7 интересных фактов о пророке Мухаммеде, которые вы могли не знать

Пророк Мухаммад, однозначно, является одной из самых влиятельных фигур в истории ислама. Сегодня я решил собрать для вас несколько интересных фактов о пророке.

1. Был сиротой

Отец Пророка умер еще до рождения Мухаммада. По древней арабской традиции маленького Мухаммада отдали на воспитание бедуинам. В возрасте 6 лет умерла и его мать. После этого его попечителем стал дедушка Абдульмутталиб, а присматривала за ним Умму-Айман.

2. Определенный стиль в одежде

Любил носить одежду белого цвета, в основном это были длинные рубашки (камис) и полосатые йеменские плащи (хибара), а также чалма и изар, оборачиваемый вокруг бёдер и доходивший до середины голени.

3. Муххамед был реформатором

Пророк боролся против развращенности и невежества мекканского общества. Продолжающиеся откровения, приходящие к Мухаммаду требовали социальной и экономической справедливости, что вызвало несогласие элиты.

4. Не обладал громким голосом

Муххамед всегда умел говорить красноречиво, однако его голос был немного хриплым. Он говорил коротко и ясно, а затем повторял самое важное по несколько раз, чтобы донести до людей ту информацию, которую обязательно нужно запомнить.

5. Популярное выражение вовсе не про него

Выражение «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе» не имеет никакого отношения к пророку. Впервые данная фраза появилась в книге о Ходже Насреддине, но английский учёный и философ Фрэнсис Бэкон в своей книге «Нравственные и политические очерки» привел собственный вариант рассказа о Ходже, заменив Ходжу на Мухаммеда. 6. Мир превыше всего Впервые данная фраза появилась в книге о Ходже Насреддине, но английский учёный и философ Фрэнсис Бэкон в своей книге «Нравственные и политические очерки» привел собственный вариант рассказа о Ходже, заменив Ходжу на Мухаммеда. Пророк на протяжении всего своего правления выступал за мир. Несмотря на все трудности, он никогда не применял агрессию и в любой критический момент сохранял здравый ум и терпимость, призывая к миру. Как тому доказательство, проповедь, произнесенная на горе Арафат. 7. После себя не составил преемника Муххамед умер 8 июня 632 г. от Рождества Христова, не оставив преемника. Дело в том, что все его дети умерли ещё до него. Многие предполагали, что он определит свое желание о преемнике, но этого не случилось.