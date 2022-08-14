Силач Шарль Жан Риголо, который разогнул прутья и сбежал из нацистской тюрьмы

На фото — Шарль Жан Риголо — французский тяжелоатлет, профессиональный рестлер, автогонщик и актер. Имел конфликт с нацистами, когда те вошли в Париж, попал в тюрьму, но совершил побег, используя свою потрясающую мощь.
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В 30-е годы XX века он носил титул «самого сильного человека в мире».
С юных лет Шарль занимался с отягощениями. А когда ему исполнилось 16, Шарля приметил тренер по тяжелой атлетике и взял в свою секцию.
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Хорошая генетика и постоянные тренировки сделали свое дело. В 21 год Шарль становится звездой тяжелой атлетики.
В 1924 году Шарль выступал в весовой категории 82,5 кг на Олимпиаде и взял золотую медаль. За несколько лет он установил восемь мировых рекордов. Он стал первым в мире, кто поднял в толчке штангу весом более 181 кг. И был первым, кто поднял штангу 118 кг одной рукой.
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Это была еще та славная спортивная эпоха, когда про допинг и стероиды никто не слышал.
В 1932 году он переходит в рестлинг в статусе самого сильного человека в мире. В таком амплуа он и выступал.
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Шарль Риголо переходит в рестлинг
Но на этом его карьера не ограничилась. Шарль также выступал с силовыми номерами в цирке и принимал участие в автогонках. Между всеми этими активностями Шарль успел сняться в пяти фильмах, как актер.Харизма плюс крепкое телосложение делали его интересным персонажем для режиссеров.
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Шарль Риголо на фоне вырезок из газет, где опубликована его история.
Во время Второй мировой войны с ним произошла неприятная история. В 1943 году он ударил нацистского офицера, за что угодил в тюрьму.
Шарль смог разогнуть прутья своей камеры и убежать вместе с несколькими заключенными. Впоследствии Шарль стал членом Сопротивления, которое, вместе с союзниками, освободило Париж в августе 1944 года.
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После войны Ригуло стал спортивным функционером. Скончался от сердечного приступа в возрасте 58 лет. Его дочь Дэни Ригуло пошла по стопам отца и тоже реализовалась в спорте. Правда в фигурном катании. Девушка трижды выигрывала чемпионат Франции в период с 1958 по 1961 год.
Интересная и насыщенная событиями жизнь получилась у Шарля Риголо. Мы привыкли, что живем в эпоху возможностей — когда знания доступны и можно относительно быстро освоить новую профессию. Однако, как показывает опыт Риголо, в любое время можно успешно заниматься разными вещами и добиваться высот.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2543618467444558244/
А вы знали об этом?
Слово «хулиган» появилось в полицейских отчетах Лондона в 1894 году при описании молодежных банд, хозяйствовавших в районе Ламбет. Их называли Hooligan Boys по аналогии с уже известным полиции лондонским вором Патриком Хулигэном. Словечко подхватила пресса и вознесла его в ранг целого явления под названием hooliganism (хулиганство).
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