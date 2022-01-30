Секреты первой высокоразвитой цивилизации на Земле

Принято считать, что Атлантида — это вымышленное государство, некий миф, подаренный человечеству древнегреческим философом Платоном. До сих пор никто не знает как именно трактовать эту историю. В любом случае рассказ о таинственной и могущественной древнейшей островной цивилизации очаровал воображение не одного последующего за Платоном поколения. Передовое высокоразвитое общество, идиллический рай, где жили самые умные и справедливые разумные существа. Как понять, что именно имел в виду Платон и какой тайный смысл зашифровал в своих текстах?

Что писал Платон

Древнегреческий философ Платон.

Приблизительно в 360 году до нашей эры прославленный древнегреческий философ представил на суд общества невероятнейшую историю. В его диалогах о Тимее и Критии был рассказ о могущественной древней цивилизации, аналогов которой мир не знал. Самое высокоразвитое и передовое общество всех времён и прекрасный райский остров, где царила полная идиллия во всех сферах жизни. Называлось легендарное государство - Атлантида. Там жили искуснейшие мореплаватели, которые даже пересекали Атлантический океан. Они завоёвывали там новые земли и занимались научными исследованиями.

История Платона об Атлантиде очаровала не одно поколение.

Многие и сегодня озабочены поисками этого погибшего древнего государства. Существует масса теорий, где оно могло бы находиться. Самые популярные версии — это побережье Кипра в восточном Средиземноморье, район Азорских островов посреди Атлантики и даже Бермудский треугольник. Есть и более экзотические теории, например, Антарктида и Индонезия. Учёные проводили тщательные исследования текстов и сходятся на том, что скорее всего - это либо остров Санторини, либо Крит, возможно Мальта или Испания. Мнение экспертов склоняется ко многим известным археологическим памятникам по всему Средиземноморью. В общем, о местонахождении мифического острова существует бесчисленное множество версий и с каждым годом их число только растёт.

Современная наука делится на тех, кто считает, что либо история об Атлантиде — чистой воды вымысел, либо это метафорический рассказ о реальных проблемах любого цивилизованного общества. Просто Платон использовал придуманное место и смесь реальных событий с вымышленными. Историки указывают на огромное количество спекуляций вокруг этого вопроса, которые мешают выяснить истину.

Платон писал правду?

Учёные нашли Атлантиду

Итак, вероятно ли, что вся эта история об Атлантиде была лишь плодом воображения великого Платона? Конечно, такое, безусловно, возможно. Но. Как тогда объяснить существующие материальные доказательства реальности этого «мифа»? Недавно археологи нашли место, которое полностью соответствует описаниям философа. Это ныне затопленный остров в Средиземном море неподалёку от острова Санторини.

Согласно Платону история Атлантиды происходила 11000 лет назад. В то время многие из Кикладских островов были соединены плоской местностью, называемой сегодня «Плато Киклады». Сегодня это плато под водой, оно сформировало тело большого острова, в то время как современные острова Киклады сформировали ряды гор, которые, если сравнить их положение с историей древнего грека, находятся как раз там где положено! Платон писал, что север Атлантиды — это горы, доходящие до берегов. За ними открывалась обширная продолговатая долина. В центре тоже большая долина, окружённая горной грядой. Всем этим описаниям соответствует найденное учёными место в девяти километрах от острова Санторини.

«Плато Киклады».

Платон писал, что Атлантида затонула примерно за 8000 лет до нашей эры. Это, согласно исследованиям ЮНЕСКО 2005 года, время подъёма Средиземного моря и незадолго до затопления Чёрного моря. То есть, всё соответствует Платону. Атлантида всё-таки - реальность? На самом деле была некогда такая великая доисторическая цивилизация, известная древним грекам?

Неточный перевод

Для успешной разгадки платоновской головоломки нужно учесть тот факт, что смысл текста был искажён неточностью перевода. Для этого исследователи взяли оригинал текста на греческом и стали изучать. Ведь этот язык имеет совершенно отличную от английского синтаксическую структуру. Даже одна запятая может полностью изменить смысл целого предложения. После этого было доказано, что в отличие от всех прошлых «открытий», которые больше основывались на предположениях, последнее полностью совпадало с характеристиками, которые были даны Атлантиде Платоном.

Антропологи ошибаются

В сети многие кинулись обсуждать правдоподобность открытия. Многие заявляли, что сама вера в существование подобной древней цивилизации полностью противоречит здравому смыслу. Но многие учёные говорят, что современным людям просто сложно принять тот факт, что их предки были более развиты, чем о них привыкли думать.

Современный человек боится смириться с тем, что древние могли построить высокоразвитую цивилизацию.

«Наряду с древним городом Иерихон в Палестине, в отношении которого давно установлено, что некоторые его постройки относятся к 10 тысячелетию до нашей эры, города Западной Индии в Камбейском заливе (8000 года до н.э.), убедительно доказывают, что доисторические люди обладали интеллектом ничуть не уступающим, а во многом даже превосходящим интеллект современного человека. Антропологи ошибаются». - Христос А. Джонис (археолог и исследователь, автор книги «Атлантида: Открытие всей жизни»)

Невзирая на все доказательства, находятся скептики, которые считают, что такого не могло быть. Они утверждают, что невозможно такое развитие цивилизации в те времена. Они указывают на литературные преувеличения Платона и используют в основном ранее существующие версии, которые противоречат одна другой. Только эти исследователи упускают из внимания то, что Платон писал не сухую историческую летопись, а рассказ. Каждая мельчайшая деталь в нём совершенно не обязана совпадать.

«Вымысел, который стал реальностью

Существовала ли могущественная цивилизация атлантов? Или это всё же миф? Всё это Платон придумал, чтобы продемонстрировать свои идеи об управлении государством, продвинуть свою философию? А может это была история, построенная на основе существовавшей некогда цивилизации, о которой древние греки знали? Возможно, для красоты слога и большей связи с реальностью философ наполнил рассказ более современными подробностями? Лучшим ответом на все эти вопросы будет другое литературное произведение: «Илиада» Гомера. В течение долгих веков Трою, которая там была описана, считали мифом. Просто Гомер наполнил правдивую историю, которая имела место более шести веков назад, некоторыми элементами своего времени.

Руины легендарного древнего города Троя в Турции.

История знает ещё один подобный пример: битва при Фермопилах. История о 300 спартанцах под предводительством царя Леонида до последней капли крови отважно сражавшихся против несметных полчищ кровожадных персов, в целом правда. Различные версии в древних текстах разнятся между собой лишь численностью вражеской армии. Геродот писал, что персов было 2,6 миллиона. Поэт Симонид утверждал, что их вообще было 4 миллиона человек. Греческий лекарь и историк Ктесий указывал 800000 человек. Если отбросить это, то всё остальное было абсолютной правдой. Современные историки считают, что численность персидского войска не могла превышать 300 000 человек. Конечно, чем больше численность вражеских сил, тем внушительней звучит история о подвиге спартанцев. Но ни этого подвига, ни битвы при Фермопилах это преувеличение не отменяет.

Картина Жака-Луи Давида «Леонидас в Фермопилах» (1814 г.).

Самое интересное, что Троя и Фермопилы — это далеко не единственные случаи, когда что-то считали мифом, а это оказалось реальностью. Так что в этом свете вполне вероятна и история Атлантиды.

Так что же в итоге?

Остаётся главный вопрос: Платон написал выдуманную, но очень поучительную историю для современников или всё так и было? В пользу положительного ответа на этот вопрос говорит тот факт, что найден остров, полностью соответствующий описанию легендарной Атлантиды. Идеальное совпадение. Исследования подтверждают, что в этом районе присутствуют многие признаки древней высокоразвитой цивилизации. Первый шаг к разгадке тайны сделан.

Учёные близки к разгадке.

Возникает второй вопрос: а возможно ли тогда существование некого «могучего войска», которое описывает философ? Эти люди населяли область доисторического острова плато Киклады. Историки дают положительный ответ на этот вопрос. Значит ли это, в свою очередь, что описанное воинство - это остатки ещё более древней цивилизации, которая смогла восстановиться на близлежащих островах после Великого потопа в конце последнего ледникового периода? И, наконец, была ли эта затерянная цивилизация способна переплыть океан и достичь Америки, как утверждал Платон?

Исследователи пришли к выводу, что огромный остров по другую сторону Атлантики, о котором пишет философ — это Америка. Он описывает этот континент, говоря, что он находится «напротив Геркулесовых столбов» (Гибралтарский пролив), его «омывает океан» и он «больше, чем Ливия и Азия вместе взятые». Опять совпадение? Только наука подтверждает это тем, что совершенно непонятным образом более 10000 лет назад здесь появился ближневосточный ген. Столь же необъяснимо то, что та же гаплогруппа Х (гаплогруппа митохондриальной ДНК человека или ближневосточный ген) присутствует в Шотландии, на Оркнейских островах, Фарерских островах и в Исландии. Согласно Платону на всём пути следования «атлантов».

Карта мтДНК: распространение гаплогруппы X.

Наибольшая концентрация его в Северной Америке в районе Великих озёр. Теория о том, что европейцы попали в Америку на частичном ледяном щите через Атлантику не объясняет того, куда делось более дюжины других европейских гаплогрупп. Почему лишь эта благополучно достигла континента? Если же поверить Платону, то Америку открыла определённая раса доисторических средиземноморских мореплавателей. В пользу данной гипотезы свидетельствует то, что во время путешествий в Новый Свет из Азии, все без исключения четыре азиатских гаплогруппы достигли его.

Гибель Атлантиды

В вопросе того, как на самом деле погибла Атлантида, вопреки устоявшемуся мнению, существует совершенно однозначный ответ. Основываясь на словах Платона, что Атлантида «была поглощена морем и исчезла», многие думают, что это было внезапно. Это заблуждение. Философ писал, что гибель Атлантиды наступила после нескольких «зловещих землетрясений и наводнений». То есть эти катаклизмы философ упоминает во множественном числе. Следовательно, разрушение острова было постепенным. Кроме того, выражение Платона «один тяжкий день и ночь» у греков совсем не означает, что остров ушёл под воду в течение суток. Это всего лишь поэтическая фигура речи.

Гибель Атлантиды не была мгновенной.

К тому же, философ очень точно указал район, где горные вершины Атлантиды оказались над водой, образуя островки. Это соответствует современным Кикладам. Эти крохотные кусочки суши философ сравнивает с «костями истощённого тела» той великой «страны», которая когда-то была там.

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