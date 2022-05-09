Удивительные факты, которые взорвут мозг

Многогранность нашего мира поразительна и вместе с тем до безумия прекрасна. Великие умы не перестанут разгадывать удивительные тайны и доказывать безумные теории, в реальность которых, хочешь или нет, но придется поверить.

1.

Кофе радикально меняет вкусовые ощущения. Именно поэтому мы так любим съесть что-нибудь сладенькое с крепким напитком.



Мозг одинаково реагирует на социальное отвержение и физическую боль. В момент отказа происходит активация мю-опиоидных рецепторов, которые отвечают за регуляцию болевых ощущений.

Обезьяны видят лица в неодушевленных предметах. Зрительные иллюзии возникают у них из-за страха за свою жизнь — чаще всего они представляют в образах врагов.

2.

Матрас удваивается в весе в течение 10 лет из-за накопления пылевых клещей и пыли. Все это время паразиты питаются частичками нашей кожи, которые попадают в пласты матраса.



Мозг по-разному реагирует на вербальные и невербальные задания. Оказывается, что язык жестов мы понимаем четче на подсознательном уровне.

3.

Ночью межпозвоночные диски расслабляются и растягиваются. Поэтому утром наш рост на 1 % выше, нежели вечером.



На коже человека больше жизненных форм, чем людей на планете, — ежедневно мы разделяем наше тело с 90 трлн бактерий.

Дрейфуя в воде, выдры спят, едят и отдыхают, держась за руки, чтобы не потерять друг друга.

4.

Элвис был блондином. Король рок-н-ролла был уверен, что темный цвет волос подчеркивает выразительность взгляда.



Мы принимаем правильное решение, если обдумываем его на иностранном языке. Иностранные фразы помогают абстрагироваться от переживаний и оценить ситуацию наиболее объективно.

15 % воздуха, которым вы дышите на станции метро, — это человеческая кожа.

5.

Вероятность того, что мы умрем на пути получения лотерейных билетов, на самом деле больше наших шансов на победу.



В первый год жизни волосы новорожденного полностью меняют свою структуру, поэтому не удивляйтесь, если белокурый малыш вдруг станет брюнетом.

6.

Полярные медведи, пытающиеся слиться со льдом, прикрывают свой черный нос лапами.



Склонность к пессимизму имеет генетическое объяснение. Чаще всего негативно настроенные люди имеют мутированный ген ADRA2b.

Больше людей в мире в настоящее время страдают от ожирения, чем от голода. При этом избыточный вес наблюдается у 30 % населения планеты, последние 5 из которых умирают от этого заболевания.

7.

Улыбка имеет 3 функциональных типа. В арсенале каждого из нас — улыбка вознаграждения, симпатии и превосходства. При этом большая скуловая мышца, которая приподнимает уголки рта, ведет себя тоже по-разному.