Правила венчания в православной церкви

У окрещённых православных христиан, желающих связать себя узами не просто законного, но церковного брака друг с другом, есть возможность повенчаться. Важно помнить, что венчание – это священное таинство, которое предполагает совместную жизнь супругов, преодоление ими различных испытаний «и в горе, и в радости», до самой смерти. Расторжение церковного брака в некоторых случаях допускается, но является крайне нежелательным.

Что нужно для венчания в церкви, правила подготовки, выбора удачной даты и прочие моменты, связанные с таинством, подробно рассмотрим в сегодняшнем материале.

ЧТО СИМВОЛИЧНО ЗНАЧИТ ОБРЯД ВЕНЧАНИЯ

В последнее время наблюдается тенденция многих пар не просто скрепить свой союз росписью в ЗАГСе, но и заключить брак перед Богом. Прежде чем решиться на столь важный и ответственный шаг необходимо хорошо подумать. Вы должны проникнуться глубинным значением данного таинства.

Венчание – это церковное таинство, при совершении которого супруги дают обещание быть верными друг другу, получают благословение Господа для счастливой супружеской жизни, рождения и воспитания детей. Венчаясь, муж и жена обещают, что не пойдут на поводу у суетных страстей, разрушающих любовь и брак.

Интересно, что священники вполне нормально воспринимают невенчанные семьи, когда люди живут в официальном браке. Они считают, что нет никакой нужды торопиться с венчанием: лучше прожить вместе несколько лет, получше увериться друг в друге, а только потом решаться на таинство.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ВЕНЧАНИЮ

Если вы с супругом приняли решение обвенчаться, то, прежде всего, потребуется выбрать церковь для совершения данного действа. Здесь стоит ориентироваться на личные предпочтения: кто-то выберет венчание в самом крупном и богато украшенном храме, тогда как другим будет достаточно маленького сельского прихода.

Важно, чтобы в месте, где будет происходить церемония, вы ощущали себя спокойно, гармонично, не испытывали беспокойства, внутреннего напряжения. Также заранее пообщайтесь с батюшкой (или даже несколькими святыми отцами), чтобы выбрать того, кто будет импонировать вам больше всего.

Священнику вы должны довериться, чувствовать себя комфортно в его обществе. Его задача – прояснить молодожёнам все важные нюансы таинства, обучить и рассказать, что и как им следует делать.

Тем, кто регулярно посещает Храм Божий, будет проще определиться и с выбором места, и священнослужителя: они могут обвенчаться у того батюшки, у которого исповедуются. Другим же придётся потратить чуть больше времени.

Не бойтесь задавать все волнующие вас вопросы: священник может помочь определиться с удачной датой, известит обо всех деталях фотосъёмки в данном храме, особенностях внешнего вида молодых и так далее.

Если же пара собирается венчаться не впервые (в прошлом у мужа и/или жены был опыт венчания с другим партнёром), то подготовка к повторному проведению таинства чуть затянется. Нужно будет совершить покаяние, а, возможно, даже обращаться за разрешением к архиерею – всё зависит от конкретного случая.

ПРАВИЛА ВЕНЧАНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Известно несколько запретов на совершение церковного брака. Часть из них являются неизменными, в других изредка допускаются исключения.

Итак, давайте узнаем, кому церковь будет вынуждена отказать в услуге венчания?

кровным родственникам до четвёртого колена;

людям, не достигшим совершеннолетнего возраста (даже если 18 лет не исполнилось только одному из новобрачных);

если один из участников союза (или оба) недееспособны;

если для одного (или обоих) супругов данный брак считается четвёртым по счёту (речь идёт не только о церковных, но и о светских и гражданских союзах);

в случае, если кто-то из партнёров или оба состоят в законном браке с другим лицом;

если один из молодожёнов не является христианином (выступает атеистом либо иноверцем);

нельзя венчаться пожилым людям в возрасте старше 60 лет (для женщин) и 70 лет (для мужчин).

Интересно! Правда, иногда священники идут на уступки, но только для католиков и протестантов и при условии, что те дадут обещание посвятить рождённого в данном браке малыша в православную веру.

ВЫБОР УДАЧНОЙ ДАТЫ

Подбирая число для церемонии венчания, используйте церковный календарь или обратитесь за помощью к батюшке. А ниже мы перечислим, в какие дни вас точно не обвенчают:

во второй, четвёртый или шестой дни недели;

во время Великих постов, Масленичной и Пасхальной седмиц, двунадесятых, престольных и великих торжеств;

в ночное время суток;

будет отказано и женщине, у которой начались критические дни: в это время нельзя посещать церковь

Интересно! Если взять в расчёты народные поверья, то не стоит совершать венчание в мае – иначе всю жизнь придётся «маяться» в браке. А самой удачной порой года выступает лето (в особенности август месяц).

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕНЧАНИЮ: ЧТО ДЕЛАТЬ НАКАНУНЕ

Перед проведением церковного ритуала обоим новобрачным потребуется придерживаться поста, а также исповедоваться и причаститься.

Пост – подразумевает очищение не только физическое, но и духовное. Вам нужно будет на трое суток (точное количество дней уточните у своего духовника) отказаться от употребления животной пищи: мяса, молочной продукции, яиц, а ещё спиртного и табака.

Здесь могут делаться исключения, если у кого-то из пары есть серьёзные медицинские противопоказания к пищевым ограничениям. Обсудите их со священником, выясните, как вам лучше действовать.

Кроме того, за 3 суток до обряда необходимо придерживаться запрета на сексуальные отношения, не посещать развлекательные места. Стоит отвести указанное время для духовной работы и развития.

Исповедь – она выполняется перед венчанием. Крайне важно, исповедуясь, поведать святому отцу обо всех совершённых вами неблаговидных действиях, словах и даже мыслях. Не нужно бояться и стесняться, ведь священник даёт обет перед Богом молчать о том, что узнает на исповеди.

Причастие – производится утром в день венчания. Батюшка даёт паре молодых выпить ложку церковного вина и съесть кусочек хлеба. Причастие может совершаться исключительно после исповеди. Цель причастия – обретение особой благодати Божьей.

Накануне причастия (с 00:00 ночи) запрещается еда, питьё и курение. Опять-таки возможны исключения для тех людей, кто имеет слабое здоровье, может упасть в голодный обморок. Главное, чтобы они не ели животной пищи, не злоупотребляли с жирной едой и деликатесами.

КАКИЕ АТРИБУТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ

Перед таинством мужу и жене нужно будет подготовить:

обручальные кольца;

рушник – он может быть белым либо розовым, олицетворяется с жизненным путём. Выбирайте полотенце достаточно большого размера, ведь на нём должны поместиться оба супруга;

венчальные свечки;

платочки, которыми на протяжение церемонии держатся свечи;

церковное вино – Кагор в количестве одной бутылки;

образы Богородицы и Иисуса Христа;

корона – символ благословения свыше.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕНЧАЛЬНЫЙ ДРЕСС-КОД

О нём также стоит позаботиться заблаговременно. Сегодня современные невесты часто выбирают не белые наряды и это вполне допускается церковью – главное, остановиться на светлом оттенке. Недопустимо облачиться в яркое или тёмное платье.

Также совершенно неподобающим станет чересчур откровенный, обтягивающий фигуру или богатый наряд. Лучше всего для венчания одеться в закрытое, скромное платье длиной ниже колен с закрытой зоной декольте и плеч. Впрочем, если у вашего платья короткие рукава, можете воспользоваться перчатками, кружевной накидкой или пиджаком.

Невеста ни в коем случае не должна делать яркий, вызывающий макияж, маникюр. Особенно подумайте о помаде для губ – лучше вообще не красить их ничем (максимум бесцветным бальзамом), ведь на церемонии вам придётся целовать иконы. Из украшений девушка может надеть на руки только венчальный перстень.

Всем присутствующим на венчании женщинам потребуется покрыть голову платком. Невеста может сделать это с помощью фаты или накидки. Но если решили остановиться на фате, то позаботьтесь, чтобы она прикрывала кудри. Платки для головы должны быть светлыми, нарядными, такими же, как и сам праздник.

Жениху и прочим мужчинам с дресс-кодом несколько попроще: им следует отдать предпочтение строгой, простой одежде. Не допускаются яркие, кричащие детали. Например, можно облачиться в обыкновенный костюм чёрного или тёмно-синего цвета. Если на теле у вас есть татуировки или имеется пирсинг – прикройте его, чтобы не было видно окружающим.

СКОЛЬКО СТОИТ ВЕНЧАНИЕ?

Этим важным вопросом задаются многие пары перед церемонией церковного брака. Как гласят христианские законы, венчание (аналогично прочим таинствам) – процедура бесплатная. Однако, после него традиционно нужно пожертвовать определённую сумму на развитие храма.

Её размер не оговаривается и находится на усмотрении молодых. Размер пожертвования обычно варьируется от 500 до 5000 рублей. Правда, при наличии денежных затруднений можно обратиться к батюшке и вам, скорее всего, согласятся пойти навстречу.

Если же говорить про самые крупные и популярные соборы, такие как московский храм Христа Спасителя или петербургский Казанский собор, то там обвенчаться будет стоить порядка 10 тысяч русских рублей. Точный размер пожертвования уточняйте на месте.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для проведения венчания нужно принести с собой паспорт гражданина страны, где стоит штамп о браке или подготовить свидетельство о заключении официального союза. Венчание в церкви уже женатым ранее потребует подготовку от них свидетельства о разводе.

Если же вы собираетесь венчаться в православном храме, но не в России, а другом христианском государстве, то ситуация с документами несколько усложнится. Вам потребуется добавить:

свидетельство о том, что вы были крещены в православном храме;

свидетельство из вашего прихода с разрешением священника на церковный брак;

свидетельство о рождении;

заграничный паспорт.

При этом необходимо будет сделать перевод всех документов на английский язык и заверить их у нотариуса.

КОГДА ДОПУСКАЕТСЯ РАЗВЕНЧИВАНИЕ

Хотя союз перед Богом и считается более крепким и надёжным, чем обычный законодательный брак, но в некоторых случаях его тоже можно прервать. В каких именно – читайте дальше:

у кого-то из супругов нашли неизлечимую болезнь (проказу, СПИД, сифилис);

один из партнёров спился или стал употреблять наркотики;

кто-то из пары хочет принять другую религию (не христианство);

жена совершила аборт, не получив разрешения от супруга;

кто-то из двоих исчез без вести;

в результате действий одного партнёра возникает угроза для здоровья или жизни второго из них;

один из супругов заболел душевным расстройством.

Напоследок хочется сказать, что брак перед Богом – это не только про правильную подготовку, прочие внешние атрибуты, но больше про внутреннее, духовное, про единение со Всевышним, а также про желание быть с любимым человеком до конца вне зависимости от окружающих обстоятельств.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2489881943963863941/

А вы знали об этом?

В странах Европы слишком много проблемных, извилистых дорог, а также узких дорог и улиц. Отсюда и весьма жесткие требования к максимальной длине автопоезда. По стандарту «Еврофура», грузовик и прицеп не могут быть длине 16.5 метров. Именно из-за этого правила «нос» автомобилей и был принесен конструкторами тягачей в жертву. В США ситуация с правилами диаметрально противоположная, настолько жестких требований к длине автопоезда нет, а потому и большинство грузовиков здесь капотные.

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