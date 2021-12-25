10 самых жутких и таинственных исчезновений за всю историю

В самых загадочных и страшных историях всегда есть доля правды, и лучшие из них заставляют вас дрожать от страха.

Даже те, кто любит жуткие вещи, покрываются мурашками, когда сталкиваются с весьма странными историями. Каждый год власти фиксируют случаи, когда люди исчезают без вести. Во всех этих случаях семьи и власти находятся в состоянии неопределённости, пытаясь понять, что произошло. В данной статье мы рассмотрим десять самых жутких исчезновений за всю историю, которые до сих пор озадачивают как историков, так и исследователей.



10. Экипаж судна «Мария Селеста»

«Мария Селеста» вышла в море 5 ноября 1872 года, направляясь в Геную из Нью-йоркской гавани. На борту судна находился промышленный этанол. Почти месяц спустя Дэвид Морхаус, плывя на своём корабле, заметил «Марию Селесту», дрейфующую примерно в 640 километрах к востоку от Азорских островов. Морхаус утверждал, что корабль плыл странным образом. Капитан поручил старшему помощнику и ещё нескольким членам экипажа осмотреть корабль. Когда они оказались на борту «Марии Селесты», они не обнаружили ни единой души, хотя судно шло под всеми парусами.

Спасательная шлюпка отсутствовала, однако шестимесячные запасы еды были нетронуты.

9. Перси Харрисон Фосетт

Не было ни малейшего признака борьбы, груз также был в целости и сохранности. Команда Морхауса отправилась на брошенном корабле в Гибралтар. Было выдвинуто несколько версий относительно того, что случилось с экипажем судна. Одни теории говорили о гигантском кальмаре, призраках и пиратах, другие вращались вокруг интересов Морхауса, который заявил права на корабль ввиду его спасения.

Фосетт был исследователем, до этого он служил в армии. Он вошёл в историю после того, как исчез во время поисков древнего города под названием Z в джунглях Амазонки. Рассказы о древней цивилизации с таинственными башнями, излучавшими странный свет, пленили его. Сделав несколько многообещающих находок в ходе предварительного исследования, Фосетт, его сын Джек и близкий друг Джека Рейли Римелл отправились на север, в сторону своего родного города Куяба. Когда они были примерно в 640 километрах от начальной точки, Фосетт приказал бразильским помощникам вернуться домой и передать письмо его жене. В нём он советовал супруге не бояться неудачи.

С тех пор ни о Фосетте, ни о его сыне, ни о Рейли ничего не слышали. Несколько лет спустя один швейцарец заявил, что встречался с Фосеттом, который к тому времени превратился в старика. Стефан Раттин собрал репортёров, и они отправились на поиски Фосетта, и больше их не видели. На поиски Фосетта и других людей власти отправили несколько экспедиций, но их усилия оказались тщетными.

8. Исчезновение австралийского премьер-министра

17 декабря 1967 года Австралия была потрясена исчезновением Гарольда Холта, тогдашнего премьер-министра страны. Он решил искупаться на пляже Чевиот недалеко от Мельбурна и пропал таинственным образом. Австралийские власти провели одну из крупнейших поисково-спасательных операций в современной истории. Однако им так и не удалось найти его тело. На момент исчезновения Холту было 59 лет, в целом он был в хорошей физической форме. Однако в начале года он потерял сознание во время парламентских слушаний. Люди из его близкого окружения также сообщили, что Холт получил травму плеча.



Одни предполагают, что Холта унесло сильным течением. Другие утверждают, что премьер-министр страдал от депрессии и решил покончить с собой. По мнению теоретиков заговора, Холт был похищен Советским Союзом или китайской подводной лодкой, поскольку он поддерживал войну во Вьетнаме. А может, его похитили инопланетяне, кто знает.

7. Амелия Эрхарт

Пожалуй, это самое известное исчезновение в истории. Амелия Эрхарт пропала без вести 2 июля 1937 года. Эрхарт была легендой – первой женщиной, которая в одиночку перелетела Атлантический океан. Она и штурман Фред Нунан отправились в первый кругосветный полёт. На сегодняшний день исследователи и историки всё ещё пытаются разгадать их досадное исчезновение. Пилот-первопроходец и её штурман отправились на Хауленд, отдалённый остров в Тихом океане, из Лаэ в Новой Гвинее.

Эрхарт и Нунан исчезли где-то в Тихом океане. Поисково-спасательная группа искала их более двух недель. Никаких останков или улик, указывающих на их исчезновение, так и не было обнаружено. Два года спустя власти официально объявили их мёртвыми. Исчезновение Эрхарт породило множество теорий заговора.

6. Анжела Хаммонд

4 апреля 1991 года Анжела Хаммонд исчезла во время разговора со своим молодым человеком по телефону-автомату в Клинтоне, штат Миссури (США). Молодой человек, Роб Шаффер, сказал, что Анжела говорила ему о подозрительном мужчине, который преследовал её на зелёном пикапе. Шаффер сообщил полицейским, что быстро сел в машину и направился туда, где была Анжела. По пути он встретил зелёный пикап. Он хотел развернуться и догнать его, но у него заглохла машина. Шаффер беспомощно смотрел, как похититель увозит его девушку прочь.

Полиция сначала подозревала Шаффера, но вскоре сняла с него подозрения благодаря свидетельским показаниям и алиби. Что делает это дело довольно жутким, так это то, что оно может быть связано с двумя другими исчезновениями в Миссури в начале того года. Анжелу Хаммонд так и не нашли. Детективы квалифицировали это дело как случайное преступление. Почему полиция не смогла найти зелёный автомобиль с большой наклейкой на стекле, до сих пор остаётся загадкой.

5. Джеймс Эдвард Тедфорд

56-летний Джеймс Эдвард Тедфорд и его 28-летняя жена Перл Тедфорд вернулись в Вермонт в конце Второй мировой войны. По окончании срока военной службы Тедфорд вернулся в арендованное им поместье во Флетчер-тауне, Франклин, штат Вермонт, и обнаружил, что его жена пропала. Его близкие родственники утверждали, что понятия не имели, куда делась Перл. Они сказали, что в последний раз видели её в магазине «Amoco», а потом она исчезла. В 1947 году одинокий Джеймс Тедфорд отправился в дом престарелых после безуспешных поисков своей пропавшей супруги.

Два года спустя Джеймс тоже исчез. 1 декабря 1949 года он возвращался в дом престарелых из Вермонта и таинственным образом исчез. Дорога в Беннингтон проходила через лес. В то время этот район славился тем, что в нём пропадали люди. Все четырнадцать пассажиров, которые ехали в автобусе вместе с Джеймсом, заявили, что он спал во время поездки. Однако, когда автобус прибыл к месту назначения, мужчины уже не было. Никто не видел, чтобы старик выходил из автобуса. Его вещи остались лежать на багажной полке.

4. Фридер Лангер



В период между 1940-ми и 1950-ми годами Беннингтон прославился исчезновением более пяти человек. Один из самых жутких случаев связан с 53-летней Фридер Лангер, которая пропала 28 октября 1950 года. Лангер отправилась в поход со своим двоюродным братом Гербертом Эльснером и бесследно исчезла. Они разбили лагерь неподалёку от водоёма Сомерсет и решили изучить окрестности. Лангер поскользнулась и упала в ручей. Она попросила Герберта подождать её там, а сама поспешила обратно в лагерь, чтобы переодеться. Она так и не вернулась.

Герберт направился обратно к лагерю, но Лангер там не было. Поиски велись на протяжении двух недель. В ходе них были задействованы вертолёт и самолёт, но женщину так и не нашли. Год спустя тело Лангер таинственным образом появилось возле водоёма Сомерсет. Из-за сильно разложившихся останков было трудно установить причину её смерти.

3. Дети Соддеров

Исчезновение пятерых детей Соддеров – самый жуткий случай в этом списке. Пятеро из десяти братьев и сестёр исчезли при загадочных обстоятельствах из своего дома в ночь накануне Рождества. Вместо того чтобы лечь спать в назначенное время, пятеро детей уговорили родителей позволить им немного поиграть с игрушками. Родители дали добро и отправились спать. Затем началась странная череда событий. Зазвонил телефон, мать подняла трубку. К телефону попросили человека, которого она не знала. Когда она сказала, что звонивший ошибся номером, голос на том конце провода рассмеялся и бросил трубку. Возвращаясь в постель, она заметила, что кто-то задёрнул все шторы, отпер все двери и зажёг свет.

Позже семью разбудил громкий шум на крыше, дом был охвачен огнём. К счастью, родителям и пятерым детям удалось спастись. Никого из детей, которые просили позволить им поиграть с игрушками, не было видно. Соддеры никогда не переставали верить, что их дети всё ещё живы, даже когда власти официально заявили, что они погибли в результате пожара. В 60-х годах они анонимно получили по почте фотографию одного из сыновей, который на тот момент был уже взрослым.

2. Исчезнувшее поселение

В 1584 году около 115 английских семей высадились на острове, который ныне является округом Дэйр (штат Северная Каролина, США). Напряжённость между местными племенами и недавно прибывшими колонистами росла, и тогда губернатор Джон Уайт решил отплыть в Англию за припасами и помощью. Когда он вернулся три года спустя, в городе не было ни души. Жители таинственным образом исчезли.



Единственной уликой был деревянный столб с надписью «Кроатан». Возможно, местное племя кроатан убило или ассимилировало поселенцев. По мнению учёных, поселение могла уничтожить испанская армия. Историки могут только гадать о том, что произошло с колонией, поскольку доказательства отсутствуют.

1. «Сара Джо»

В феврале 1979 года пятеро друзей отплыли от побережья Мауи на маленьком судне под названием «Сара Джо», чтобы порыбачить, и пропали без вести. Была организована поисково-спасательная операция, которая, однако, не дала никаких результатов. Десять лет спустя власти получили информацию о том, что «Сару Джо» заметили на побережье Маршальских островов. Рядом с обломками они обнаружили могилу одного из пяти пропавших. Как лодка оказалась там, кто похоронил умершего, где были остальные, никто не знает.

ИСТОЧНИК : https://mistika.temaretik.com/2377137043301206964/

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