Как Николай Васильевич Гоголь был Яновским

А дело в том, что дед известного русского писателя обладал фамилией Яновский.

Афанасий Яновский, сын приходского священника, поступил на военную службу полковым писарем. И выгодно женился на дочери дворянина и помещика Лизогуба. В качестве приданного ему досталось наследство — поместье. И тогда полковой писарь призадумался. Поместье есть, а дворянства нет. Что делать?

Между тем, еще Екатерина Великая, при разделе Речи Посполитой, гарантировала каждому польскому шляхтичу сохранение прежних прав и вольностей. Но как стать польским шляхтичем обыкновенному малороссу, пусть и с достатком? Правильно, купить подложную королевскую грамоту, которую якобы польский король выдал предку этак лет 200 назад. Что Афанасий и сделал.

Афанасий Яновский предъявил дворянской комиссии ветхую грамоту о том, что его прадед, некто Андрей Гоголь, получил от польского короля Яна-Казимира шляхетское достоинство.

Так как никаких "шелковых книг" дворянства Речи Посполитой и крулевства Польского к тому времени не осталось, а древним благородным родом, то бишь доказательством дворянского достоинства, считался тот, который восходит до времени правления императора Петра Великого, то "Андрей Гоголь" вполне вписывался в этот период, а потому комиссия, без всяких побочных доказательств, подтвердила право Яновских на дворянство.

Грамота эта была датирована 1674 годом. Но ни сам лукавый податель бумаги, ни приемная дворянской комиссии не удосужились навести справки по монарху. Иначе выяснилось бы, что король Ян-Казимир к моменту "подписания" грамоты уже шесть лет как отрекся от престола и уже два года как умер. А сам "Андрей Гоголь" вообще не упоминается ни в одном историческом документе, что невозможно для древнего шляхетского рода. Тем не менее, дело было обстряпано и Афоня Яновский получил дворянскую приставку Гоголь.

А 20 марта [1 апреля] 1809 года, в городе Сорочинцы, Миргородского уезда, Полтавской губерни родился Николай, сын Василия и внук Афанасия. Младенец с рождения приобрел фамилию Яновский-Гоголь, так и был записан в церковно-приходской книге. Так он и подписывал свои первые литературные труды.

Но повзрослев и получив первую известность, Николай Яновский от своей настоящей фамилии избавился, оставив только вторую, мифическую часть — Гоголь. И как Гоголь он теперь известен всему миру.