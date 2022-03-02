Сказочное королевство Швеция

Древнее Королевство Швеция — одна из самых высокоразвитых стран, она занимает одно из первых мест в мире по качеству и уровню жизни. При этом экология и природа здесь в отличном состоянии. Швеция — это Балтийское море с живописными островами, густые леса, глубокие озера, Скандинавские горы с горнолыжными курортами и, конечно же, Лапландия. Так что в зимнее время эта страна буквально превращается в сказку.
Гуляя по улицам нарядного Стокгольма, трудно не поддаться соблазну и не заглянуть в одно из многочисленных кафе, откуда пахнет глинтвейном и свежими булочками с корицей и имбирем. Весь Стокгольм располагается на 14 островах, соединенных между собой мостами. Его центральная часть — Гамла Стан (или Старый город) — это Королевский дворец и множество прекрасных музеев и галерей. А самое главное — узкие, мощеные булыжником улочки и разноцветные дома, на крыше одного из которых уж точно живет Карлсон.
Гамла Стан — Старый город (Карлсон где-то там!).
Рождество в Стокгольме.
Стокгольмское метро — одно из самых красивых и необычных в мире.
Единственная сохранившаяся в городе трамвайная линия.
Уютные улицы в старых кварталах.
Природа начинается чуть ли не в городе.
Здесь красиво не только зимой.
Городская ратуша, в которой вручают Нобелевскую премию.
Старый город с высоты птичьего полета. Квадратное в плане здание — Королевский дворец.
Смена караула возле Королевского дворца.
Васа — единственный хорошо сохранившийся корабль 400-летней давности.
В Швеции сохранилось много замков.
Средневековый замок в городе Эребру, расположенный на маленьком острове прямо посреди реки.
Набережная в Стокгольме.
Рыболовный поселок Фьельбака на западном побережье Швеции.
Домик на берегу озера. Так и хочется запастись теми самыми булочками с корицей, книгами и провести там зиму.
Висбю на острове Готланд — наиболее сохранившийся средневековый город в Скандинавии.
Отель в виде зеркального куба на дереве.
Горнолыжные курорты Швеции понравятся и новичкам, и опытным лыжникам.
Северное сияние в Кируне — самом северном городе Швеции.
Можно поехать на экскурсию в ледяной отель в Лапландии.
И даже остаться там на ночь. Внутри сравнительно тепло — минус 5C˚.
Можно отправиться на снежное сафари на снегоходах.
Или на санях.
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