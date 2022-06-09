Он исчез без объяснений: 5 способов пережить неожиданный разрыв

Вы общались, ходили на свидания, а потом он пропал. Перестал звонить и отвечать на сообщения, заблокировал вас в соцсетях. Вы начинаете искать проблему в себе, снова и снова пересматриваете моменты встреч: где вы допустили ошибку? На самом деле никакой ошибки нет. Почему нас так сильно задевают подобные исчезновения и что делать, объясняет психолог Екатерина Вашукова.

Введите в поисковике фразу «почему он пропал» и вы удивитесь количеству ссылок: «Мужчины признаются, почему они пропадают без объяснений», «Как пережить исчезновение парня», «Главная причина, почему парни пропадают». Это случается со многими женщинами и мы хотим знать, почему так происходит.

Исчезают не только мужчины. Женщины тоже так поступают. Разница в том, что после пропажи партнера, женщины тратят гораздо больше времени на переживания и размышления о том, что они сделали неправильно. Женщины винят во всем себя.

Возможно, на свидании вы перебрали, разрыдались из-за бывшей любви или попытались насильно поцеловать мужчину. Но, скорее всего, вы вели себя адекватно, старались произвести хорошее впечатление и найти нормального партнера.

Причина не в нас, а в прошлом опыте и предпочтениях мужчины

Вероятно, причина не в вас.

Но вы все равно маниакально перечитываете переписку и пытаетесь понять, почему он исчез, пересказываете подругам подробности и спрашиваете, что могло пойти не так. Даже если мужчина не очень нравился, факт его исчезновения задевает. Вам не дает покоя эта загадка. Вы непременно хотите ее разгадать. Но стоит ли тратить на это время?

Когда кто-то бросает нас без объяснения причины, мы так переживаем, что часто забываем простую истину. Если мы не понравились мужчине или он переключился на другую женщину, к нам это имеет мало отношения. Причина не в нас, а в прошлом опыте и предпочтениях мужчины.

Как справиться с эмоциональной травмой? Вот пять шагов, которые помогут забыть о разрыве.

1. Удалите переписку

Вы не можете изменить чужое поведение, так что прекратите тратить время на размышления, что нужно было сказать или сделать по-другому. Как только уничтожите улики, больше не получится возвращаться к ним и рефлексировать на эту тему.

2. Проводите время с людьми, которые отвечают вам взаимностью

Лучшие подруги и родные люди от вас не сбегут. Переключите энергию и внимание на людей, которым можно доверять.

3. Откройтесь новому

Хороший способ прийти в себя после такого нелепого расставания – немного встряхнуться. Скажите «да» новому и неизведанному. Пригласили на концерт неизвестного музыканта – вперед. Знакомый позвал в бар – почему нет. Подруга зовет на тренировку, шнуруйте кроссовки.

4. Возвращайтесь в игру

Тяжело знакомиться с мужчинами после того, как вас бросили. Старайтесь не терять надежду и быть открытой для новых знакомств. Но если хочется удалить все приложения для знакомств и сконцентрироваться на чем-то другом, дайте себе передышку.

5. Не поступайте так с другими

Теперь вы знаете, как это больно. Можно заранее придумать ответы, которые отправите тем, с кем не захотите общаться.

Тот, кто ранил ваши чувства и исчез таким бессовестным образом, не заслуживает вашего времени.

Почему нас задевает исчезновение мужчин

Психолог Екатерина Вашукова рассказывает, почему мы так болезненно реагируем на исчезновение мужчин и какой тип женщин наиболее остро переживает эту травму.

Когда из нашей жизни внезапно исчезает человек, рушится ощущение стабильности. Возникает информационный вакуум, в котором мы пытаемся объяснить случившееся. Неопределенность порождает страхи и негативные фантазии на основе предыдущего жизненного опыта.

Внезапное исчезновение мужчины вызывает наиболее острые чувства у девушек с комплексами и травмами. Если женщина переживала в детстве травмирующее прерывание контакта с одним из родителей, то ситуация отвержения оживляет в ней старые комплексы.

Также в эмоциональную ловушку попадают женщины с «комплексом вины». Он формируется, если девочке прививают чрезмерное чувство ответственности – за все, что происходит с тобой и вокруг тебя, отвечаешь ты. Если ее излишне критиковали в детстве, в зрелом возрасте она судит себя строго.

Третья группа уязвимых – девушки, которые росли в дисфункциональных семьях. В таких семьях нарушены личностные границы, присутствует эмоциональное или физическое насилие, что формирует в ребенке созависимые черты характера. В отношениях такие женщины идентифицируют себя с партнером. Когда мужчина уходит, он забирает образ женщины вместе с собой.

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А вы знали об этом?

Старинный русский обычай чествования гостей существовал на Руси в 16-17 веках, назывался он поцелуйный обряд. Во время пира выходила хозяйка дома и подносила чарку вина или медовухи гостям, а в ответ гости целовали ее в щеку. Таким образом демонстрировалось уважение к почетным гостям дома.

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