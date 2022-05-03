7 интересных фактов о пророке Мухаммеде, которые вы могли не знать

Пророк Мухаммад, однозначно, является одной из самых влиятельных фигур в истории ислама. Сегодня я решил собрать для вас несколько интересных фактов о пророке.
1. Был сиротой
Отец Пророка умер еще до рождения Мухаммада. По древней арабской традиции маленького Мухаммада отдали на воспитание бедуинам. В возрасте 6 лет умерла и его мать. После этого его попечителем стал дедушка Абдульмутталиб, а присматривала за ним Умму-Айман.
2. Определенный стиль в одежде
Любил носить одежду белого цвета, в основном это были длинные рубашки (камис) и полосатые йеменские плащи (хибара), а также чалма и изар, оборачиваемый вокруг бёдер и доходивший до середины голени.
3. Муххамед был реформатором
Пророк боролся против развращенности и невежества мекканского общества. Продолжающиеся откровения, приходящие к Мухаммаду требовали социальной и экономической справедливости, что вызвало несогласие элиты.
4. Не обладал громким голосом
Муххамед всегда умел говорить красноречиво, однако его голос был немного хриплым. Он говорил коротко и ясно, а затем повторял самое важное по несколько раз, чтобы донести до людей ту информацию, которую обязательно нужно запомнить.
5. Популярное выражение вовсе не про него
Выражение «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе» не имеет никакого отношения к пророку.Впервые данная фраза появилась в книге о Ходже Насреддине, но английский учёный и философ Фрэнсис Бэкон в своей книге «Нравственные и политические очерки» привел собственный вариант рассказа о Ходже, заменив Ходжу на Мухаммеда.
6. Мир превыше всего
Пророк на протяжении всего своего правления выступал за мир. Несмотря на все трудности, он никогда не применял агрессию и в любой критический момент сохранял здравый ум и терпимость, призывая к миру. Как тому доказательство, проповедь, произнесенная на горе Арафат.
7. После себя не составил преемника
Муххамед умер 8 июня 632 г. от Рождества Христова, не оставив преемника. Дело в том, что все его дети умерли ещё до него. Многие предполагали, что он определит свое желание о преемнике, но этого не случилось.
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