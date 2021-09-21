5 привычек женщин, которые нередко оказываются брошенными

Любая женщина имеет все шансы построить здоровые и гармоничные отношения.

Чаще всего камнем преткновения к истинному счастью являемся мы сами. Ведь зрелой и мудрой женщина не рождается, а становится!

Рассказываем, какие 5 признаков объединяют дам, которые нередко остаются у разбитого корыта.

1. Не следящие за своей внешностью

Вопреки расхожему мнению, вовсе не красота правит миром. Мало кому понравится женщина, которая не следит за своим внешним видом. Представьте разочарование мужчины, который на этапе встречаний регулярно лицезреет ухоженную женщину, а спустя несколько лет вынужден жить с неряхой. Естественно, он сбежит!

2. Навязчивые

Несмотря на то, что на дворе царит 21 век и считается, что нет ничего задорного в том, чтобы женщина пригласила мужчину на свидание, он все же по природе своей остается охотником. Редкий джентльмен сможет ужится с навязчивой дамой, от которой нигде не спрятаться. Женщина не должна растворяться в партнере. Идеальный вариант, когда у нее есть свои интересы.

3. Ругающиеся матом

Бранная речь не красит никого, но еще больше портит облик женщины. Следите за своим языком, если хотите производить на окружающих благоприятное впечатление.

4. Постоянно недовольные

Что бы он ни сделал, женщина всем недовольна. Он старается еще больше, но тщетно! Естественно, терпение лопнет даже у самого любящего мужчины.

5. Жалующиеся на жизнь

Идеальный мужчина просто обожает случаи, когда ему приходится "спасать" свою возлюбленную. Его самооценка растет буквально на глазах! Но во всем есть предел. Бесконечно жалующиеся дамы утомят даже самого терпеливого рыцаря, которые тоже (представьте себе!) нуждаются в заботе, любви и ласке.

Признавайтесь, водится ли за вами хоть один упомянутый грешок? Если вы узнали себя, скорее избавляйтесь от недостатков! Вам самой, прежде всего, станет проще жить.

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