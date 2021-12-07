Как сделать и как использовать зеркало-оберег

Использование отражающих или усиливающих свойств зеркал — вещи из разряда «бытовой магии» и есть много способов поставить это себе на службу, в пользу и во благо.



Защита с помощью зеркальца

Обзаведитесь маленьким круглым зеркальцем. Оно может быть в чехле, но отражающая сторона должна быть открыта.

Зеркальце нужно именно купить. Подаренное не годится, так как может нести не очень хорошую энергетику. Чужое зеркало тоже — по понятным причинам. А за купленное вы отдаете откуп (деньгой при покупке), тем самым «отрезая» воздействие на вас энергий его предыдущих хозяев или тех, кто так или иначе мог оставить на нем негативный отпечаток.







Но даже покупное зеркальце рекомендую ещё раз очистить — либо протерев его освящённой водой, либо промыв его сперва в солёной воде, а затем в проточной.

Кстати понять несёт ли зеркальце негативную энергию, довольно просто — нужно поставить перед ним зажженую церковную свечу. Если свеча горит ровным и сильным пламенем — все хорошо. Коптит, трещит, пламя «мечется» — в зеркальце много негатива. А если свеча гаснет или вообще не желает загораться — дело плохо, скорее всего в таком зеркале «застрявший дух» и от такого зеркальцем лучше избавиться совсем.

Дальше обережное зеркало нужно «зарядить» на защиту. Для этого вам понадобятся свеча и гребень. В течении недели каждый вечер выкладываете на стол зеркальце, слева кладете гребень — зубцами вверх, справа ставите свечу (зажигаете ее).





И произносите такой заговор:

«Закадыку леплю, гладь зеркальную креплю обережным кругом, костяным учугом».

(потом свечу можно погасить).

Заговоренное таким образом зеркальце рекомендуют носить на груди, отражающей поверхностью наружу. Можно сделать для этого специальный кармашек на груди. Но мне такой способ кажется не слишком удобным.

Ничуть не слабее работает зеркальце, если носить его в сумочке, например, тоже направив отражающую поверхность наружу. Также можно поставить зеркальце на рабочий стол, расположив так, чтобы оно было направлено на тех коллег, от которых исходит или может исходить негатив. Тогда зеркало отразит им весь негатив обратно.

Ещё один вариант использования оберега из зеркальца — расположить дома напротив входной двери. Понятно, что в этом случае зеркальце будет отражать и отсылать обратно «автору» любой негатив, который наводят на ваш дом.

Ну и как всегда в конце поста напомню, что заговоры, обереги это ладно, но все блага всегда приходят к нам от Творца. Поэтому всегда лучшим решением проблемы будет просить Творца решить вашу проблему наилучшим и безопасным для вас образом.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2363310290887248513/

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