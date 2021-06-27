Копии домашних животных в виде плюшевых игрушек

Многие владельцы животных с удовольствием клонировали бы своих любимых питомцев, чтобы иметь их точные копии.
К счастью, существуют компании, предлагающие такие услуги, правда, они клонируют животных не в прямом смысле, а в виде мягких игрушек, изготовленных по фотографиям животных.
Одной из таких компании является Petsies, которая множит радость людей, которые хотят иметь дома ещё одну копию своего домашнего животного или отдать дань памяти любимому питомцу, ушедшему за радугу.
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