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Сказочное королевство Швеция

Древнее Королевство Швеция — одна из самых высокоразвитых стран, она занимает одно из первых мест в мире по качеству и уровню жизни. При этом экология и природа здесь в отличном состоянии. Швеция — это Балтийское море с живописными островами, густые леса, глубокие озера, Скандинавские горы с горнолыжными курортами и, конечно же, Лапландия. Так что в зимнее время эта страна буквально превращается в сказку. 

Гуляя по улицам нарядного Стокгольма, трудно не поддаться соблазну и не заглянуть в одно из многочисленных кафе, откуда пахнет глинтвейном и свежими булочками с корицей и имбирем. Весь Стокгольм располагается на 14 островах, соединенных между собой мостами. Его центральная часть — Гамла Стан (или Старый город) — это Королевский дворец и множество прекрасных музеев и галерей. А самое главное — узкие, мощеные булыжником улочки и разноцветные дома, на крыше одного из которых уж точно живет Карлсон.
Гамла Стан — Старый город (Карлсон где-то там!).

Сказочное королевство Швеция


Рождество в Стокгольме.

Сказочное королевство Швеция


Стокгольмское метро — одно из самых красивых и необычных в мире.

Сказочное королевство Швеция


Единственная сохранившаяся в городе трамвайная линия.

Сказочное королевство Швеция


Уютные улицы в старых кварталах.

Сказочное королевство Швеция


Природа начинается чуть ли не в городе.

Сказочное королевство Швеция


Здесь красиво не только зимой.

Сказочное королевство Швеция


Городская ратуша, в которой вручают Нобелевскую премию.

Сказочное королевство Швеция


Старый город с высоты птичьего полета. Квадратное в плане здание — Королевский дворец.

Сказочное королевство Швеция


Смена караула возле Королевского дворца.

Сказочное королевство Швеция


Васа — единственный хорошо сохранившийся корабль 400-летней давности.

Сказочное королевство Швеция


В Швеции сохранилось много замков.

Сказочное королевство Швеция


Средневековый замок в городе Эребру, расположенный на маленьком острове прямо посреди реки.

Сказочное королевство Швеция


Набережная в Стокгольме.

Сказочное королевство Швеция


Рыболовный поселок Фьельбака на западном побережье Швеции.

Сказочное королевство Швеция


Домик на берегу озера. Так и хочется запастись теми самыми булочками с корицей, книгами и провести там зиму.

Сказочное королевство Швеция


Висбю на острове Готланд — наиболее сохранившийся средневековый город в Скандинавии.

Сказочное королевство Швеция


Отель в виде зеркального куба на дереве.

Сказочное королевство Швеция


Горнолыжные курорты Швеции понравятся и новичкам, и опытным лыжникам.

Сказочное королевство Швеция


Северное сияние в Кируне — самом северном городе Швеции.

Сказочное королевство Швеция


Можно поехать на экскурсию в ледяной отель в Лапландии.

Сказочное королевство Швеция


И даже остаться там на ночь. Внутри сравнительно тепло — минус 5C˚.

Сказочное королевство Швеция


Можно отправиться на снежное сафари на снегоходах.

Сказочное королевство Швеция


Или на санях.

Сказочное королевство Швеция

 

Сказочное королевство Швеция

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