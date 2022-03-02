Сказочное королевство Швеция

Древнее Королевство Швеция — одна из самых высокоразвитых стран, она занимает одно из первых мест в мире по качеству и уровню жизни. При этом экология и природа здесь в отличном состоянии. Швеция — это Балтийское море с живописными островами, густые леса, глубокие озера, Скандинавские горы с горнолыжными курортами и, конечно же, Лапландия. Так что в зимнее время эта страна буквально превращается в сказку.

Гуляя по улицам нарядного Стокгольма, трудно не поддаться соблазну и не заглянуть в одно из многочисленных кафе, откуда пахнет глинтвейном и свежими булочками с корицей и имбирем. Весь Стокгольм располагается на 14 островах, соединенных между собой мостами. Его центральная часть — Гамла Стан (или Старый город) — это Королевский дворец и множество прекрасных музеев и галерей. А самое главное — узкие, мощеные булыжником улочки и разноцветные дома, на крыше одного из которых уж точно живет Карлсон.

Гамла Стан — Старый город (Карлсон где-то там!).



Рождество в Стокгольме.



Стокгольмское метро — одно из самых красивых и необычных в мире.



Единственная сохранившаяся в городе трамвайная линия.



Уютные улицы в старых кварталах.



Природа начинается чуть ли не в городе.



Здесь красиво не только зимой.



Городская ратуша, в которой вручают Нобелевскую премию.



Старый город с высоты птичьего полета. Квадратное в плане здание — Королевский дворец.



Смена караула возле Королевского дворца.



Васа — единственный хорошо сохранившийся корабль 400-летней давности.



В Швеции сохранилось много замков.



Средневековый замок в городе Эребру, расположенный на маленьком острове прямо посреди реки.



Набережная в Стокгольме.



Рыболовный поселок Фьельбака на западном побережье Швеции.



Домик на берегу озера. Так и хочется запастись теми самыми булочками с корицей, книгами и провести там зиму.



Висбю на острове Готланд — наиболее сохранившийся средневековый город в Скандинавии.



Отель в виде зеркального куба на дереве.



Горнолыжные курорты Швеции понравятся и новичкам, и опытным лыжникам.



Северное сияние в Кируне — самом северном городе Швеции.



Можно поехать на экскурсию в ледяной отель в Лапландии.



И даже остаться там на ночь. Внутри сравнительно тепло — минус 5C˚.



Можно отправиться на снежное сафари на снегоходах.



Или на санях.

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