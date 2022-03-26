Православная икона - икона Спасителя

Икона Спасителя – центральный образ в православии. С самых древних времен она хранилась в каждом доме. Ее особенно любили и почитали, ведь это изображение Господа. Существует множество образов Спасителя.

И большинству из них присваивается чудотворная сила. Иконы излучают мир и источают благовония. Они излечивают от многих недугов, не только душевных, но и физических.

Символ и значение икон

Еще с давних времен верующие люди стали изображать Бога, Святых и Божью Матерь. Со временем церковь взяла под контроль это искусство и установила определенные правила и рамки, которые должны были соблюдаться в картине. Икона – это своеобразный посредник между духовным божественным миром и человеком. Благодаря святому образу любая молитва вознесется к небесам значительно быстрее.

Иконы православной церкви полны различных метафор и ассоциаций, каждый элемент и каждая деталь имеют свое скрытое, но достаточно большое значение. Любое изображение несет в себе своеобразный код, раскрывающий сущность церкви, человека и веры. Например, крест – мученичество, указующий перст – божий промысел, а Святой с копьем – победу над злом. Кроме того, на некоторых старинных иконах можно увидеть лозу и виноград – знак церкви.

Символичный язык иконописи охватывает не только жесты и положения святых. Он определяет саму композицию, технику изображения и даже цвета. Однако все это подчинено отдельным церковным канонам. Это сделано для того, чтобы исключить двойственное значение и оградить верующих от проявления ереси.

История появления первых чудотворных икон

Исцеляющие и помогающие изображения, по мнению церковных мужей, берут свою силу от Божьей благодати. В православной церкви признаны многие чудотворные иконы, а точнее около 1000. В основном, это образы Христа и Богородицы.

Многие предания гласят, что первое чудотворное изображение – это плат, которым Иисус отер свое лицо, и на нем остался отпечаток. Его еще называют Мандилион. Изначально от него исцелился древний эдесский царь Авгарь. Он был болен проказой.

Одним из первых упоминаний о чудотворных иконах является также мироточение Писидийской иконы в VI веке. Тогда от руки изображенной Богородицы заструился елей. Это явление было подтверждено на VII Вселенском Соборе.

Самые известные чудотворные образы мира

История знает много священных изображений, которые помогали и до сих пор исцеляют многие человеческие недуги - как душевные, так и физические. При этом одни православные иконы исцеляют бесплодие, другие помогают в браке и любви, третьи исполняют желания и т. д. Поэтому к ним выстраиваются очереди верующих, жаждущих конкретной помощи. А есть и такие иконы, к которым стремятся попасть практически все православные:

Икона Николая Чудотворца. К этому образу обращаются те, кто уже практически отчаялся. И он исполняет любую просьбу или молитву, идущую от чистого сердца. Кроме того, Святой является заступником моряков и путешественников.

Казанская икона Божьей Матери. Один из известнейших образов Богородицы. В современной истории эта икона знаменита тем, что в Великую Отечественную войну она защищала наших солдат и простых жителей в блокадном Ленинграде. Говорят, что этот образ помогает в беде многим верующим.

Владимирская икона Божьей Матери. Это один из самых старых и почитаемых святых образов на Руси, тот, который должен быть в каждой православной семье. Он исцеляет тело и душу, а также защищает от зла.

Чудотворные иконы, как правило, сопровождаются какими-либо знамениями или знаковыми событиями. Они приходят на помощь тогда, когда верующие особенно требуют заступничества.

Как иконы признаются чудотворными

Многие слышали об исцеляющих свойствах того или иного божественного изображения. Также есть и научно доказанные факты мироточения и благоухания образов. Однако не каждый такой случай признается официальной церковью как чудотворный. В течение многих веков в православии сформировались определенные правила и каноны, по которым иконы признаются чудотворными.

Первопроходцем на Руси в данном вопросе можно считать Петра I. Именно он издал ряд определенных указов, благодаря которым чудотворные иконы были изъяты из частных домов, и должны были храниться исключительно в храмах. Поэтому впоследствии большие шансы на признание получали именно церковные образы.

Кроме того, в дореволюционной, да и современной, России для оценки подлинности чуда православные иконы (фото или оригинал) помещали в специальный алтарь. Там они опечатывались, и при нескольких свидетелях, один из которых должен обязательно быть в священном сане, проверялись.

Икона Спасителя

Этот образ является основным в православии. Изображения Христа присутствовали во всех домах, независимо от достатка, с давних времен на Руси. Как правило, икона Спасителя выполнена строго по общепринятым церковным канонам. Этот образ дарует людям утешение и веру. Основные его элементы:

Нимб со вписанным крестом и тремя греческими буквами, которые обозначают выражение: «Я есмь Сущий».

Пурпурный хитон (риза). Символизирует человеческую природу Спасителя.

Синий гиматий (верхняя одежда). Напоминает о божественном происхождении Иисуса.

Как правило, сейчас можно встретить лишь два вида изображений Христа: в образе обычного человека или младенца, а также в облике Царя Царствующих. Икона Христа Спасителя всегда располагается на центральном куполе любого православного храма, ведь это считается самым почетным местом.

В основных церковных канонах есть несколько иконографических типов этой иконы.

Спас Нерукотворный

Эту святыню считают самой первой в мире. История повествует, что Икона Спасителя имеет две легенды о своем происхождении. Одна из них рассказывает о времени жизни Христа в Осроене. Здешний царь Авгарь V долго мучился от ужасной «черной проказы». Как вдруг он услышал о необыкновенном человеке-чудотворце, посетившем его город. Царь послал к Иисусу своего живописца Анания с просьбой исцелить его. Однако художнику все никак не удавалось подступиться к Сыну Божьему – его окружала толпа верующих и почитателей. Отчаявшись, он решил срисовать Христа, но у него не получалось изобразить лицо. Наконец сам Спаситель пригласил его к себе. Чтобы вознаградить живописца, он попросил принести воды, умылся ею и вытерся убрусом. Чудесным образом вода превратилась в краски, а на полотне проявился облик Христа. Получив убрус, царь Авгарь исцелился и избавился от древних идолов.

Еще одна легенда гласит, что святой образ проявился на платочке, которым перед Голгофой отирал лица во время своей молитвы Спаситель. Только после Вознесения Ананию передали этот дар.

Спас Вседержитель

Это один из основополагающих образов Христа в иконописи. Он призван показать спасающего, великодушного и творящего Бога, который держит весь огромный мир в руке. Здесь он изображен с благословляющей десницей и Евангелием. Одновременно икона Спасителя показывает всю безграничную доброту и сострадание Бога.

Этот образ в иконографии начал формироваться еще в VI веке. В это время практически все святые изображения создавались в Константинополе. Именно поэтому лик и одеяния Христа приняли единую форму, которую мы сейчас видим в церкви.

На Руси картина появилась примерно в XI веке. Согласно легенде, Спас Вседержитель считался молельной иконой русских князей. Его даже помещали возле гробниц ярославских правителей Василия и Константина.