между теми, кого связывают любовь, регулярный секс и рождение детей. Они охотно энергией обмениваются: много берут и дают, не стесняются просить и принимать. Отношения в счастливой паре построены на «меркантильной» основе — энергия в виде услуг, советов, знаний, бесед, подарков и уступок постоянно переходит от мужа к жене, от жены к мужу. И пока они рады получать и у них есть, что давать, брак сохраняется.

В супружеских жертвах есть смысл. Ты пожертвовала свободным временем, днем рождения подруги и составила вместе с мужем презентацию его проекта. Он победил на конкурсе, получил новый заказ, купил вам тур на Бали. Твоя жертва принесла тебе благодарность мужа и прекрасное путешествие.

И ошибаются те, кто говорит, что истинная любовь ничего не требует, а только дает и радуется. По мнению Хеллингера, лишь любовь родителей к детям безусловна и ничего не требует взамен.

«Громоотвод»

Если кто-то в паре начинает любить «безусловно» — значит, у него большие личные проблемы. И ничего хорошего в этом нет. Много отдает и ни о чем не просит тот, кто не уверен в себе. Но в душе у него накапливается обида («Меня используют!»).А если кто-то не в состоянии отплатить добром за полученное добро, он чувствует себя виноватым, переживает, сердится и разрывает отношения. Отсюда не столь редкие истории о том, как, например, женщина преданно и просто героически ухаживала за любимым мужчиной во время его серьезной болезни, отказавшись от своей жизни, а он, когда выздоровел, сказал спасибо и женился на другой. Он не подлец, просто потоком ее благородства и масштабом благодеяния его сшибло с ног. Жить в таком состоянии нельзя — баланс сил нарушен. И ему пришлось уйти.Чтобы в паре царило энергетическое равновесие, нужно прикидывать, кто кому сколько хорошего сделал и как за это отплатить. Романтики в подобной бухгалтерии нет, зато пользы много. Муж выносит каждое утро мусор и в выходные покупает продукты — ты проводишь уик-энд так, как ему нравится. Ты из своих накоплений внесла первый взнос за квартиру — он занялся ремонтом. Муж принес тебе завтрак в постель — ты не ворчишь на него, когда он битый час ищет дорогу на хутор к друзьям. Это и есть нормальная циркуляция энергии в семье.

В любой семье есть «громоотвод» — человек, который тяжело болен, слаб, чудаковат или хронически невезуч. Он вбирает несчастья всех остальных, страдает вместо них и нейтрализует негативную энергию, предназначенную семье. Бросать его на произвол судьбы нельзя — он является краеугольным камнем в фундаменте благополучия семьи.

Иначе опустевшее место начнет увлекать кого-нибудь другого на роль «громоотвода». И никому не ведомо, кого родовое поле назначит на роль городского сумасшедшего или неудачницы. Так что лучше держать систему в равновесии.

Дьявол прячется в мелочах

Дочка ухаживает за одинокой больной мамой, отдала ей все силы и не вышла замуж. Все ясно — ужасное нарушение энергетической гармонии в семье. Но мы можем совершать какие-то заурядные мелкие поступки и терять энергию по капле, слабея, как при хроническом кровотечении.

Замужняя женщина, адептка йоги, упорно учит отца и мать жить правильно, стать вегетарианцами и медитировать.

Они трескают мясо и считают медитацию фигней. Она покупает для них духовную литературу. Они сердятся, она убегает, хлопнув дверью. А дома у нее проблемы с мужем: он непрерывно играет в компьютерные игры и почти не разговаривает с нею. Женщина жалуется: «Я такая духовная, почему мне не повезло с мужем?» А везение тут ни при чем. Она страдает от дефицита родительской энергии, поскольку нарушила ее поток, пытаясь подняться над ними, и ничего не дает мужу. И он ей поэтому тоже ничего не дает, все больше отдаляясь. Если бы она не учила жить папу и маму, а пыталась увлечь ведами мужа — толку было бы больше. Они хотя бы ругались, что внесло бы в отношения энергию жизни, а потом мирилась. И у них возник бы живой диалог друг с другом.

И это очень важный аспект учения Хеллингера: во всех житейских ситуациях надо смотреть, что выгодно твоей семье, а не родительской.Твоя семья возникает, как только ты уходишь из родительского дома. Она может состоять даже из одного человека — тебя самой. Теория Хеллингера утверждает, что твои интересы для тебя важнее и главнее родительских. И это — нормально.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2306791137775192291/

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